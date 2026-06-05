PILNE 🚨 Bitcoin spada poniżej 60 tys. USD, Nasdaq traci 2,4%

Korekta na amerykańskim rynku akcji, napędzana umocnieniem dolara i wzrostem rentowności obligacji po mocnych danych z rynku pracy USA rozlewa się po rynkach finansowych i sprzyja spadkom Bitcoina oraz realizacjom zysków w sektorze akcji technologicznych wśród których najmocniej tracą półprzewodniki i dostawcy układów pamięci. Kontrakt na Nasdaq 100 od rekordowych poziomów spadł już o ok. 1000 punktów, a po otwarciu giełdy momentum po stronie podaży przyspieszyło.
- Mocny odczyt NFP zwiększył oczekiwania na możliwą podwyżkę stóp Fed jeszcze w tym roku, przy stabilnym rynku pracy i podwyższonej inflacji. Rynek w pełni wycenia obecnie podwyżkę stóp do końca roku, mimo że Donald Trump nadal wzywa do cięć.
- S&P 500 może przerwać historyczną serię wzrostów - walczy o 10. z rzędu wzrostowy tydzień, co byłoby najdłuższą taką serią od 1985 roku.
- Wczorajsze wyniki koncernu Broadcom uderzyły w segment AI. Akcje spółki dalej spadały w piątek, a presja objęła szerzej producentów chipów.
- Niepewność na Wall Street podtrzymuje kruche zawieszenie broni między USA i Iranem oraz doniesienia o utknięciu negocjacji.
- Niedobory paliwa morskiego mogą unieruchomić nawet 10% globalnej floty transportowej wg. danych Mercuria; zamknięcie Cieśniny Ormuz odcięło ok. 14 mln baryłek ropy dziennie od globalnego rynku energii.
- Ceny niskosiarkowego paliwa morskiego w Singapurze wzrosły w trakcie wojny nawet o 134%, choć zwyżka zmniejszyła się finalnie do ok. 55%.
- Ceny Brent i WTI wzrosły od początku wojny o ok. 40%, a rynek produktów rafinowanych jest pod jeszcze większą presją, co stawia dalsze wzrosty pod znakiem niepewności.
- Jastrzębie dane z USA i spadające przekonanie dot. luzowania polityki monetarnej w USA ciążą Bitcoinowi, który testuje dziś 60 tys. USD - poziom niewidziany od dna paniki z lutego.
Bitcoin i US100 (H1)
Źródło: xStation5
Źródło: xStation5
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