TSMC rozbija bank❗️💰 Rekordowy wzrost zysku o 35% 📈

TSMC zamknęło czwarty kwartał z rekordowymi wynikami, odnotowując 35-procentowy wzrost zysków i miażdżąc prognozy analityków. Gigant półprzewodników wykazuje odporność na niepewność geopolityczną i potencjalne cła, korzystając z globalnego boomu na sztuczną inteligencję, który podtrzymuje jego nieprzerwaną passę wzrostów. Wyniki są dla Wall Street ważnym sygnałem na temat momentum w sektorze AI i może zwiastować powrót dynamicznych wzrostów na akcjach takich gigantów jak Nvidia czy AMD.
Najważniejsze dane finansowe:
-
Zysk powyżej oczekiwań: Zysk netto wyniósł 505,74 mld TWD, przewyższając konsensus rynkowy na poziomie 478,4 mld TWD.
-
Kamień milowy w przychodach: Kwartalne przychody po raz pierwszy przekroczyły barierę 1 biliona TWD (ok. 33,09 mld USD), co jest efektem ósmego z rzędu kwartału wzrostu zysków rok do roku.
-
Inwestycje (Capex): Nakłady inwestycyjne w 2025 roku wyniosły łącznie 40,9 mld USD, mieszcząc się idealnie w prognozowanym przez firmę przedziale 40–42 mld USD.
Strategiczne czynniki wzrostu:
-
Dominacja AI: Obliczenia wysokiej wydajności (HPC) pozostają głównym motorem napędowym biznesu; zaawansowane układy (7 nm lub mniejsze) odpowiadają obecnie za 77% przychodów z produkcji wafli krzemowych.
-
Ofensywa inwestycyjna w USA: TSMC umacnia swoją obecność w Stanach Zjednoczonych, planując łączne inwestycje na poziomie 165 mld USD – składa się na to początkowe 65 mld USD oraz nowsze zobowiązanie o wartości 100 mld USD uzgodnione z prezydentem Trumpem. Jeden zakład w Arizonie już działa, a dalsza ekspansja spodziewana jest w ramach oczekujących umów handlowych.
-
Perspektywy rynkowe: Mimo silnego popytu na AI, firma staje w obliczu wyzwań w sektorze mobilnym – analitycy przewidują 11,6-procentowy spadek dostaw smartfonów w 2026 roku z powodu niedoborów pamięci.
TSM.US (D1)
Akcje TSMC zyskują ok. 2,5% w handlu przedsesyjnym na Wall Street pomimo balansującego na granicy wykupienia RSI na wykresie dziennym. Kurs wymazuje zatem dwie ostatnie sesje strat pod presją oczekiwania na wyniki, choć kupujący niechętnie wybijają się powyżej ostatniego szczytu wszech czasów.
Źródło: xStation5
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.