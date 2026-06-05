US Open: Nasdaq ciągnie Wall Street w dół 📉 Panika na akcjach półprzewodników, traci Intel i AMD

Kontrakt na Nasdaq 100 (US100) i S&P 500 (US500) spadają 1,3% i 0,6%, podczas gdy kontrakt na indeks Dow Jones Industrial Average (US30) spada nieznacznie bo tylko 0,2%. Zdecydowanie lepiej radzą sobie akcje firm spoza sektora tech i infrastruktury AI. Mocne dane NFP z amerykańskiego rynku pracy w połączeniu ze spadkami w sektorze technologicznym sprawiają, że inwestorzy wyprzedają dziś walory spółek z sektora półprzewodników, w tym układów pamięci jak Micron, czy Sandisk. Akcje Nvidia tracą ponad 2%, a TSMC spada prawie 3,5% mimo komentarzy spółki o wieloletnim, oczekiwanym nienasyconym popycie ze strony AI.

Półprzewodniki nadal pod presją po wynikach Broadcom. Po czwartkowej wyprzedaży sektor chipów nadal traci: Broadcom spada o ok. 4% po wczorajszym tąpnięciu o 12,5%, AMD traci prawie 5%, Intel prawie 6%, Arm ok. 7%. Rynek zaczyna bardziej selektywnie podchodzić do spółek AI i półprzewodników po bardzo mocnym rajdzie wycen.

Po czwartkowej wyprzedaży sektor chipów nadal traci: Broadcom spada o ok. 4% po wczorajszym tąpnięciu o 12,5%, AMD traci prawie 5%, Intel prawie 6%, Arm ok. 7%. Rynek zaczyna bardziej selektywnie podchodzić do spółek AI i półprzewodników po bardzo mocnym rajdzie wycen. Amerykańska gospodarka poza rolnictwem utworzyła w maju 172 tys. nowych miejsc pracy, wyraźnie więcej od oczekiwań ekonomistów ankietowanych przez Dow Jones, którzy prognozowali wzrost zatrudnienia o 80 tys. etatów. Jednocześnie stopa bezrobocia utrzymała się na poziomie 4,3%, zgodnie z oczekiwaniami rynku. US500 (D1) Kontrakt na US500 jest dziś na drodze do zamknięcia pierwszego spadkowego tygodnia od 10 tygodni, choć zachowuje się dziś spokojniej na tle US100 mimo, że spółki z sektora tech mające wciąż znaczny udział w benchmarku wyraźnie ciążą notowaniom. Okolice EMA50 (pomarańczowa linia) wydają się pierwszym istotnym wsparcie w scenariuszu spadków - przy ok. 7330 punktów - wspartym dodatkowo poprzednimi reakcjami cenowymi. Źródło: xStation5

Wiadomości z rynku akcji USA Citi pozostaje konstruktywne wobec akcji, ale ostrzega przed narastającą euforią. Strateg Beata Manthey wskazuje, że globalne indeksy są blisko rekordów, wyceny w wielu segmentach są napięte, sentyment inwestorów coraz bardziej optymistyczny, a wzrost IPO i emisji akcji pokazuje silny apetyt na ryzyko. Nie oznacza to automatycznie końca hossy, ale sugeruje, że coraz więcej wskaźników przesuwa się w stronę strefy podwyższonego ryzyka.

Docusign rozczarowuje prognozą przychodów. Akcje spółki tracą ok. 4% po tym, jak przedstawiony outlook na II kwartał nie zrobił wrażenia na rynku. Spółka oczekuje przychodów w przedziale 865–869 mln USD, czyli zasadniczo blisko konsensusu LSEG na poziomie 866 mln USD, ale bez elementu pozytywnego zaskoczenia. Źródło: xStation5

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