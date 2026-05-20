Amerykańskie rynki, śladem europejskich, otworzyły się dziś na zielono. W górę kierują się zarówno S&P 500 (0,7%) jak i NASDAQ Composite (1,3%). Akcjom sprzyjają blisko 4-proc. spadki cen surowców energetycznych, które przystopowały wzrost rentowności obligacji.

Rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła wczoraj powyżej 4,68%, do najwyższego poziomu od stycznia 2025 r., kiedy zaprzysiężony został prezydent Trump. Oznacza to skumulowany wzrost rentowności o ponad 70 pb. względem stanu z lutego. Na ten moment wpływ owego ruchu na rynek akcji był zaskakująco niewielki, podejrzewamy jednak, że przy kontynuacji trendu, presja może znacznie się wzmóc.

Dzisiejsza stabilizacja pozwala inwestorom w pełni skoncentrować się na wieczornych wynikach NVIDII. Z racji na wysokie uzależnienie spółki od zaledwie 5 firm (Microsoftu, Amazona, SMC, Alphabet oraz Mety), które odpowiadają za ponad 50% jej przychodów, przewidywalność w zakresie wygenerowanych przychodów jest w przypadku NVIDII nieco wyższa, niż w przypadku wielu innych spółek. Uwaga powinna skupić się więc na szczegółach, m.in. na tym jak radzą sobie nowe produkty, takie jak Rubin, Vera CPU czy DGX Spark.

Akcje spółki nie obierają w oczekiwaniu na zaplanowany na 22:30 raport konkretnego kierunku. Rosną za to Micron oraz AMD. Pierwszy wspierany jest przez zaplanowany na czwartek strajk pracowników jednego z największych konkurentów – Samsunga. Drugi korzysta dodatkowo m.in. z podwyżek cen docelowych przez część analityków.

To wszystko przy braku większych zmian w otoczeniu makroekonomicznym oraz geopolitycznym. Zabraknie dziś publikacji istotniejszych z rynkowej perspektywy danych makroekonomicznych (najbliższe – majowe wskaźniki PMI – ukażą się jutro). Nie otrzymujemy także konkretniejszych komunikatów ze strony Donalda Trumpa, który kontynuuje swoja erratyczną retorykę ws. wojny w Iranie.

Analiza techniczna

US100 (D1)

Źródło: xStation (20.05.2026)

Kurs porusza się w bardzo stromym, dynamicznym kanale wzrostowym po potężnym odbiciu z dołków z połowy marca 2026 r. Po ustanowieniu nowego szczytu, rynek łapie oddech. Kurs zalicza właśnie lokalną korektę, ale wciąż utrzymuje się w górnej połówce kanału. Jeśli korekta się pogłębi, pierwszy ważny przystanek i wsparcie to poziom 23.6% Fibo (ok. 28 tys. pkt). Układ jest książkowo prowzrostowy. Cena mocno odjechała od średnich (szczególnie od SMA 50), co potwierdza potężne momentum, ale jednocześnie świeci lampką ostrzegawczą – rynek w krótkim terminie jest lekko "przegrzany".

Wiadomości ze spółek

Micron Technology (MU.US): Spółka notuje ponad 3.5-proc. wzrost, na co złożyła się ucieczka inwestorów od azjatyckich producentów z racji na doniesienia o potencjalnym strajku w fabrykach Samsunga oraz doniesienia z wewnątrz samej spółki. Firma właśnie rozpoczęła próbkowe dostawy innowacyjnych, 256-gigabajtowych modułów pamięci serwerowej DDR5 i masowo wdraża przełomowe, potężne dyski SSD (245 TB). Oba produkty to krytyczne komponenty niezbędne do dalszego, fizycznego skalowania światowej infrastruktury sztucznej inteligencji.

Target (TGT.US): Gigant detaliczny opublikował dziś wyniki za I kwartał 2026 roku, znacznie przebijając rynkowe oczekiwania w zakresie zysku i sprzedaży. Skorygowany zysk na akcję wyniósł 1,71 USD (konsensus zakładał 1,46 USD), a przychody wzrosły o 6,7% r/r, sięgając 25,4 mld USD. Wzrost był napędzany silnym ruchem w sklepach (wzrost o 4,4%) oraz skokiem sprzedaży cyfrowej o niemal 9%, wspartym przez nową usługę dostaw tego samego dnia (Target Circle 360). Mimo podniesienia rocznych oczekiwań sprzedażowych akcje na rynku zanurkowały o ponad 5%. Inwestorów zaniepokoił spadek marży operacyjnej (z 6,2% do 4,5% rok do roku) wywołany głównie rosnącymi kosztami sprzedaży i administracji.

Lowe's (LOW.US): Wicelider amerykańskiego rynku modernizacji domów opublikował solidne wyniki za Q1 2026, pokonując prognozy Wall Street zarówno na poziomie zysków, jak i przychodów. Skorygowany zysk na akcję (EPS) wyniósł 3,03 USD wobec spodziewanych 2,97 USD. Największym zaskoczeniem in plus okazał się zwrot w stronę dodatniej dynamiki sprzedaży porównywalnej (wzrost o 0,6%), co stanowi czwarty z rzędu kwartał na plusie w tym ujęciu. Za ten sukces odpowiada m.in. 15,5-proc. skok w e-commerce oraz niesłabnący popyt w segmencie profesjonalnych wykonawców (Pro) i na rynku dużego AGD. Zarząd w pełni utrzymał swoje całoroczne prognozy. Mimo to, spółka notowana jest dziś na lekkim minusie (-0,5%).

Hasbro (HAS.US): Amerykański producent zabawek i gier zanotował rewelacyjny początek 2026 roku, z łatwością przebijając przychodami barierę 1 mld USD (przy rynkowych oczekiwaniach na poziomie 963,9 mln USD). Zysk na akcję zamknął się w kwocie 1,47 USD (konsensus 1,13 USD). Prawdziwym motorem napędowym zysków okazał się segment Wizards and Digital Gaming , który urósł o 26%, a gra mobilna Monopoly Go! dołożyła do wyniku kolejne 41 mln USD. Cieniem na ogólnym entuzjazmie kładzie się jednak nieznacznie słabsza od oczekiwań prognoza całorocznej EBITDA oraz potężny, 24-proc. spadek przychodów w segmencie rozrywkowym. Zaważyło to na spadku akcji spółki o przeszło 8%.

Michał Jóźwiak, Analityk Rynków Finansowych XTB