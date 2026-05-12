PILNE: Inflacja w USA najwyższa od maja 2023 r.

Kwietniowy odczyt przekroczył oczekiwania.

Główna miara inflacji wzrosła do 3,8% , najwyższego poziomu od maja 2023 r.

Miara bazowa także zaskoczyła w górę, rosnąc o 2,8% r/r oraz 0,4% w ujęciu miesięcznym.

Zgodnie z oczekiwaniami, silny wzrost odnotowaliśmy w zakresie kosztów najmu, które poszybowały w górę o 0,6% w ujęciu miesięcznym. Należy jednak pamiętać, że w dużej mierze wynika to z dostosowania dokonanego przez BLS - w ostatnich miesiącach dane regularnie były zaniżane z racji na najdłuższe w historii zawieszenie prac rządu.

Wykres 1: Wpływ sektorów na zmianę miesięcznej dynamiki inflacji w USA (2023 - 2026)

Źródło: XTB Research, 12.05.2026

W krótkim terminie najbardziej niepokoi wyższa dynamika bazowej inflacji w sektorze usług (3,3%), przedstawia bowiem najbardziej wiarygodny obraz głęboko zakorzenionej presji cenowej. Z uwagą przyglądamy się jednak także i wysoce zmiennym cenom żywności (3,8%) oraz energii (17,9%), które - jeśli wykażą wysokie wartości także i w maju oraz czerwcu, mogą wpłynąć na zakotwiczenie oczekiwań inflacyjnych na podwyższonych poziomach. To zaś może przełożyć się w przyszłości na wyższy wzrost płac oraz konsumpcję, tworząc tzw. efekty drugiej rundy.

Wykres 2: Wpływ sektorów na zmianę rocznej dynamiki inflacji w USA (2023 - 2026)

Źródło: XTB Research, 12.05.2026

Reakcja rynku jest jednak na ten moment dość stonowana. Wyceny stóp procentowych w USA nie uległy większym zmianom - rynki wciąż przypisują podwyżce przed końcem roku ok. 30% prawdopodobieństwo. Po spadkach w pierwszej połowie dnia (-0,4%), stabilna pozostaje para EUR/USD. Dolarowi sprzyja impas w negocjach między USA a Iranem, który niesie dalszy wzrost cen surowców energetycznych. Bardzo stonowaną reakcję widzimy również na kontraktach futures dla indeksu S&P 500 (-0,3%).

Ograniczona zmienność może po części wynikać z niewielkiego zaskoczenia w kontekście miary bazowej. Odczyt okazał się niespodzianką, tylko jednak jeśli weźmiemy pod uwagę dane do pierwszego miejsca po przecinku. Dokładniejsze dane potwierdzają, że odczyt rozminął się względem oczekiwań bardzo nieznacznie.