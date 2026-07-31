🔴Bliżej rynków - Chipowy comeback Korei. Producenci notują spektakularne odbicie (31.07.26)

- Mocne odbicie spółek technologicznych
- Rekordowe wzrosty KOSPI
- Ropa spada przez ruch w Ormuzie
- Mocne odbicie spółek technologicznych
- Rekordowe wzrosty KOSPI
- Ropa spada przez ruch w Ormuzie
Start 08:30
Meta pokazuje jak stracić prawie 10% przy rekordowej sprzedaży przez rozwój AI
Podsumowanie dnia - Rynek zaczyna wątpić w podwyżk po Warshu, ale Trump niszczy odbicie
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