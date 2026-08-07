PILNE: Bardzo słabe dane NFP z USA 🚩 Wall Street reaguje

Zmiana zatrudnienia w USA poza rolnictwem za lipiec okazała się ujemna i wskazała -23. tys. etatów wobec 80 tys. prognoz i 57 tys. poprzednio - zrewidowanych ostatecznie do 20 tys. Po danych średni trzymiesięczny przyrost zatrudnienia w sektorze pozarolniczym spadł do 20 tys. etatów, z 111 tys. miesiąc wcześniej (po rewizji z 77 tys.). Co ważne łączna rewizja danych o zatrudnieniu za dwa poprzednie miesiące wyniosła -103 tys. etatów, wobec wcześniejszej rewizji na poziomie -74 tys. Dolar osłabił się, a indeksy giełdowe zyskały po raporcie.

Stopa bezrobocia w USA wyniosła w lipcu 4,1%, wobec oczekiwanych 4,2% i 4,2% za czerwiec

Wynagrodzenia godzinowe wzrosły o 0,1% m/m wobec 0,3% prognoz i 0,3% w czerwcu

Zatrudnienie w sektorze publicznym zmniejszyło się w lipcu o 53 tys. etatów.

W sektorze przemysłowym dodano 5 tys. etatów wobec 4 tys. prognoz i 3 tys. w poprzednim miesiącu

Wskaźnik aktywności zawodowej (Labour Force Participation Rate) wyniósł w lipcu 61,4%, wobec oczekiwanych 61,6% i 61,5% miesiąc wcześniej.

Wskaźnik niepełnego wykorzystania siły roboczej (Underemployment Rate, U-6) utrzymał się na poziomie 7,9%, zgodnie z poprzednim odczytem i nieco poniżej oczekiwań na poziomie 8%

Po publikacji danych rynek kontraktów terminowych na stopy procentowe słusznie ograniczył oczekiwania na podwyżkę stóp procentowych przez Fed we wrześniu. Inwestorzy zaczynają zastanawiać się, czy rynek pracy za oceanem naprawdę jest tak solidny mimo niskich claimsów i niższej stopy bezrobocia. Rynek wycenia 28 pb obniżek stóp do grudnia wobec 32 pb oczekiwanych przed lipcowym raportem NFP.

Największy spadek zatrudnienia odnotowano w edukacji samorządowej, gdzie ubyło 50 tys. etatów. Był to główny czynnik odpowiadający za ujemny wynik całego raportu.

Handel detaliczny stracił 19 tys. miejsc pracy, głównie za sprawą redukcji zatrudnienia w hipermarketach i sklepach wielkopowierzchniowych (-21 tys.) oraz na stacjach paliw (-5 tys.), co może wskazywać na słabszy popyt konsumencki.

Sektor finansowy zmniejszył zatrudnienie o 14 tys. etatów, przede wszystkim w pośrednictwie kredytowym (-9 tys.) oraz u ubezpieczycieli (-7 tys.). Od szczytu z maja 2025 r. zatrudnienie w finansach spadło już o 121 tys.

Jedynym wyraźnym motorem wzrostu pozostała opieka zdrowotna, gdzie przybyło 22 tys. miejsc pracy, choć tempo wzrostu było niższe od średniej z ostatnich 12 miesięcy wynoszącej 36 tys.

Dane NFP na wykresach

Pomimo pierwszego od dłuższego czasu ujemnego odczytu NFP, stopa bezrobocia utrzymała się na relatywnie niskim poziomie 4,1%, pozostając wyraźnie poniżej poziomów historycznie kojarzonych z recesją. Dotychczasowe cykle gospodarcze pokazują, że trwałe pogorszenie koniunktury na rynku pracy pojawiało się dopiero w momencie gwałtownego wzrostu bezrobocia, a nie pojedynczych słabszych odczytów zatrudnienia. Obecny obraz sugeruje raczej stopniowe schładzanie rynku pracy niż jego załamanie, co zwiększa prawdopodobieństwo bardziej gołębiej polityki Fed, jednocześnie nie przesądzając jeszcze o wejściu gospodarki w recesję.