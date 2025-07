US OPEN: Indeksy przy historycznych szczytach pomimo braku entuzjazmu wobec wyników

Optymizm utrzymuje się na Wall Street trzeci dzień z rzędu, jednak inwestorzy niechętnie przechylają szalę na korzyść byczych wzrostów w okolicach rekordowych maksimów. Kontrakty futures na S&P 500 i Nasdaq osiągnęły nowe śróddziennej szczyty (aktualnie na płasko), podczas gdy Dow Jones pozostawał w tyle z powodu braku entuzjazmu po wynikach finansowych Amex i 3M.

Zyski na początku sesji były natchnione słowami członka Rezerwy Federalnej Christophera Wallera, który wyraźnie opowiedział się za obniżką stóp procentowych podczas nadchodzącego lipcowego posiedzenia. Uważany za potencjalnego następcę Jerome’a Powella, Waller podkreślił, że jego poglądy nie mają charakteru politycznego – mimo że są zbieżne z apelami prezydenta Trumpa do głębokich obniżek stóp.

Zmienność w sektorach S&P 500. Źródło: Bloomberg Finance LP

US30 (H1)

Kontrakty futures na Dow Jones skorygowały wcześniejsze wzrosty z handlu przed sesją. Po publikacji optymistycznego raportu Uniwersytetu Michigan dotyczącego nastrojów konsumenckich notowania próbowały powrócić do 30-okresowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA30; jasnofioletowa), jednak przewagę ponownie przejęli sprzedający, zawracając US30 z powrotem w okolice EMA100 (ciemnofioletowa). Wskaźnik RSI zbliża się stopniowo do strefy wyprzedania, co może skłonić kupujących do powrotu, zwłaszcza jeśli kontrakt dotrze do poziomu zniesienia Fibonacciego 78,6%.

Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek: