US OPEN: Big Tech traci po komentarzach Leavitt z Białego Domu

Rynki w USA otwierają wtorkową sesję od spadków, ponieważ sentymenty wśród spółek Big Tech pogarszają się po ostatnich wypowiedziach rzecznik Białego Domu w sprawie Amazon. Inwestorzy reagują dzisiaj na liczne publikacje wyników kwartalnych spółek, o których więcej mogą Państwo poczytać w naszych wcześniejszych wpisach. Na 5 minut po otwarciu Wall Street Nasdaq traci 0,61%, podczas gdy S&P500 zniżkuje o 0,44%.

Obecna zmienność obserwowana na Wall Street. Źródło: xStation

US100

Indeks Nasdaq-100, reprezentowany przez kontrakt US100 notowany jest dzisiaj 0.4% niżej względem zamknięcia notowań z wczoraj. Indeks cały czas utrzymuje dynamiczny trend spadkowy, jednakowo dzisiejsza sesja przynosi kolejny retest 50-dniowej EMA (niebieska krzywa), która w okresie krótkoterminowym wskazuje na dotychczasowy trend spadkowy. Przebicie tej strefy mogłoby stanowić kluczowy element do dalszego odbicia US100 po ostatnich, gwałtownych spadkach.

Źródło: xStation 5

Wiadomości

Akcje Amazon (AMZN.US) tracą ponad 2% po tym jak Leavitt z Białego Domu powiedziała, że wykazywanie pozycji kosztów celnych stanowi wrogi akt względem państwa.

Akcje General Motors (GM.US) spadają o 3,4% przed otwarciem sesji po tym, jak producent samochodów wycofał prognozy zysków na 2025 r. I wstrzymał program skupu wartych 4 miliardy dolarów akcji do czasu uzyskania większej jasności co do wpływu zmian celnych.

WYNIKI ZA PIERWSZY KWARTAŁ

Skorygowany zysk na akcję 2,78 USD wobec 2,62 USD r/r, szacowano 2,72 USD (konsensus Bloomberga)

Sprzedaż netto i przychody 44,02 mld USD, +2,3% r/r, szacowano 43,03 mld USD

Sprzedaż netto i przychody z branży motoryzacyjnej 39,86 mld USD, +1,7% r/r, szacowano 39,34 mld USD

Sprzedaż netto i przychody z branży motoryzacyjnej 4,16 mld USD, +9,3% r/r, szacowano 3,97 mld USD

Skorygowany zysk operacyjny 3,49 mld USD, -9,8% r/r, szacowano 3,45 mld USD

Akcje Honeywell International Inc. (HON.US) zyskują 4,7% po tym, jak firma podniosła całoroczne prognozy zysków na akcję.

Akcje PayPal (PYPL.US) spadają o 4,1% w handlu przedsesyjnym po tym, jak firma zgłosiła mniej transakcji płatniczych w pierwszym kwartale, niż oczekiwali analitycy.

Akcje UPS (UPS.US) wzrosły o 2% po tym, jak firma ogłosiła skorygowany zysk na akcję w pierwszym kwartale powyżej oczekiwań analityków.