Złoto rośnie 3% i odwraca trend? 🔼Byki walczą z ważnym poziomem oporu

Najważniejsze wnioski Metale szlachetne notują bardzo mocną sesję, a dane NFP z USA okazałys się słabsze, niż oczekiwano

Złoto przekroczyło 4350 USD za uncję i pierwszy raz od początku czerwca walczy o zamknięcie powyżej EMA20

Złoto mocno dziś rośnie, a spadek rentowności obligacji po dużo słabszych, od prognoz danych NFP z USA wsparł nastroje na rynku metali szlachetnych. Sesja przynosi kolejny, silny impuls wzrostowy dla cen złota. Wykres GOLD (interwał D1) Złoto dotarło dziś do ok. 4350 USD za uncję, gdzie widzimy 200-sesyjną wykładniczą średnią kroczącą EMA200 (czerwona linia). To ważny opór z technicznego punktu widzenia, "symbolicznie" oddzielający trend wzrostowy od spadkowego. Jeśli złoto zamknie sesję powyżej EMA200 - będzie to peirwszy raz od 4 czerwca. Kruszec zdążył odbić już o ponad 10% od lokalnego minimum, ale wciąż notowany jest ok. 20% poniżej historycznego maksimum na poziomie 5600 USD za uncję. Kolejną ważną strefą oporu są poziomy 4700 USD oraz okrągłe 5000 USD za uncję. Ważnym wsparciem pozostaje 4100 USD skąd ostatnio rozpoczął się dynamiczny ruch wzrostowy. Źródło; xStation5

Eryk Szmyd Analityk Rynków Finansowych Eryk Szmyd od 2021 roku jest analitykiem rynków finansowych w XTB. Na co dzień przygotowuje analizy i materiały edukacyjne dotyczące Wall Street, globalnych akcji, surowców, kryptowalut oraz sektora technologicznego. Specjalizuje się w ocenie danych makro, wyników spółek i polityki banków centralnych na wyceny aktywów. W pracy wykorzystuje analizę fundamentalną, modele wyceny, analizę makroekonomiczną czy dane Commitment of Traders (COT). Ocenia, czy silne wzrosty i spadki cen mają uzasadnienie w fundamentach, analizując aktywa skrajnie wyprzedane lub wykupione zgodnie z podejściem kontrariańskim. Jest autorem licznych analiz rynkowych i artykułów edukacyjnych o inwestowaniu oraz rynkach finansowych; prywatnie interesuje się kryzysami, cyklami gospodarczymi i psychologią. Przejdź do eksperta

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