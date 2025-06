TSMC osiągnęło prawie 40% wzrost przychodów w maju 📈

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM.US) przedstawi艂o przychody za maj. Sp贸艂ka osi膮gn臋艂a 39,6% wzrost w uj臋ciu r/r, co prze艂o偶y艂o si臋 na 10,7 mld $. W przypadku sp贸艂ki utrzymuje si臋 nadal rosn膮cy popyt na oferowane przez ni膮 chipy, kt贸ry zosta艂 dodatkowo podwy偶szony pod wp艂ywem obaw o wp艂yw ce艂 na mi臋dzynarodow膮 wymian臋 handlow膮.聽

G艂贸wnymi klientami firmy pozostaj膮 ameryka艅skie Big Techy. Apple, Nvidia, AMD i Qualcomm stanowi膮 ok. 40% przychod贸w sp贸艂ki, przy czym w przypadku Nvidii, AMD i Qualcomm TSMC stanowi prawie 30% og贸lnych koszt贸w sprzedanych d贸br, b臋d膮c tym samym kluczowym partnerem po stronie dostawc贸w chip贸w dla tych firm.聽

St膮d w obliczu wci膮偶 niepewnej sytuacji na linii USA-Chiny TSMC mog艂o liczy膰 na wzmo偶ony popyt ze strony swoich kluczowych partner贸w, co w po艂膮czeniu z wci膮偶 rosn膮cymi nak艂adami na sztuczn膮 inteligencj臋 i zapotrzebowaniem na najnowsze p贸艂przewodniki przyczyni艂o si臋 do rekordowych dynamik przychod贸w sp贸艂ki. Cho膰 dynamika sprzeda偶y w maju spad艂a w por贸wnaniu do kwietnia o ponad 8 p.p. Wci膮偶 jednak pozostaje na podwy偶szonych poziomach, a zgodnie z przewidywaniami rynkowymi przychody sp贸艂ki maj膮 rosn膮膰 w ca艂ym 2Q o 50,3% r/r. Obecnie w okresie od stycznia do maja sprzeda偶 wzros艂a o 48,1%, co implikuje, 偶e czerwiec w wykonaniu firmy ma by膰 jeszcze mocniejszy. Warto zauwa偶yc, 偶e ju偶 sam maj przyni贸s艂 ponad 50% przychod贸w wygenerowanych w ca艂ym 2Q24.聽

Sp贸艂ka na tle kluczowych klient贸w

Patrz膮c na notowania sp贸艂ki od pocz膮tku 2025 r., widzimy, 偶e sentyment do TSMC pozostaje mocno zale偶ny od nastawienia do Nvidii. Warto r贸wnie偶 zauwa偶y膰, 偶e po ostatnich rajdach sp贸艂ka wspi臋艂a si臋 z powrotem do obszaru wzrostu w uj臋ciu YTD. Wyra藕nie wida膰 za to rozdzia艂 mi臋dzy notowaniami Apple, a Nvidii oraz TSMC. Sp贸艂ki, cho膰 przed kwietniem notowa艂y podobny kierunek notowa艅, wyra藕ne rozdzieli艂y si臋 od maja, gdy powr贸ci艂 pozytywny sentyment do sektora AI.聽

Wska藕niki wci膮偶 poni偶ej 艣rednich聽

Patrz膮c na warto艣膰 wska藕nika P/E forward pozostaje on dalej na poziomach poni偶ej 2-letnich 艣rednich. Najmocniejszy spadek wska藕nika wywo艂a艂a przecena z po艂owy 2024 r., przy jednoczesnych rewizjach prognozowanych wynik贸w sp贸艂ki. W szczeg贸lno艣ci dobrze wida膰 by艂o to w drugiej po艂owie 2024 r., gdy kurs akcji wzr贸s艂 o 17%, podczas gdy wska藕nik P/E forward pozostawa艂 poni偶ej granicy 19,49. Obecnei sp贸艂ka notowana jest na poziomie 16,52x wska藕nika P/E forward, co pozostawia przestrze艅 zar贸wno do 艣redniej warto艣ci (17,42x), jak i do warto艣ci 1 odchylenia standardowego (19,49x), przy kt贸rym w ko艅c贸wce ostatniego roku sp贸艂ka by艂a notowana.聽

Podobne trendy panuj膮 tak偶e na innych wska藕nikach forward. EV/EBIT forward wynosz膮cy 13,7x pozostaje na ok. -7% ni偶szych poziomach ni偶 2-letnia 艣rednia, EV/S w wysoko艣ci 14,7x jest o -1% ni偶ej od 2-letnich 艣rednich.聽

P/E forward pozostaje wci膮偶 na obni偶onych poziomach w por贸wanniu do 艣rednich za ostatnie 2 lata. Co wi臋cej, sp贸艂ka pozostaje na znacznie ni偶szych poziomach, ni偶 wskazywa艂a wycena ze 艣rodka 2024 r. 殴r贸d艂o: Bloomberg Finance L.P.