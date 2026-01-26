US Open: Big Techy, Fed i polityka w akcji. Nadchodzi tydzień testów dla rynków!

Nadchodzący tydzień na rynkach finansowych zapowiada się niezwykle emocjonująco. Inwestorzy na całym świecie przygotowują się na serię wydarzeń, które mogą przesądzić o kierunku giełd w najbliższych miesiącach. W centrum uwagi znajdą się gigantyczne spółki technologiczne z grupy Magnificent 7, których wyniki kwartalne mogą zadecydować o dalszym losie technologicznej hossy napędzanej boomem sztucznej inteligencji.
Równocześnie uwagę przyciąga posiedzenie Rezerwy Federalnej. Jerome Powell i jego zespół podejmą decyzję w sprawie stóp procentowych, a konferencja prasowa w czwartek wieczorem może nadać ton całemu tygodniowi. Choć rynek spodziewa się stabilizacji stóp, każdy komentarz Powella dotyczący inflacji lub przyszłych obniżek może wstrząsnąć wycenami obligacji, kursem dolara i rynkiem akcji.
Do tego dochodzi jeszcze element polityczny. Prezydent Donald Trump może w tym tygodniu ujawnić swojego faworyta na stanowisko następcy Powella, co dodatkowo podgrzeje atmosferę. W grze znajdują się nazwiska takie jak Rick Rieder czy Kevin Warsh. Każda sugestia w tej sprawie może zwiększyć niepewność, podsycając debatę o niezależności Fed i przyszłej polityce monetarnej.
Ten tydzień łączy w sobie dwa światy, wyniki największych spółek technologicznych z decyzjami o najwyższym znaczeniu dla polityki monetarnej. Pozytywne niespodzianki ze strony gigantów technologicznych i jastrzębi sygnał Fed mogą umocnić optymizm na rynkach, podczas gdy jakiekolwiek rozczarowania lub niepewność polityczna mogą wprowadzić gwałtowną zmienność. Dla inwestorów nadchodzące dni będą prawdziwym sprawdzianem nerwów, a wydarzenia, które właśnie się rozpoczynają, mogą wyznaczyć ton dla całego początku roku.
Żródło: xStation5
Kontrakty na US500(SP500) zyskują podczas dzisiejszej sesji, napędzane głównie optymizmem wokół raportów kwartalnych wspaniałej siódemki. Wykładnicze średnie kroczące układają się w klasyczny byczy układ, co dodatkowo wzmacnia pozytywne nastroje.
Żródło: xStation5
Wiadomości ze spółek:
- Spółka CoreWeave(CRWV.US) poinformowała, że Nvidia zainwestuje w nią 2 mld USD, aby przyspieszyć rozwój infrastruktury dla sztucznej inteligencji. Dzięki wsparciu Nvidii CoreWeave planuje do 2030 roku zbudować ponad 5 GW mocy obliczeniowej w swoich centrach danych
- USA Rare Earth(USAR.US) potwierdziła, że rząd USA obejmie udział kapitałowy w firmie, zapewniając jej ok. 1,6 mld USD finansowania w ramach programu wsparcia dla krytycznych metali ziem rzadkich. W zamian rząd otrzyma akcje i opcje na akcje, co daje mu znaczący udział w spółce. Po ogłoszeniu tej informacji kurs akcji USA Rare Earth znacząco wzrósł.
- Akcje Revolution Medicines (RVMD.US) tracą około 20% po doniesieniach, że Merck (MRK) nie prowadzi już rozmów w sprawie przejęcia firmy.
- Akcje AppLovin(APP.US) rosną o 5% po otrzymaniu rekomendacji „Kupuj”, co odzwierciedla pozytywne nastawienie inwestorów wobec przyszłości spółki w branży mobilnych aplikacji i reklamy.
PILNE: Bank Kanady utrzymuje stopy procentowe bez zmian. USDCAD w dół przez ropę
Louis Vuitton nie spełniło oczekiwań wynikowych ❓Akcje tracą blisko 9%
Jastrzębi powrót Fed? 🦅 Inflacja i polityka mogą zamrozić stopy na dłużej 🔍
US500 bije rekord przed Fedem 🗽BigTech znowu napędza hossę?
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.