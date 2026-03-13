US OPEN: Ostrożne wzrosty po rozczarowaniu w PKB

Mimo otoczenia rynkowego i gospodarczego, które nie sprzyja optymizmowi, Wall Street otwiera ostatnią sesję tygodnia w nastroju (bardzo) ostrożnego optymizmu. Może to wynikać głównie z niezwykle istotnych odczytów z amerykańskiej gospodarki, które mogą tymczasowo odciągać uwagę rynku. Najbardziej zyskuje US100, kontrakty na indeks technologiczny rosną o 0,3%.
Debaty i spekulacje rynkowe wciąż jednak koncentrują się wokół konfliktu w Cieśninie Ormuz oraz rynku ropy. Istotne informacje napłynęły do przestrzeni publicznej w ostatnich kilkunastu godzinach. Departament Skarbu zawiesił egzekwowanie sankcji wobec części eksportu ropy z Rosji; wydana została tymczasowa licencja na obsługę podmiotów zajmujących się transportem i handlem ropą, która jest już załadowana na statkach.
Jednocześnie obawy podnosi CEO giełdy CME, który wskazuje, że domniemany pomysł rządu USA dotyczący manipulacji instrumentami pochodnymi w celu zbicia cen ropy to „biblijna katastrofa”.
Dane makroekonomiczne:
- Bazowa inflacja PCE wzrosła do 3,1% w ujęciu rocznym. Jest to wynik zgodny z oczekiwaniami, jednak wciąż oznacza wzrost i to zauważalnie powyżej celu Fed. Lepiej wypadło ujęcie standardowe, gdzie wzrost cen zahamował do 2,8%.
- Jednocześnie wzrost PKB k/k okazał się o połowę mniejszy od oczekiwań: jedynie 0,7% wobec prognoz 1,4%. Scenariusz osłabienia gospodarki potwierdza także odczyt dotyczący dóbr trwałych, które odnotowały 0% wzrostu. Chłodny odczyt PKB w połączeniu z nieco niższą inflacją PCE pozwala uczestnikom rynku liczyć na obniżki stóp mimo kryzysu w Zatoce Perskiej.
US100 (D1)
Cena ma coraz większy problem nie tylko z powrotem do poprzednich kanałów wzrostu, ale, jak widać, również z utrzymaniem tych coraz szerszych. Słabość popytu jest bardzo widoczna. Rynek balansuje coraz bliżej średniej EMA200, która jest arcyistotna dla utrzymania wzrostowego momentum. Źródło: xStation5
Wiadomości ze spółek:
- Adobe (ADBE.US): Dotychczasowy CEO spółki oraz jeden z twórców Photoshopa zapowiedział odejście ze stanowiska bez wskazania następcy. Rynek potraktował tę decyzję jako przyznanie się do porażki oraz potwierdzenie statusu „przegranego wyścigu AI”. Akcje tracą ok. 5%.
- PagerDuty (PD.US): Dostawca rozwiązań opartych na agentach AI dla biznesu traci ponad 8% po konferencji wynikowej. Mimo pobicia EPS o 20% względem oczekiwań zbyt słaby wzrost przychodów oraz prognozy okazały się niewystarczające dla wielu akcjonariuszy.
- EverCommerce (EVCM.US): Spółka dystrybuująca oprogramowanie do zarządzania traci ponad 13% po słabych wynikach. EPS wyniósł jedynie 0,03 USD wobec oczekiwanych 0,05 USD.
- KinderCare (KLC.US): Spółka świadcząca usługi związane z edukacją i opieką nad dziećmi znacząco obniża prognozy wzrostu i traci aż 30%.
- Klarna Group (KLAR.US): Prezes zarządu kupił akcje firmy za 50 mln USD; akcje spółki rosną o ok. 7%.
