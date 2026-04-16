TSMC z rekordowym kwartałem. AI napędza wyniki i zmienia cały cykl

TSMC rozpoczęło 2026 rok rekordowym kwartałem, wyraźnie przebijając oczekiwania analityków i jednocześnie podnosząc całoroczne prognozy. To bardzo mocny sygnał, że popyt na chipy związane ze sztuczną inteligencją pozostaje trwały, nawet w bardziej wymagającym otoczeniu makro i geopolitycznym.

To nie wygląda jak klasyczne odbicie cykliczne. Raport pokazuje, że infrastruktura AI staje się fundamentem wzrostu całego sektora półprzewodników, a TSMC znajduje się w samym jego centrum.

W pierwszym kwartale spółka wypracowała około 18,2 mld USD zysku netto (+58% r/r) przy 35,9 mld USD przychodów (+41% r/r w USD). Jednocześnie poprawiła rentowność powyżej oczekiwań, a marża brutto wyniosła 66,2%, a operacyjna 58,1%.

Najważniejsze wyniki finansowe

Przychody: 35,9 mld USD (+41% r/r w USD)

Zysk netto: 18,2 mld USD (+58% r/r)

Zysk operacyjny: ok. 20,9 mld USD (+62% r/r)

Marża brutto: 66,2%

Marża operacyjna: 58,1%

Prognoza przychodów na 2Q: 39–40,2 mld USD

Prognoza wzrostu przychodów 2026: ponad 30% r/r w USD

Capex 2026: 52–56 mld USD (górny zakres)

Wzrost to jedno, ale jakość robi największe wrażenie

Najmocniejszym elementem raportu nie jest sama dynamika, lecz struktura wyników.

TSMC pokazuje bardzo wysoką konwersję przychodów na zysk, co wynika z dominacji w najbardziej zaawansowanych procesach technologicznych oraz rosnącego udziału chipów AI, które dziś należą do najbardziej rentownych segmentów rynku.

To nie jest jednorazowy efekt. Struktura przychodów przesuwa się w kierunku bardziej zaawansowanych układów i długoterminowych kontraktów, co zwiększa przewidywalność biznesu i stabilność marż.

„Ekstremalnie silny popyt” i napięte moce produkcyjne

Najważniejszy wniosek z raportu jest bardzo prosty: popyt nadal przewyższa podaż.

Zarząd spółki mówi wprost o „ekstremalnie silnym” zapotrzebowaniu na chipy AI. Globalni liderzy, tacy jak NVIDIA czy AMD, rozwijają coraz bardziej zaawansowane układy, co bezpośrednio zwiększa zapotrzebowanie na moce produkcyjne TSMC.

Efekt jest strukturalny, a rynek funkcjonuje dziś w warunkach niedoboru podaży najbardziej zaawansowanych chipów. Ten sam trend widać po stronie dostawców technologii, takich jak ASML.

Mocny outlook potwierdza utrzymanie momentum

Prognozy na drugi kwartał tylko wzmacniają ten obraz.

TSMC oczekuje przychodów w przedziale 39–40,2 mld USD, czyli powyżej rynkowego konsensusu, przy jednoczesnym utrzymaniu bardzo wysokich marż. Spółka zakłada również, że w całym 2026 roku przychody wzrosną o ponad 30% r/r w USD.

To ważne, bo pokazuje, że obecne momentum nie jest jednorazowe, a popyt pozostaje silny także w kolejnych kwartałach.

Capex rośnie, bo musi

Ryzyka obecne, ale wtórne wobec popytu

Spółka wskazuje na ryzyka geopolityczne, w tym napięcia na Bliskim Wschodzie, oraz wpływ kursów walutowych na rentowność.

Jednocześnie podkreśla brak istotnych zakłóceń w dostawach materiałów i energii, co sugeruje stabilność operacyjną. Na tym etapie ryzyka te wydają się wtórne wobec bardzo silnych fundamentów popytowych.

Wnioski: AI zmienia strukturę całej branży

Pierwszy kwartał 2026 roku w wykonaniu TSMC to nie tylko bardzo mocne wyniki, ale przede wszystkim potwierdzenie głębokiej zmiany w sektorze.

Sztuczna inteligencja staje się głównym filarem wzrostu, a nie tylko jednym z wielu czynników. W takim środowisku TSMC znajduje się w uprzywilejowanej pozycji jako kluczowy producent najbardziej zaawansowanych chipów na świecie.

Jeżeli obecny trend się utrzyma, spółka może funkcjonować w wieloletnim cyklu wysokiego popytu, rosnących przychodów i bardzo solidnej rentowności. Największym wyzwaniem pozostanie nie znalezienie klientów, lecz zdolność do nadążenia za ich potrzebami.

Źródło: xStation5