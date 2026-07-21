Podsumowanie Dnia: Półprzewodniki rosną w cieniu geopolitycznego chaosu

USA
- Amerykańska giełda kończy wtorkową sesję silnymi wzrostami. Liderem wzrostów wśród kontraktów jest US100, który wzrósł o blisko 2%, za nim są kontrakty na Russell 2000 ze wzrostem powyżej 1%.
- Bliski Wschód pozostaje jednym z głównych czynników cenotwórczych. Sentyment wobec dalszych perspektyw konfliktu jest mieszany, intensyfikacja wymiany ognia oraz ataki na infrastrukturę przeplatają się z propozycjami kolejnego zawieszenia broni.
- USA wprowadza kolejne cła na Kanadę. Mimo selektywnego i stosunkowo łagodnego ekonomicznie wpływu nowych ceł, wielu analityków, dziennikarzy i inwestorów wyraża pogląd, że może być to jedynie początek kolejnej fali ceł wprowadzonych przez Donalda Trumpa.
- Jak donosi między innymi Axios, rząd USA ma być we wstępnej fazie debat nad zakazem obejmującym otwarte modele AI - co jest bezpośrednią reakcją na premierę chińskiego K3
Wiadomości ze spółek, USA:
- General Motors (GM.US): Amerykański konglomerat motoryzacyjny opublikował zaskakująco dobre wyniki za Q2 2026. Przychód wyniósł 48 miliardów USD wobec oczekiwań na poziomie 47 miliardów, ESP wyniósł aż 3,57 USD wobec oczekiwanych ~3,2 USD. Szczególnie pozytywnym akcentem jest podniesienie prognoz na koniec roku fiskalnego o kilka procent w kluczowych metrykach operacyjnych. Kurs rośnie o ok. 3%.
- Nebius (NBIS.US): Jeden z liderów sektora “neo-cloud” rośnie o ponad 17% po tym jak Nvidia upubliczniła udział w wysokości 9,3% w spółce.
- Eli Lilly (LLY.US): Spółka otrzymała pozew od Novo Nordisk. Jak wynika z treści publikacji, duński koncern farmaceutyczny oskarża Eli Lilly o szereg nieuczciwych i antykonsumenckich praktyk, głównie dotyczących marketingu. Na chwilę obecną Eli Lilly nie udzieliła komentarza. Akcje spółki rosną ok. 1%.
- Northrop Grumman (NOC.US): Amerykański koncern zbrojeniowy opublikował wyniki. Mimo rekordowych przychodów i zamówień, spadek marży operacyjnej z 13,8% do 10% skutkuje spadkiem o prawie 8%, który z biegiem sesji zredukowany zostaje do ok. 2%.
- 3M (MMM.US): Koncern opublikował wyniki za Q2 2026, które znacznie przekroczyły oczekiwania rynku. Wyraźny wzrost EPS do 2,24 USD oraz przychodów do 6,5 mld USD zostały wzbogacone o podniesienie prognoz na koniec roku - co skutkuje wzrostem na otwarciu o ok. 7%.
- SaaS: Morgan Stanley opublikował szereg raportów i rekomendacji dla spółek z sektora SaaS. Mimo pozytywnych akcentów oraz „atrakcyjnego” spojrzenia na całość sektora, rynek skupił się niemal wyłącznie na negatywach, a spółki z sektora tracą między 1-4%.
Europa
- Pozytywny sentyment udzielił się również w Europie. Najsilniejsze wzrosty notuje Polski W20, oraz niemiecki DE40.
- Goldman Sachs podniósł prognozę dla cen Europejskiego gazu o średnio 10-15% w Q3/Q4 2026.
- Największe ruchy na Euro Stoxx 50 notują dziś spółki technologiczne i przemysłowe po stronie zwyżek, a finansowe i telekomunikacyjne po stronie spadków.
Wiadomości ze spółek, Europa:
- ASML prowadzi wśród zwyżkujących, wspierane przez odbicie sektora półprzewodników po niedawnej zmienności
- Siemens Energy i TotalEnergies rosną o ok. 2%, korzystając z odbicia cen ropy i gazu.
- Novartis zyskuje po tym, jak wynik operacyjny za II kwartał (5,94 mld USD) pobił oczekiwania rynku mimo 50-proc. spadku sprzedaży leku Entresto z powodu konkurencji generyków,
- Julius Baer traci 4% mimo lepszych napływów netto
- Schindler spada 5% po słabszych przychodach kwartalnych.
- Norweski Vaar Energi przejmuje BlueNord za ok. 1,33 mld USD, tworząc największego niezależnego producenta ropy i gazu w Europie, akcje obu spółek zyskują odpowiednio ok. 5% i 6%.
- Wienerberger spada 4% po ostrzeżeniu o gorszych wynikach za cały rok 2026
Forex
- Wśród walut, uwagę skupiają na sobie Dolar oraz Euro, które w rzadko spotykanym ruchu - rosną symetrycznie względem reszty koszyka walut. Wzrosty te oscylują w okolicy 0,3%. Jest to podyktowane głównie dynamiką oczekiwanych stóp procentowych oraz inflacji w głównych gospodarkach.
Towary
- Utrzymujące się, a miejscami rosnące napięcie na Bliskim Wschodzie, w tym deklarowana blokada Morza Czerwonego przez Huti wspiera ceny węglowodorów. Ropa Brent rośnie o ponad 2% i przekracza ponownie pułap 91$.
- Wśród metali szlachetnych, dużymi wzrostami wyróżnia się srebro, które drożeje o ponad 4%. Ruch ten może być podyktowany nie tylko wzrostem niepokoju na Bliskim Wschodzie i cen ropy, ale może być też sygnałem (przynajmniej częściowej) kapitulacji poniżej 60$ - co daje okazję do gwałtownej korekty w górę po długiej serii spadków.
Krypto
- Pozytywny sentyment na szerokim rynku akcyjnym ma wyraźne przełożenie na rynek kryptowalut.
- Bitcoin rośnie o ponad 1% i wraca powyżej poziomu 66 tys. USD.
- Gorzej radzi sobie Ethereum, jednak wciąż ze wzrostem do poziomu powyżej 1910 USD.
- Solana notuje znikome spadki i pozostaje na poziomie 77,7 USD.
Sektor technologiczny łapie oddech 🚀
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