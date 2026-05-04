US OPEN: Geopolityka i wyniki nadają tempo rynku

Otwarcie poniedziałkowej sesji w USA odbywa się w cieniu - na chwilę obecną wciąż głównie domniemanej - eskalacji w cieśninie Ormuz. Kontrakty na amerykańskie indeksy reagują umiarkowanymi spadkami, ograniczając przeceny do maks. 0,5%.
Większe ruchy można obserwować na rynku obligacji oraz ropy. Rentowności obligacji rosną na średnioterminowym odcinku krzywej (1–5 lat) o niemal 1%, ropa (chwilowo) drożeje o 3%, a Brent przekracza poziom 111 USD za baryłkę.
Irańska agencja FARS opublikowała wiadomość, że 2 pociskami rakietowymi miała porazić amerykański okręt wojenny nieznanego typu, który rzekomo próbował sforsować cieśninę. W odpowiedzi nienazwany przedstawiciel amerykańskiej administracji przekazał agencji Axios, że taki atak nie miał miejsca.
Wszystko to dzieje się w kontekście ogłoszonego w niedzielę przez D. Trumpa „Project Freedom”, czyli operacji wojskowej mającej – w nie do końca określony sposób – stworzyć warunki do wojskowego eskortowania statków handlowych przez cieśninę.
Dane makroekonomiczne
Biuro Spisu Ludności opublikuje dziś, pół godziny po otwarciu sesji, dane o zamówieniach na dobra trwałe oraz zamówieniach fabryk w USA za marzec.
- Rynek oczekuje wzrostu dynamiki zamówień na dobra trwałe z -1,2% do 0,8%.
- Zamówienia fabryk mają wzrosnąć o 0,5% wobec 0% miesiąc temu.
US100 (D1)
Kurs indeksu utrzymuje bardzo stromy trend wzrostowy i oscyluje wokół historycznych szczytów. RSI rośnie do poziomów wykupienia (76). W przypadku odzyskania inicjatywy przez stronę podażową, pierwszym silnym wsparciem byłby poziom FIBO 23,6. Źródło: xStation5
Wiadomości ze spółek
- Berkshire Hathaway (BRKB.US): Fundusz kojarzony z legendarnym Warrenem Buffettem opublikował pierwsze wyniki pod kierownictwem nowego CEO - Grega Abela. Spółka pobiła oczekiwania rynku, osiągając 7,878 USD zysku na akcję oraz 93,68 mld USD przychodu. Poziom gotówki wzrósł do 397,38 mld USD, a skup akcji własnych wyniósł 234 mln USD. Akcje spółki pozostają bez wyraźnej reakcji.
- GameStop (GME.US): Spółka rośnie w notowaniach przedsesyjnych o ponad 6% po ogłoszeniu oferty zakupu platformy e-commerce „eBay” za 56 mld USD (premia wobec wyceny rynkowej rzędu 20%). Akcje eBay rosną w notowaniach przedsesyjnych o ponad 7%.
- Palantir (PLTR.US): Spółka opublikuje wyniki za Q1 2026 po zamknięciu sesji. Rynek oczekuje wzrostu EPS r/r do ok. 0,28 USD oraz przychodów powyżej 1,5 mld USD.
- Norwegian Cruise (NCLH.US): Operator rejsów wycieczkowych opublikował rozczarowujące prognozy dotyczące Q2 oraz wyników na koniec roku. Spółka traci ponad 7% i ciągnie w dół cały sektor.
- Celcuity (CELC.US): Spółka biotechnologiczna rośnie o kilkanaście procent po opublikowaniu wyników kolejnej fazy badań leku na raka piersi.
🔴PILNE: Iran atakuje amerykańskie statki? Ropa ostro w górę
Puls GPW: W20 walczy o utrzymanie wsparcia przy 3450 punktów
Crypto news 📈 Bitcoin odbija i zbliża się do 80 tys. USD
💶Pozorna poprawa sektora przemysłowego w strefie euro? Co na to EBC?
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.