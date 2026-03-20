Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (20.03.2026)

Rynki wejdą w przyszły tydzień z jednym dominującym pytaniem: czy Cieśnina Ormuz może zostać ponownie otwarta bez dalszej eskalacji konfliktu. Jeśli szlaki transportowe zostaną przywrócone, zmienność powinna się obniżyć, a uwaga wróci do „standardowych” danych makroekonomicznych. Jeśli jednak konflikt się nasili — szczególnie poprzez kolejne ataki na infrastrukturę energetyczną — szok energetyczny może przenieść się na oczekiwania inflacyjne w USA, podnosząc rentowności i zmuszając rynki do ponownej reewaluacji sytuacji. Liderzy UE już apelują o moratorium na ataki na infrastrukturę energetyczną i wodną oraz podkreślają znaczenie swobody żeglugi w Ormuz. Jednocześnie pojawiają się doniesienia, że USA i sojusznicy rozpoczęli działania mające na celu ponowne otwarcie cieśniny, choć może to potrwać tygodnie.

OIL

Ropa pozostaje głównym miernikiem napięć. Kluczowe pytanie dotyczy już nie tylko poziomu cen, ale tego, czy konflikt przechodzi w fazę realnych zakłóceń fizycznych (zniszczenia infrastruktury, zmiany tras transportu, problemy w wąskich gardłach), a nie tylko premii za ryzyko. Doniesienia wskazują na eskalację ataków na infrastrukturę energetyczną w regionie Zatoki oraz efekt domina dla globalnych łańcuchów dostaw — szczególnie w Azji. Jednocześnie wzrost cen paliw w USA pokazuje, że szok energetyczny już zaczyna przenikać do gospodarki i oczekiwań inflacyjnych.

Jeśli pojawią się wiarygodne sygnały otwarcia Cieśniny Ormuz, ceny ropy mogą szybko skorygować, ponieważ rynek zacznie wyceniać mniejsze ryzyko skrajne. Jeśli jednak ataki będą się rozszerzać lub transport pozostanie zakłócony, asymetria pozostaje po stronie wzrostów — każda kolejna sesja zakłóceń zwiększa ryzyko wtórnych efektów inflacyjnych.

US500

Amerykańskie akcje znajdują się pod wpływem trzech kluczowych czynników: ryzyka „wyższych stóp na dłużej”, wrażliwości konsumenta na ceny paliw oraz relatywnej odporności gospodarki realnej. Utrzymujące się wysokie ceny ropy podnoszą oczekiwania inflacyjne i realne rentowności, zaostrzając warunki finansowe i wywierając presję na sektory wrażliwe na stopy procentowe (w tym technologię).

USDIDX

Dolar pełni obecnie rolę barometru stresu rynkowego. Przedłużające się zakłócenia w Ormuz zwykle kierują kapitał w stronę USD, szczególnie jeśli rosnące ceny ropy podnoszą rentowności w USA i skłaniają rynek do dalszego odsuwania oczekiwań na obniżki stóp Fed. Z drugiej strony, jeśli pojawi się wyraźna ścieżka deeskalacji, a ceny energii spadną, dolar może oddać część premii za bezpieczeństwo wraz z poprawą sentymentu.