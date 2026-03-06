US Open: Indeksy pod presją, rynek w USA podejmuje próbę odrobienia strat🗽Marvell Technology zyskuje 10%

Kontrakty terminowe na S&P 500 (US500) podejmują nieśmiałą próbę odbicia po mocnych spadkach. Słabe dane NFP w połączeniu z rosnącymi cenami ropy sprawiły, że obawy o spadek koniunktury w gospodarce amerykańskiej wzrosły, podczas gdy Fed zdaje się mieć ograniczone pole dla obniżek stóp.

Donald Trump probówał dziś 'uspokoić' rynki, mówiąc, że spodziewa się efektu wojny w Iranie 'podobnego do Wenezueli'. Kontrakt na DJIA (US30) spada ponad 1,1%, a US100 cofa się o ponad 0,5%. Mocne spadki notuje sektor finansowy, gdzie akcje BlackRock tracą po zawieszeniu wypłąt z zarządzającego prawie 30 mld USD funduszu private credit.

US500 (interwał H1)

Kontrakt na S&P 500 notowany jest w spadkowym kanale cenowym i obecnie znajduje się zdecydowanie bliżej dolnego jego ograniczenia. Kluczowy poziom wsparcia to dziś 6700 punktów, a ważny opór przebiega w pobliżu 6845 puntków.

Źródło: xStation5

Zmienność akcji w USA: