US Open: Big Techy, Fed i polityka w akcji. Nadchodzi tydzień testów dla rynków!

Nadchodzący tydzień na rynkach finansowych zapowiada się niezwykle emocjonująco. Inwestorzy na całym świecie przygotowują się na serię wydarzeń, które mogą przesądzić o kierunku giełd w najbliższych miesiącach. W centrum uwagi znajdą się gigantyczne spółki technologiczne z grupy Magnificent 7, których wyniki kwartalne mogą zadecydować o dalszym losie technologicznej hossy napędzanej boomem sztucznej inteligencji.

Równocześnie uwagę przyciąga posiedzenie Rezerwy Federalnej. Jerome Powell i jego zespół podejmą decyzję w sprawie stóp procentowych, a konferencja prasowa w czwartek wieczorem może nadać ton całemu tygodniowi. Choć rynek spodziewa się stabilizacji stóp, każdy komentarz Powella dotyczący inflacji lub przyszłych obniżek może wstrząsnąć wycenami obligacji, kursem dolara i rynkiem akcji.

Do tego dochodzi jeszcze element polityczny. Prezydent Donald Trump może w tym tygodniu ujawnić swojego faworyta na stanowisko następcy Powella, co dodatkowo podgrzeje atmosferę. W grze znajdują się nazwiska takie jak Rick Rieder czy Kevin Warsh. Każda sugestia w tej sprawie może zwiększyć niepewność, podsycając debatę o niezależności Fed i przyszłej polityce monetarnej.

Ten tydzień łączy w sobie dwa światy, wyniki największych spółek technologicznych z decyzjami o najwyższym znaczeniu dla polityki monetarnej. Pozytywne niespodzianki ze strony gigantów technologicznych i jastrzębi sygnał Fed mogą umocnić optymizm na rynkach, podczas gdy jakiekolwiek rozczarowania lub niepewność polityczna mogą wprowadzić gwałtowną zmienność. Dla inwestorów nadchodzące dni będą prawdziwym sprawdzianem nerwów, a wydarzenia, które właśnie się rozpoczynają, mogą wyznaczyć ton dla całego początku roku.

Żródło: xStation5

Kontrakty na US500(SP500) zyskują podczas dzisiejszej sesji, napędzane głównie optymizmem wokół raportów kwartalnych wspaniałej siódemki. Wykładnicze średnie kroczące układają się w klasyczny byczy układ, co dodatkowo wzmacnia pozytywne nastroje.

Żródło: xStation5

Wiadomości ze spółek:

Spółka CoreWeave(CRWV.US) poinformowała, że Nvidia zainwestuje w nią 2 mld USD , aby przyspieszyć rozwój infrastruktury dla sztucznej inteligencji. Dzięki wsparciu Nvidii CoreWeave planuje do 2030 roku zbudować ponad 5 GW mocy obliczeniowej w swoich centrach danych

USA Rare Earth(USAR.US) potwierdziła, że rząd USA obejmie udział kapitałowy w firmie , zapewniając jej ok. 1,6 mld USD finansowania w ramach programu wsparcia dla krytycznych metali ziem rzadkich. W zamian rząd otrzyma akcje i opcje na akcje, co daje mu znaczący udział w spółce. Po ogłoszeniu tej informacji kurs akcji USA Rare Earth znacząco wzrósł.

Akcje Revolution Medicines (RVMD.US) tracą około 20% po doniesieniach, że Merck (MRK) nie prowadzi już rozmów w sprawie przejęcia firmy.

Akcje AppLovin(APP.US) rosną o 5% po otrzymaniu rekomendacji „Kupuj”, co odzwierciedla pozytywne nastawienie inwestorów wobec przyszłości spółki w branży mobilnych aplikacji i reklamy.



