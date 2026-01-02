US Open: Atomowe otwarcie nowego roku przez Nasdaq 100!

Amerykański rynek akcji rozpoczął 2026 rok w wyraźnie pozytywnym nastroju, a wczesny handel przynosi zauważalne zwyżki głównych indeksów. Nasdaq rośnie o 0,5%, co pokazuje, że sektor technologiczny wciąż przyciąga inwestorów, a entuzjazm wokół sztucznej inteligencji napędza popyt na akcje spółek innowacyjnych. S&P 500 zyskuje 0,3%, natomiast Dow Jones notuje delikatny spadek o 0,1%, co sugeruje, że bardziej konserwatywne sektory rynku zachowują ostrożność wobec nowych oczekiwań gospodarczych. Mimo drobnych wahań w trakcie sesji ogólny ton rynku pozostaje pozytywny, a inwestorzy zachowują optymizm na początku nowego roku.

Równocześnie opublikowano finalny indeks PMI dla amerykańskiego przemysłu, który wyniósł 51,8 punktu, dokładnie zgodnie z oczekiwaniami analityków. Wartość powyżej 50 punktów potwierdza, że sektor przemysłowy wciąż się rozwija, choć tempo ekspansji nieco spadło w porównaniu do poprzedniego odczytu. Dane te pokazują stabilną kondycję amerykańskiego przemysłu, sugerując, że pomimo pewnych oznak spowolnienia, gospodarka utrzymuje umiarkowany wzrost i nie wywołała większej reakcji na rynku finansowym.

Żródło: xStation5

Dzisiaj kontrakty na US100(Nasdaq100) zdecydowanie rosną, napędzane rosnącym zainteresowaniem sektorem sztucznej inteligencji oraz technologicznym optymizmem na początku 2026 roku. Silny popyt na spółki związane z AI przekłada się na wyraźne wzrosty indeksu. Na wykresie widać, że cena przebija krótkoterminową oraz średnioterminową średnią kroczącą (EMA 30 i EMA 100), co wskazuje na potencjalne odbicie i siłę wzrostową. Wskaźnik RSI utrzymuje się w okolicach 55, co oznacza neutralny poziom i sugeruje, że wzrosty mogą mieć jeszcze miejsce bez ryzyka wykupienia rynku.

Żródło: xStation5

Wiadomości ze spółek

Baidu (BIDU.US) rosną o ponad 12% po tym, jak firma ogłosiła plany wprowadzenia swojej jednostki AI, na giełdę w Hongkongu. Inwestorzy traktują ten ruch jako szansę na uwolnienie wartości spółki i nowe możliwości finansowania.



Akcje ASML (ASML.US) rosną o ponad 8% po tym, jak Aletheia Capital podniosła rekomendację. Analitycy wskazują na rosnący popyt na sprzęt do produkcji chipów EUV napędzany przez rozwój sztucznej inteligencji, a także na plany rozbudowy fabryk i zwiększania mocy produkcyjnych, co daje spółce perspektywy dalszego wzrostu.



Vertiv Holdings (VRT.US) odnotowuje wzrost o 8% po tym, jak Barclays podniosł rekomendacje. Analitycy uważają, że obecny poziom wyceny jest atrakcyjny po ostatnich wahaniach i daje możliwość nadrobienia strat w porównaniu z innymi spółkami związanymi z AI i technologiami energetycznymi.



NIO (NIO.US) bije rekordy w dostawach samochodów elektrycznych w grudniu i w całym czwartym kwartale. Wyniki pokazują, że firma nie tylko utrzymuje tempo wzrostu, ale także zwiększa swoją pozycję na chińskim rynku EV i buduje silną bazę dla dalszej ekspansji.



Akcje Sable Offshore (SOC.US) rosną o ponad 18% po uzyskaniu zgody na wznowienie kontrowersyjnego rurociągu w Kalifornii. Decyzja regulacyjna daje firmie natychmiastowy impuls do wzrostu, pokazując jak duże znaczenie mają tego typu zgody w sektorze energetycznym.



Akcje Outlook Therapeutics (OTLK.US) tracą około 50% po odrzuceniu przez FDA wniosku o dopuszczenie leku pomagającego w leczeniu zwyrodnienia plamki żółtej w USA.