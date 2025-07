US OPEN: Indeksy przy nowych szczytach; P&G i Boeing przebijają oczekiwania (29.07.2025)

Wall Street cechuje dzisiaj umiarkowany optymizm wraz z napływem szeregu raportów finansowych kluczowych amerykańskich spółek. Wzrosty po byczym otwarciu zostały częściowo zredukowane, choć główne indeksy nadal utrzymują się na plusie. Nasdaq oraz Russell 2000 prowadzą ze wzrostem o 0,25%, S&P 500 zaraz za nimi z zyskiem 0,15%, natomiast DJIA handluje delikatnie pod kreską (-0,05%).

Na rynku przewodzą dziś spółki z sektora nieruchomości, pomimo kontynuowanego spadku cen domów w maju (-0,2% m/m vs prognoza -0,1%; poprzednio -0,3%). Sektor technologiczny przedłuża wzrosty w oczekiwaniu na jutrzejsze publikacje wyników od kolejnych “Siedmiu Wspaniałych”. Po drugiej stronie mamy przecenę sektora ochrony zdrowia, gdzie nastroje pogorszyły wyniki Novo Nordisk i UnitedHealth. Presję odczuwa również cały sektor farmaceutyczny w związku z oczekiwaniem na ogłoszenie sektorowych ceł w nadchodzących tygodniach.

Zmienność w sektorach indeksu S&P 500. Źródło: Bloomberg Finance LP

Kontrakty terminowe na S&P 500 utrzymują się blisko poziomów otwarcia, oddając część porannych wzrostów. Mimo to indeks nadal testuje historyczne szczyty, zyskując ok. 0,15% względem wczorajszego zamknięcia. Wsparcie cenowe utrzymuje się na poziomie 30-godzinnej wykładniczej średniej kroczącej (EMA30, zaznaczonej na jasnofioletowo), która podtrzymuje obecny trend wzrostowy. Indeks RSI pozostaje w neutralnym obszarze, co daje potencjał do dalszych wzrostów, o ile kolejne publikacje wyników nie zaskoczą negatywnie. Niemniej inwestorzy mogą zachować ostrożność i wycofać część kapitału przed publikacją wyników kluczowych spółek technologicznych (Meta i Microsoft w środę, Amazon i Apple w czwartek).

Źródło: xStation5

Boeing (BA.US) przebił oczekiwania na II kwartał, osiągając przychody na poziomie 22,7 mld USD (+35% r/r). Strata na akcję wyniosła 1,24 USD, mniej niż prognozowane 1,40 USD. Plan naprawczy CEO Kelly’ego Ortberga znacząco ograniczył wolne przepływy gotówki do 200 mln USD z 2,3 mld USD w poprzednim kwartale. Poprawa produkcji i stabilne dostawy 737 Max wspierają optymizm co do 2025 jako „roku przełomu”. Akcje tracą o 0,7%.

Merck & Co. (MRK.US) osuwa się 7,6% po przedłużeniu wstrzymania dostaw szczepionki Gardasil do Chin do końca roku z powodu słabego popytu (55% spadek sprzedaży szczepionek r/r). Zysk na akcję (EPS) w II kw. wyniósł 2,13 USD, poniżej oczekiwań, mimo iż przychody nieznacznie przebiły prognozy (15,81 mld USD). Merck ogłosił restrukturyzację mającą przynieść 3 mld USD oszczędności rocznie do 2027 r., z reinwestycją w badania i rozwój.

PayPal (PYPL.US) podniósł prognozę zysku na 2025 r. do 5,15–5,30 USD na akcję (powyżej oczekiwań), sygnalizując postępy w planie zwiększenia rentowności pod wodzą CEO Alexa Chrissa. Przychody z Venmo wzrosły o 20%, a marża operacyjna osiągnęła 19,8%. Pomimo silnych wydatków konsumenckich, guidance na III kwartał (1,18–1,22 USD) był zgodny z prognozami. Akcje spadają o 6,8%.

Procter & Gamble (PG.US) przekroczył oczekiwania za II kwartał, osiągając zysk bazowy na akcję 1,48 USD i 20,89 mld USD przychodów, głównie dzięki podwyżkom cen. Przychód organiczny wzrósł o 2%, przy czym segment Baby, Feminine & Family Care przebił oczekiwania, a Beauty, Grooming i Health Care wypadły słabiej. Prognoza na 2026 zakłada wzrost przychodu i EPS o 0–4%. Firma planuje wypłatę 10 mld USD w dywidendach i skup akcji za 5 mld USD. Wyzwaniami pozostają m.in. ryzyko walutowe i taryfy celne. Akcje tracą o 0,7%.

Spotify (SPOT.US) osuwa się 8,8% po niespodziewanej stracie w II kwartale i rozczarowującym prognozom na III kw. EPS wyniósł -0,42 EUR wobec oczekiwanych 1,97 EUR zysku, a przychody (4,19 mld EUR) również nie spełniły prognoz. Na wynik wpłynęły silne wahania walutowe (-104 mln EUR), rosnące koszty pracownicze i tzw. „social charges”. Mimo to liczba aktywnych użytkowników wzrosła o 11% do 696 mln, a subskrybentów premium do 276 mln. CEO Daniel Ek podtrzymał, że 2025 będzie „wyjątkowym rokiem”.

UnitedHealth (UNH.US) traci 5,5% po potwierdzeniu prognozy zysku za 2025 r. na poziomie co najmniej 16 USD na akcję – znacznie poniżej konsensusu (20,40 USD). Również prognoza przychodów rozczarowała. Zysk na akcję w II kwartale wyniósł 4,08 USD, a przychody wzrosły o 13% do 111,62 mld USD. Wyniki segmentów były mieszane: UnitedHealthcare i OptumRx zaskoczyły na plus, ale OptumHealth i OptumInsight rozczarowały. Wyższe koszty opieki zdrowotnej i niższe marże pogłębiły ostrożne nastawienie rynku. Spadki odnotowały również Humana, Elevance i Cigna.