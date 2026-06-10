US Open: Majowa inflacja ogranicza spadki

Inflacja CPI sięgnęła w maju 4,2%, najwyższego poziomu od kwietnia 2023 r.. Rynki napawa jednak optymizmem wzrost jej miary bazowej o zaledwie 0,2%. Odczyt osłabił dolara i pozwolił amerykańskiemu rynkowi akcji nieco odetchnąć. Po 0,5-proc. spadkach na początku sesji, zarówno NASDAQ Composite, jak i S&P 500 znajdują się obecnie jedynie nieznacznie pod kreską.

Od kilku dni obserwujemy w USA zwiększoną awersję względem ryzyka, co może wiązać się nie tylko z dość chaotycznymi komunikatami płynącymi z Bliskiego Wschodu, ale i z zaplanowanym na piątek IPO SpaceX.

Odnośnie niekończącej się sagi amerykańsko-irańskiej – inwestorzy nie wydają się interpretować wczorajszych ataków jako wstępu do znacznej eskalacji, co widzimy choćby po ograniczonych wzrostach cen ropy naftowej (za baryłkę brent zapłacimy niespełna 93$).

Liderem spadków jest dziś Super Micro Computer. Ruch o 12,5% to przede wszystkim pokłosie informacji o planach pozyskania aż 7 miliardów dolarów nowego kapitału poprzez masową emisję akcji.

Wykres 1: Dashboard dla Nasdaq 100 (10.06.2026)

Źródło: XTB Research, 10.06.2026

Wykres 2: Zwycięzcy oraz przegrani na Nasdaq 100 (10.06.2026)

Źródło: Bloomberg, 10.06.2026

Wykres 3: Heatmapa sektorowa dla Nasdaq 100 (10.06.2026)

Źródło: XTB Research, 10.06.2026

Analiza techniczna

US100 (D1)

Źródło: xStation, 10.06.2026

Po bardzo silnym impulsie wzrostowym indeks od końca marca wszedł w fazę korekty. Cena wybiła się dołem z krótkoterminowego kanału wzrostowego, co jest pierwszym wyraźnym sygnałem osłabienia trendu. Obecnie rynek testuje strefę wsparcia przy 28 645 pkt, która pokrywa się ze zniesieniem Fibonacciego 23,6%, a dodatkowym wsparciem pozostaje średnia EMA50 przebiegająca w okolicach 28 338 pkt. Dopóki notowania utrzymują się nad tym obszarem, spadki można traktować jako korektę w dominującym trendzie wzrostowym.

Wskaźnik RSI znajduje się w pobliżu poziomu 50, co potwierdza brak wyraźnej przewagi którejkolwiek ze stron rynku, natomiast MACD pozostaje w sygnale sprzedaży i wskazuje na wygasanie wcześniejszego momentum wzrostowego. Technicznie obraz rynku pozostaje więc średnioterminowo wzrostowy, jednak krótkoterminowo przewagę mają niedźwiedzie.

Wiadomości ze spółek

Cracker Barrel (CBRL.US): Akcje sieci restauracji podskoczyły o 26% po tym, jak spółka podniosła prognozy przychodów na cały rok, przebijając w ten sposób średnie szacunki analityków.

Dianthus Therapeutics (DNTH.US): Akcje spółki nurkują o 14% po informacji, że konkurencyjne Sanofi wstrzymało późną fazę badań nad eksperymentalną terapią rzadkiej choroby autoimmunologicznej z powodu obaw o jej skuteczność.

Super Micro Computer (SMCI.US): Notowania spółki spadły o 14% po ogłoszeniu planów pozyskania 7 mld USD kapitału. Środki te mają sfinansować zakup komponentów niezbędnych do realizacji potężnych zamówień na serwery AI o wartości blisko 39 mld USD.

Oscar Health (OSCR.US): Akcje ubezpieczyciela rosną o 4% dzięki podniesieniu rekomendacji przez bank Barclays. Analitycy jako powód swojej decyzji wskazali na widoczny cykl odbudowy marży przez firmę.

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Michał Jóźwiak, Analityk Rynków Finansowych XTB