TSMC startuje z 2 nm, akcje rosną📈

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. oficjalnie rozpoczęło masową produkcję chipów w technologii 2 nanometrów, stając się pierwszym producentem na świecie, który osiągnął wysoko wolumenowy proces produkcyjny z tranzystorami w architekturze Gate-All-Around. To wydarzenie stanowi kamień milowy dla branży półprzewodników, ponieważ wprowadza znaczącą zmianę strukturalną, porównywalną z poprzednimi generacjami procesów 7 i 5 nanometrów. Chipy 2 nanometry oferują wyższą wydajność przy tym samym poborze energii oraz znaczną redukcję zużycia mocy przy utrzymaniu dotychczasowej prędkości, a gęstość tranzystorów wzrosła o ponad 15%. Produkcja odbywa się w zakładach Fab 22 w Kaohsiung oraz Fab 20 w Hsinchu, a pełne zwiększenie zdolności do 100 000 wafli miesięcznie planowane jest do końca 2026 roku.

Najwięksi klienci firmy już na starcie zabezpieczyli strategiczne moce produkcyjne. Apple zagwarantowało ponad połowę początkowej pojemności dla chipów A20 i M6, co pokazuje silne uzależnienie giganta od tajwańskiego foundry. Nvidia i AMD zarezerwowały znaczną część wafli dla akceleratorów AI oraz procesorów serwerowych. Cena wafla wynosi około 30 tys. dolarów, co oznacza premię 10-20% względem wafli 3 nanometry i wskazuje na wysoki poziom marży dla spółki.

Konkurencja próbuje nadążyć, jednak TSMC utrzymuje wyraźną przewagę. Samsung uruchomił masową produkcję 2 nanometrów w listopadzie 2025 roku, ale niższa wydajność ogranicza jego zdolność do przyciągania nowych klientów. TSMC pracuje już nad ulepszoną wersją o rozmiarze 1,6 nanometra z nowym systemem zasilania, które mają zapewnić dodatkowy wzrost wydajności i dalszą redukcję zużycia energii, wzmacniając pozycję firmy w kolejnej generacji chipów.

Dla rynku uruchomienie produkcji węzła 2 nm ma kilka istotnych skutków. TSMC umacnia swoją pozycję głównego dostawcy dla firm zajmujących się sztuczną inteligencją i wysokowydajnymi obliczeniami, gdzie popyt przewyższa dostępne moce produkcyjne. Ponad połowa produkcji została już przydzielona największym klientom, a konkurencja ma ograniczone możliwości zwiększenia własnych zdolności, co pozwala TSMC utrzymać wysokie marże. Analitycy szacują, że przychody TSMC mogą wzrosnąć o 20–25% w 2026 roku, co pokazuje znaczenie nowego węzła produkcyjnego dla rynku półprzewodników.

