TSMC raportuje wyniki powyżej prognoz 📈Trend AI wspiera półprzewodniki

Akcje najwi臋kszego na 艣wiecie kontraktowego producenta p贸艂przewodnik贸w Taiwan Semiconductor Manufacturing Company聽(TSM.US) nieznacznie cofn臋艂y si臋 dzi艣 w handlu przed otwarciem Wall Street, cho膰 firma przedstawi艂a wyniki finansowe za II kwarta艂, kt贸re przekroczy艂y oczekiwania Wall Street, dzi臋ki silnemu popytowi na zaawansowane chipy, na kt贸re popyt ro艣nie przez infrastruktur臋 i aplikacje AI, jak i centra danych. Z drugiej strony, nieco ostro偶ne prognozy na bie偶膮cy kwarta艂 delikatnie rozczarowuj膮 inwestor贸w.

Dzie艅 przed publikacj膮 wynik贸w TSMC, inny wa偶ny dostawca sprz臋tu do produkcji chip贸w, holenderski聽ASML Holding (ASML.NL) wywo艂a艂 niepok贸j, koryguj膮c w d贸艂 prognozy wzrostu na 2026 rok. Wyniki TSMC nieco 'uspokajaj膮' rynek po raporcie ASML i wskazuj膮, 偶e ameryka艅skie, technologiczne molochy jak Apple i Nvidia wci膮偶 zamawiaj膮 pot臋偶ne ilo艣ci chip贸w u tajwa艅skiego producenta uk艂ad贸w scalonych. TSMC posiada dominuj膮cy udzia艂 w rynku i odpowiada za ok. 90% 艣wiatowych dostaw najbardziej zaawansowanych chip贸w, dost臋pnych w technologiach 5 nm, 3nm i 2nm.

W trzecim kwartale 2025 roku sp贸艂ka prognozuje przychody na poziomie od 31,8 mld do 33 mld w USD wobec szacunk贸w rynkowych na poziomie 31,72 mld USD, przy nieco ni偶szych od oczekiwanych mar偶ach brutto 鈥 w przedziale 55,5% do 57,5% (wobec 57,2% oczekiwanych na Wall Street) oraz mar偶y operacyjnej od 45,5% do 47,5% (wobec 46,9% prognozowanej przez analityk贸w Bloomberga). Od 2021 roku TSMC konsekwentnie przewy偶sza prognozy analityk贸w.