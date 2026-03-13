US OPEN: Ostrożne wzrosty po rozczarowaniu w PKB

Mimo otoczenia rynkowego i gospodarczego, które nie sprzyja optymizmowi, Wall Street otwiera ostatnią sesję tygodnia w nastroju (bardzo) ostrożnego optymizmu. Może to wynikać głównie z niezwykle istotnych odczytów z amerykańskiej gospodarki, które mogą tymczasowo odciągać uwagę rynku. Najbardziej zyskuje US100, kontrakty na indeks technologiczny rosną o 0,3%.

Debaty i spekulacje rynkowe wciąż jednak koncentrują się wokół konfliktu w Cieśninie Ormuz oraz rynku ropy. Istotne informacje napłynęły do przestrzeni publicznej w ostatnich kilkunastu godzinach. Departament Skarbu zawiesił egzekwowanie sankcji wobec części eksportu ropy z Rosji; wydana została tymczasowa licencja na obsługę podmiotów zajmujących się transportem i handlem ropą, która jest już załadowana na statkach.

Jednocześnie obawy podnosi CEO giełdy CME, który wskazuje, że domniemany pomysł rządu USA dotyczący manipulacji instrumentami pochodnymi w celu zbicia cen ropy to „biblijna katastrofa”.

Dane makroekonomiczne:

Bazowa inflacja PCE wzrosła do 3,1% w ujęciu rocznym. Jest to wynik zgodny z oczekiwaniami, jednak wciąż oznacza wzrost i to zauważalnie powyżej celu Fed. Lepiej wypadło ujęcie standardowe, gdzie wzrost cen zahamował do 2,8%.

Jednocześnie wzrost PKB k/k okazał się o połowę mniejszy od oczekiwań: jedynie 0,7% wobec prognoz 1,4%. Scenariusz osłabienia gospodarki potwierdza także odczyt dotyczący dóbr trwałych, które odnotowały 0% wzrostu. Chłodny odczyt PKB w połączeniu z nieco niższą inflacją PCE pozwala uczestnikom rynku liczyć na obniżki stóp mimo kryzysu w Zatoce Perskiej.

US100 (D1)

Cena ma coraz większy problem nie tylko z powrotem do poprzednich kanałów wzrostu, ale, jak widać, również z utrzymaniem tych coraz szerszych. Słabość popytu jest bardzo widoczna. Rynek balansuje coraz bliżej średniej EMA200, która jest arcyistotna dla utrzymania wzrostowego momentum. Źródło: xStation5

