US Open: Indeksy w USA rosną po danych PCE🗽Spółki półprzewodnikowe zyskują

Indeksy amerykańskie kontynuują wzrosty, branża technologiczna (półprzewodniki, BigTech) i sektor finansowy dominują wzrosty. Dane z Uniwersytetu Michigan wskazały na spadek oczekiwań inflacyjnych mocniejszy od prognoz zarówno w horyzoncie rocznym, jak i 5-letnim, a dane o inflacji PCE okazały się zgodne z prognozą (2,8% r/r w październiku). Odczyty na takim poziomie wydają się optymistyczne dla rynków, tym bardziej, że konsumpcja osobista wypadła na solidnym poziomie, tylko nieznacznie mijając się z prognozą na poziomie realnym (0% wzrost m/m).

Spotkanie wicepremiera Chin, He Lifenga z sekretarzem skarbu USA, Scottem Bessentem prawdopodobnie przebiegło pomyślnie, ponieważ strona chińska przekazała pozytywny komentarz w sprawie, mówiąc o rozszerzeniu zakresu współpracy z Amerykanami

Ogłoszona nowa strategia Pentagonu zakłada przejęcie przez Europę większości nakładów na obronność NATO do 2027 roku oraz ograniczenie ryzyka wojny o Tajwan.

Kontrakt na Nasdaq 100 (US100, interwał D1)

Źródło: xStation5

Źródło: xStation5

Najważniejsze punkty ze wstępnego raportu Uniwersytetu Michigan (grudzień)

Nastroje konsumentów w USA lekko poprawiły się na początku grudnia, głównie za sprawą młodszych Amerykanów. Oczekiwania dotyczące przyszłości również wzrosły, szczególnie w zakresie finansów osobistych, które podskoczyły o 13 procent, choć wciąż pozostają poniżej poziomów z początku 2025 roku.

Oceny sytuacji na rynku pracy nieznacznie się poprawiły, ale nadal są słabe, a ogólny sentyment pozostaje stonowany z powodu utrzymującej się presji cenowej.

Oczekiwania inflacyjne na najbliższy rok spadły do 4,1 procent, najniższego poziomu od stycznia 2025 roku i był to już czwarty z kolei miesiąc spadków.

Długoterminowe oczekiwania inflacyjne obniżyły się do 3,2 procent, co odpowiada odczytowi ze stycznia, choć zarówno w krótkim, jak i długim terminie poziom niepewności pozostaje podwyższony.

Źródło: dane UoM

Wiadomości ze spółek

Rubrik - Notowania Rubrika poszybowały niemal o 19% w górę, po tym jak firma zajmująca się zarządzaniem danymi w chmurze pokazała wyniki znacznie lepsze od oczekiwań analityków. W trzecim kwartale fiskalnym spółka wypracowała 10 centów zysku na akcję (po korektach) przy przychodach rzędu 350 milionów dolarów. Konsensus LSEG zakładał tymczasem stratę 17 centów na akcję oraz 320 milionów dolarów przychodów, co czyni raport Rubrika solidnym pozytywnym zaskoczeniem.

Cooper Companies - Akcje producenta urządzeń medycznych wzrosły o ponad 13% po publikacji mocnych wyników kwartalnych. Spółka podniosła również prognozę zysków na cały rok, a do tego zaktualizowała swój długoterminowy cel generowania wolnych przepływów pieniężnych do poziomu ponad 2,2 miliarda dolarów, co rynek przyjął bardzo entuzjastycznie.

Ulta Beauty - Notowania Ulta Beauty wzrosły o około 6%, po tym jak detalista z segmentu beauty podniósł całoroczną prognozę sprzedaży. Firma przewiduje, że przychody netto osiągną poziom 12,3 miliarda dolarów, przebijając wcześniejsze szacunki na poziomie 12,0 do 12,1 miliarda. Zysk na akcję ma wynieść od 25,20 do 25,50 dolarów, podczas gdy wcześniejsza prognoza mówiła o 23,85 do 24,30 dolarów.

SoFi Technologies - Akcje SoFi spadły o 5% po tym, jak fintech ogłosił emisję publiczną akcji o wartości 1,5 miliarda dolarów. Rynek zareagował nerwowo, obawiając się rozwodnienia udziałów dotychczasowych akcjonariuszy.

CoreWeave Inc. (CRWV) rosną prawie 2%, po tym jak analitycy Roth Capital Partners rozpoczęli pokrycie spółki zajmującej się usługami chmurowymi z rekomendacją kupuj i ceną docelową 110 dolarów. Corpay Inc. (CPAY) zwyżkują o 3%. po tym, jak Oppenheimer podniósł rekomendację dla firmy zajmującej się płatnościami biznesowymi do przeważaj w portfelu z wcześniejszego neutralnie. Humana (HUM) rosną o 2%. po tym, jak Jefferies podwyższył rekomendację dla ubezpieczyciela zdrowotnego do kupuj z trzymaj, wskazując na „atrakcyjny” profil ryzyka i potencjalnego zysku.

Netflix i Warner Bros. Discovery - Akcje Netflixa oraz Warner Bros. Discovery cofnęły się odpowiednio o blisko 2% oraz około 1.5% po tym, jak gigant streamingowy poinformował w piątek, że zawarł umowę na zakup WBD za 27,75 dolara za akcję. Rynek zareagował wyraźnym schłodzeniem sentymentu, mimo że to jedna z najgłośniejszych transakcji w branży. Akcje Netlixa odrabiają straty po otwarciu rynku i wciąż notowane są 10% poniżej EMA200.

Źródło: xStation5