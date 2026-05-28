PILNE: GOLD i US100 zyskują po danych PCE z USA❗

Dzisiejsze dane z USA malują obraz klasycznej stagflacji — PKB za Q1 zrewidowano w dół do zaledwie 1,6% QoQ (oczekiwano 2,0%), a Personal Consumption wyniosła jedynie 1,4%, co potwierdza że amerykański konsument wyraźnie hamuje. Inflacja pozostaje lepka — PCE YoY na 3,8% to poziom daleki od celu Fedu, choć Core PCE MoM zaskoczyło pozytywnie odczytem 0,2% (oczekiwano 0,3%), dając pierwszą iskrę nadziei na dezinflację.

Światełkiem w tunelu okazać się mogą zamówienia na dobra trwałe, które rosną o 7,9%, ale może to wynikać z kwestii front-loadingu niektórych firm przez możliwymi podwyżkami cen w nowych kontraktach. Zerowy wzrost dochodów (Personal Income 0,0% vs oczekiwane 0,4%) przy kontynuacji wydatków oznacza, że Amerykanie konsumują z oszczędności lub kredytu, a to może się w dlugim terminie modelem nietrwałym i zapowiedź dalszego schłodzenia w Q2.

Implikacje rynkowe

Łącznie te dane tworzą obraz stagflacyjnego ryzyka w łagodniejszej formie. Tematem numer 1 wydaje się jednak inflacja, a jej dzisiejszy względnie uspokający odczyt pozwala na odbicie US100, które widzimy na kilka minut po odczycie.

Źródło: xStation