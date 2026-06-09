🔴US100 traci niemal 4%

Wtorkowa sesja za oceanem przynosi drastyczne pogorszenie nastrojów. Początkowe próby odbicia na sektorze technologologicznym okazały się nietrwałe, a dynamiczny odwrót od spółek półprzewodnikowych pociągnął główne indeksy mocno pod kreskę. Poza sektorem technologicznym obserwujemy również wyraźne cofnięcie akcji spółek energetycznych. Inwestorzy wykazują skrajną ostrożność przed zbliżającymi się, kluczowymi publikacjami raportów o inflacji CPI z USA oraz przed debiutem SpaceX, który zaplanowany jest na koniec tego tygodnia.
Dodatkowo na rynkach surowców obserwowany jest potężny zjazd cen ropy naftowej (WTI traci ponad 3%, a Brent ponad 2% spadając w okolice 90 USD). Jest to reakcja na słowa Donalda Trumpa, który ogłosił, że USA są blisko podpisania ostatecznego porozumienia pokojowego z Iranem, co ma doprowadzić do pełnego otwarcia kluczowej dla światowych dostaw Cieśniny Ormuz. Jak widać rynek nie jest jednak zadowolony z obecnego obrotu spraw.
Wzrost niepewności najlepiej obrazuje indeks strachu VIX, który wystrzelił dzisiaj o ponad 10,3%, przekraczając barierę 20 punktów. W centrum uwagi pozostaje także informacja o złożeniu przez OpenAI poufnego wniosku o debiut giełdowy (IPO).
Obecnie na rynku obserwujemy niemal 4% cofnięcie na US100, czyli kontraktach na indeks Nasdaq 100, natomiast US500 traci niemal 2%
Ważnym czynnikiem decydującym po pogłębiu dzisiejszych spadków jest informacja, iż Donald Trump zapowiada odwet na Iranie za zestrzelenie amerykańskiego helikoptera. Eskalacja sytuacji na obecnym etapie może spowodować przedłużenie się obecnego konfliktu nie na tygodnie, a na miesiące.
Które akcje tracą najmocniej?
Głównym motorem napędowym wyprzedaży jest kapitulacja sektora półprzewodników i AI, który koryguje wcześniejsze euforyczne wzrosty. Oto liderzy spadków:
- Marvell Technology (MRVL.US): -14,2% – najmocniejszy spadek w sektorze.
- Enphase Energy (ENPH.US): -13,5% – potężna wyprzedaż na fali awersji do ryzyka.
- Super Micro Computer (SMCI.US): -12,3% – pogłębienie korekty na jednym z wcześniejszych liderów AI.
- ARM Holdings (ARM.US): -13,3% – silny odwrót inwestorów od brytyjskiego projektanta chipów.
- Qualcomm (QCOM.US): -10,5% – wyraźne pogorszenie sentymentu wokół producenta procesorów mobilnych.
- Micron Technology (MU.US): -9,408% oraz Intel (INTC.US): -9,0% – giganci pamięci i procesorów pod silną presją podaży.
Podsumowanie dnia - Powrót wyprzedaży na Wall Street⬇️
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Komentarz Giełdowy: Czy to czas na strach?
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