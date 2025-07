US OPEN: Indeksy na nowych maksimach (30.06.2025)

Wall Street rozpoczyna tydzień dawką optymizmu – główne indeksy kontynuują wzrosty, wybijając się powyżej ostatnich historycznych rekordów. Nastroje inwestorów pozostają pozytywne w reakcji na deeskalację na Bliskim Wschodzie oraz postępy w negocjacjach handlowych z kluczowymi partnerami USA. S&P 500 i Nasdaq zyskują po 0,25%, natomiast Dow Jones i Russell 2000 rosną po 0,3%.

Na “wysokim C” handlują przede wszystkim amerykańskie instytucje finansowe – Banki na Wall Street zyskują po pomyślnym przejściu testów warunków skrajnych przeprowadzonych przez Rezerwę Federalną, co otwiera drogę do zwiększenia wykupu akcji i dywidend. Wzrosty na początku sesji odnotowały m.in. Wells Fargo, Goldman Sachs, Bank of America, JPMorgan, Morgan Stanley i Citigroup. Analitycy oceniają wyniki jako bardzo pozytywne, oczekując niższych buforów kapitałowych i wyższych wypłat dla akcjonariuszy.

Nastroje w sektorach indeksu S&P 500. Źródło: Bloomberg Finance LP

Kontrakty terminowe na S&P 500 kontynuują wzrosty powyżej piątkowego rekordu wszech czasów, wspierane przez pozytywne doniesienia dotyczące negocjacji handlowych i oczekiwania luźniejszej polityki monetarnej USA. Sprzedający próbowali wyhamować wzrosty, ale ostatni spadek został zatrzymany przy 24-godzinnej EMA (jasny fiolet). Wskaźnik RSI pozostaje wyraźnie poniżej poziomu wykupienia, co sugeruje możliwość dalszych wzrostów przy braku negatywnych niespodzianek makroekonomicznych czy geopolitycznych. Z drugiej strony, rozczarowujące wyniki rozmów handlowych w lipcu lub ich dalsze odwlekanie mogą osłabić nastroje i wywołać potencjalną korektę.

Źródło: xStation5

Boeing (BA.US): Brytyjski urząd ds. konkurencji (CMA) rozpoczął postępowanie antymonopolowe dotyczące przejęcia przez Boeinga spółki Spirit AeroSystems za 4,7 mld USD (cała transakcja, wliczając zadłużenie, opiewa na 8,3 mld USD). Decyzja o ewentualnym pogłębieniu dochodzenia ma zapaść do 28 sierpnia. Umowa przywróciłaby Boeinga do współpracy z dawną jednostką, kluczowym dostawcą części do samolotów 737 i 787. Akcje Boeinga spadają o 1,5%.

GMS (GMS.US): akcje spółki wzrosły prawie o 12% po ogłoszeniu, że należąca do Home Depot jednostka SRS Distribution przejmie GMS za 110 USD za akcję. Wartość transakcji to około 4,3 mld USD kapitału własnego i 5,5 mld USD w ujęciu całkowitym. Finalizacja umowy spodziewana jest do końca roku fiskalnego 2025. Transakcja będzie finansowana gotówką i długiem, a firma oczekuje wzrostu skorygowanego zysku na akcję już w pierwszym roku po jej zakończeniu.

HP Enterprise (HPE.US): Departament Sprawiedliwości USA (DOJ) zawarł ugodę w sprawie antymonopolowej dotyczącej przejęcia Junipera za 13 mld USD, unikając procesu sądowego. HPE zobowiązało się do sprzedaży swojego działu Instant On oraz udzielenia licencji na technologię jednostce Mist należącej do Junipera. Ugoda ma na celu zachowanie konkurencji przy jednoczesnym umożliwieniu fuzji, która ma wspierać rozwój sieci gotowych na AI. Akcje HPE rosną obecnie o 13%.

Moderna (MRNA.US): Eksperymentalna szczepionka przeciw grypie spółki przewyższyła oczekiwania w badaniu końcowym, zapewniając o 27% lepszą ochronę niż obecnie dostępne szczepionki u dorosłych powyżej 50. roku życia. Otwiera to drogę do szczepionki łączonej przeciw grypie i Covid-19, co może zwiększyć poziom zaszczepienia. Akcje wzrosły o 7,4%. Moderna planuje złożyć wnioski o dopuszczenie obu wersji szczepionki – osobno i w wersji łączonej – w przyszłym roku, korzystając z szybkiej technologii mRNA. Akcje zyskały łącznie prawie 3,2%.