US Open: Mocniejsze CPI wywołuje strach na Wall Street!

Dzisiejsza sesja na Wall Street rozpoczyna się w zdecydowanie gorszych nastrojach po publikacji danych o inflacji CPI w USA, które ponownie okazały się wyższe od oczekiwań rynku.

Najważniejsze amerykańskie indeksy akcji otworzyły sesję wyraźnymi spadkami, a najmocniej traci Nasdaq, który pozostaje najbardziej wrażliwy na wzrost rentowności obligacji i perspektywę utrzymania wysokich stóp procentowych przez dłuższy czas. Pogorszenie sentymentu widoczne jest jednak praktycznie na całym rynku, ponieważ inwestorzy ograniczają ekspozycję na bardziej ryzykowne aktywa i ponownie wyceniają bardziej jastrzębie stanowisko Rezerwy Federalnej.

Roczna inflacja CPI przyspieszyła do 3,8%, osiągając najwyższy poziom od maja 2023 roku, podczas gdy inflacja bazowa również wzrosła mocniej od prognoz. Dane natychmiast wywołały wzrost rentowności amerykańskich obligacji oraz gwałtowne pogorszenie nastrojów na rynku akcji.

Największym źródłem presji inflacyjnej pozostają koszty związane z mieszkaniami i najmem, czyli komponent shelter, który nadal odpowiada za największą część całego odczytu CPI. Jednocześnie wyraźnie przyspieszyły ceny energii, zwłaszcza paliw oraz usług energetycznych, co było jednym z głównych powodów wzrostu inflacji w ostatnich miesiącach. W danych coraz mocniej widoczny jest również wpływ napiętej sytuacji geopolitycznej i wojny w Zatoce Perskiej, która przekłada się na wzrost cen ropy oraz paliw. Presję podbijają także drożejące usługi transportowe i utrzymująca się wysoka inflacja w sektorze usług.

Rynek akcji coraz mocniej obawia się scenariusza „higher for longer”, czyli utrzymania wysokich stóp procentowych przez dłuższy czas. Jeszcze kilka miesięcy temu inwestorzy liczyli na rozpoczęcie cyklu obniżek stóp procentowych w drugiej połowie roku, jednak dzisiejsze dane ponownie oddalają taki scenariusz. Obecnie rynek coraz wyraźniej boi się, że jeśli inflacja pozostanie podwyższona również w kolejnych miesiącach, Fed może zostać zmuszony nie tylko do utrzymania restrykcyjnej polityki monetarnej, ale nawet do ponownego zaostrzenia kursu i kolejnych podwyżek stóp procentowych.

Dodatkowym problemem dla rynku jest fakt, że wzrost inflacji nie ogranicza się już wyłącznie do energii. Inflacja bazowa również przyspiesza, co sugeruje, że presja cenowa zaczyna rozlewać się na kolejne segmenty gospodarki. To właśnie ten element może być dla Fed szczególnie niepokojący, ponieważ zwiększa ryzyko utrwalenia inflacji na wyższych poziomach.

Żródło: xStation5

Kontrakty terminowe na indeks S&P 500 (US500) notują dziś spadki, a presja podażowa wynika przede wszystkim z wyższego od oczekiwań odczytu inflacji konsumenckiej w USA. Dane ponownie podbiły obawy rynku o to, że Rezerwa Federalna może utrzymać restrykcyjne warunki monetarne na dłużej, co przesuwa w czasie oczekiwania na obniżki stóp procentowych. Coraz wyraźniej pojawiają się też obawy, że uporczywie wysoka inflacja mogłaby nawet zmusić Fed do bardziej jastrzębiego nastawienia i potencjalnie kolejnych podwyżek stóp.

Żródło: xStation5

Wiadomości ze spółek

Broadcom(AVGO.US) notuje lekką przecenę mimo pozytywnego nastawienia analityków przed publikacją wyników kwartalnych. Rynek nadal dostrzega potencjał związany z rozwojem infrastruktury AI oraz współpracą z firmami rozwijającymi modele sztucznej inteligencji, jednak po ostatnich bardzo mocnych wzrostach część inwestorów decyduje się na realizację zysków w sektorze półprzewodników.

Alphabet(GOOG.US) (GOOGL.US) pozostaje pod presją po doniesieniach dotyczących wykorzystania narzędzi opartych o sztuczną inteligencję do prób przeprowadzania zaawansowanych cyberataków. Temat ponownie zwraca uwagę rynku na rosnące zagrożenia związane z bezpieczeństwem cyfrowym oraz potencjalne ryzyka wynikające z coraz szybszego rozwoju AI.

Akcje Bristol Myers Squibb(BMY.US) lekko zyskuje po ogłoszeniu szerokiej współpracy w obszarze badań i rozwoju nowych terapii. Partnerstwo obejmuje projekty związane między innymi z onkologią, hematologią i immunologią, a rynek odbiera tę umowę jako szansę na wzmocnienie pipeline’u lekowego i zwiększenie potencjału wzrostowego spółki w kolejnych latach.

Akcje Salesforce(CRM.US) znajduje się pod lekką presją po obniżeniu ceny docelowej przez Citi przed zbliżającymi się wynikami kwartalnymi. Decyzja wynika z bardziej ostrożnych oczekiwań wobec krótkoterminowego tempa wzrostu w sektorze oprogramowania, mimo że długoterminowe perspektywy związane z AI wspierają spółkę.