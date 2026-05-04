US OPEN: Geopolityka i wyniki nadają tempo rynku

Otwarcie poniedziałkowej sesji w USA odbywa się w cieniu - na chwilę obecną wciąż głównie domniemanej - eskalacji w cieśninie Ormuz. Kontrakty na amerykańskie indeksy reagują umiarkowanymi spadkami, ograniczając przeceny do maks. 0,5%.

Większe ruchy można obserwować na rynku obligacji oraz ropy. Rentowności obligacji rosną na średnioterminowym odcinku krzywej (1–5 lat) o niemal 1%, ropa (chwilowo) drożeje o 3%, a Brent przekracza poziom 111 USD za baryłkę.

Irańska agencja FARS opublikowała wiadomość, że 2 pociskami rakietowymi miała porazić amerykański okręt wojenny nieznanego typu, który rzekomo próbował sforsować cieśninę. W odpowiedzi nienazwany przedstawiciel amerykańskiej administracji przekazał agencji Axios, że taki atak nie miał miejsca.

Wszystko to dzieje się w kontekście ogłoszonego w niedzielę przez D. Trumpa „Project Freedom”, czyli operacji wojskowej mającej – w nie do końca określony sposób – stworzyć warunki do wojskowego eskortowania statków handlowych przez cieśninę.

Dane makroekonomiczne

Biuro Spisu Ludności opublikuje dziś, pół godziny po otwarciu sesji, dane o zamówieniach na dobra trwałe oraz zamówieniach fabryk w USA za marzec.

Rynek oczekuje wzrostu dynamiki zamówień na dobra trwałe z -1,2% do 0,8%.

Zamówienia fabryk mają wzrosnąć o 0,5% wobec 0% miesiąc temu.

US100 (D1)

Kurs indeksu utrzymuje bardzo stromy trend wzrostowy i oscyluje wokół historycznych szczytów. RSI rośnie do poziomów wykupienia (76). W przypadku odzyskania inicjatywy przez stronę podażową, pierwszym silnym wsparciem byłby poziom FIBO 23,6. Źródło: xStation5

