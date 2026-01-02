US Open: Atomowe otwarcie nowego roku przez Nasdaq 100!

Amerykański rynek akcji rozpoczął 2026 rok w wyraźnie pozytywnym nastroju, a wczesny handel przynosi zauważalne zwyżki głównych indeksów. Nasdaq rośnie o 0,5%, co pokazuje, że sektor technologiczny wciąż przyciąga inwestorów, a entuzjazm wokół sztucznej inteligencji napędza popyt na akcje spółek innowacyjnych. S&P 500 zyskuje 0,3%, natomiast Dow Jones notuje delikatny spadek o 0,1%, co sugeruje, że bardziej konserwatywne sektory rynku zachowują ostrożność wobec nowych oczekiwań gospodarczych. Mimo drobnych wahań w trakcie sesji ogólny ton rynku pozostaje pozytywny, a inwestorzy zachowują optymizm na początku nowego roku.
Równocześnie opublikowano finalny indeks PMI dla amerykańskiego przemysłu, który wyniósł 51,8 punktu, dokładnie zgodnie z oczekiwaniami analityków. Wartość powyżej 50 punktów potwierdza, że sektor przemysłowy wciąż się rozwija, choć tempo ekspansji nieco spadło w porównaniu do poprzedniego odczytu. Dane te pokazują stabilną kondycję amerykańskiego przemysłu, sugerując, że pomimo pewnych oznak spowolnienia, gospodarka utrzymuje umiarkowany wzrost i nie wywołała większej reakcji na rynku finansowym.
Dzisiaj kontrakty na US100(Nasdaq100) zdecydowanie rosną, napędzane rosnącym zainteresowaniem sektorem sztucznej inteligencji oraz technologicznym optymizmem na początku 2026 roku. Silny popyt na spółki związane z AI przekłada się na wyraźne wzrosty indeksu. Na wykresie widać, że cena przebija krótkoterminową oraz średnioterminową średnią kroczącą (EMA 30 i EMA 100), co wskazuje na potencjalne odbicie i siłę wzrostową. Wskaźnik RSI utrzymuje się w okolicach 55, co oznacza neutralny poziom i sugeruje, że wzrosty mogą mieć jeszcze miejsce bez ryzyka wykupienia rynku.
Wiadomości ze spółek
Baidu (BIDU.US) rosną o ponad 12% po tym, jak firma ogłosiła plany wprowadzenia swojej jednostki AI, na giełdę w Hongkongu. Inwestorzy traktują ten ruch jako szansę na uwolnienie wartości spółki i nowe możliwości finansowania.
Akcje ASML (ASML.US) rosną o ponad 8% po tym, jak Aletheia Capital podniosła rekomendację. Analitycy wskazują na rosnący popyt na sprzęt do produkcji chipów EUV napędzany przez rozwój sztucznej inteligencji, a także na plany rozbudowy fabryk i zwiększania mocy produkcyjnych, co daje spółce perspektywy dalszego wzrostu.
Vertiv Holdings (VRT.US) odnotowuje wzrost o 8% po tym, jak Barclays podniosł rekomendacje. Analitycy uważają, że obecny poziom wyceny jest atrakcyjny po ostatnich wahaniach i daje możliwość nadrobienia strat w porównaniu z innymi spółkami związanymi z AI i technologiami energetycznymi.
NIO (NIO.US) bije rekordy w dostawach samochodów elektrycznych w grudniu i w całym czwartym kwartale. Wyniki pokazują, że firma nie tylko utrzymuje tempo wzrostu, ale także zwiększa swoją pozycję na chińskim rynku EV i buduje silną bazę dla dalszej ekspansji.
Akcje Sable Offshore (SOC.US) rosną o ponad 18% po uzyskaniu zgody na wznowienie kontrowersyjnego rurociągu w Kalifornii. Decyzja regulacyjna daje firmie natychmiastowy impuls do wzrostu, pokazując jak duże znaczenie mają tego typu zgody w sektorze energetycznym.
Akcje Outlook Therapeutics (OTLK.US) tracą około 50% po odrzuceniu przez FDA wniosku o dopuszczenie leku pomagającego w leczeniu zwyrodnienia plamki żółtej w USA.
