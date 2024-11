Unilever odbija 3% po wieściach, że nie spółka nie zamierza rezygnować ze swojego biznesu żywnościowego 📈

Unilever (ULVR.UK) ogłosił plan "odchudzenia" części działalności, jednak nie dokona tego w postaci wydzielenia sektora żywności. Decyzja ta została pozytywnie odebrana przez akcjonariuszy, co skłoniło inwestorów do ponownego zakupu akcji Unilever przy kluczowym poziomie wsparcia wynoszącym 45 funtów za akcję (EMA200, czerwona linia) i 38,2% zniesieniu Fibonacciego fali wzrostowej rozpoczętej w styczniu 2024 roku. Obecnie kurs akcji zbliża się do poziomu 47 funtów za akcję, w pobliżu EMA50, co może sygnalizować potencjalną aktywność sprzedających i próbę odwrócenia dzisiejszej dynamiki rynku.

Źródło: xStation5