Impas na Bliskim Wschodzie ciąży europejskim spółkom

Początek tygodnia stoi pod znakiem odwrotu od ryzyka wynikającego z impasu w negocjacjach między USA a Iranem. Rosną ceny surowców energetycznych, a kluczowe europejskie indeksy giełdowe świecą się na czerwono.
Traci zarówno niemiecki DAX (-1%), jak i paneuropejski STOXX 600 (-0,7%). Pod presją pozostaje także brytyjski FTSE 100 (-0,4%), choć z racji na brak dymisji premiera Starmera odrabia część poniesionych w godzinach porannych strat.
Wykres 1: Euro STOXX 50 (12.05.2026)
Źródło: XTB Research, 12.05.2026
Słabo radzi sobie polski WIG – niechlubnym liderem spadków WIG20, któremu ciążą słabe wyniki spółek z sektora bankowego. 9,3-proc. spadek notuje dziś Erste Bank, 6,8-proc. zaś Alior Bank. Na plusie pozostają jedynie spółki z sektora energetycznego – Tauron (0,1%) oraz Orlen (0,1%).
Wykres 2: Zwycięzcy i przegrani dnia – Euro STOXX 50 (12.05.2026)
Źródło: XTB Research, 12.05.2026
Nie sprzyja jastrzębi repricing. Rynek obecnie w pełni wycenia 3 podwyżki stóp procentowych EBC – w tym dwie pierwsze przed końcem września, niemal w pełni wycenia 3 podwyżki BoE i coraz bliższy jest wycenie podwyżki w Stanach Zjednoczonych (ok. 33% implikowanego rynkowo prawdopodobieństwa).
