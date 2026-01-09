Komentarz Giełdowy: Tydzień w emocjach. Parkiet tańczy między zielenią a czerwienią

Pierwszy tydzień handlu w 2026 roku przyniósł sporo emocji inwestorom na warszawskim parkiecie. Początek roku był wyjątkowo udany. Przez kilka pierwszych sesji indeksy dynamicznie pięły się w górę, korzystając z napływu kapitału związanego z noworocznymi wpłatami na IKE i IKZE oraz zwiększonymi zakupami funduszy inwestycyjnych. Optymistyczne nastroje dominowały wśród uczestników rynku, a zielony kolor na tablicach notowań stał się codziennym widokiem. Silny start roku był wynikiem zarówno aktywności inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych, co widać było w rosnącej płynności na rynku i zwiększonym zainteresowaniu spółkami z segmentu blue chipów.

W czwartek jednak nastroje diametralnie się odwróciły. Rynkiem zawładnęła fala realizacji zysków, która momentalnie przerodziła się w szeroką wyprzedaż. Spadki objęły praktycznie cały rynek, od mniejszych spółek po największe blue chipy, które ucierpiały najmocniej. Chwilowa panika pogłębiła przecenę, a indeksy oddały znaczną część wcześniejszych wzrostów. W tym dniu widać było, jak rynek reaguje emocjonalnie na nagłe zmiany nastrojów, nawet jeśli fundamenty spółek pozostają solidne. Realizacja zysków w największych walorach wpłynęła również na całą szeroką giełdę, pokazując, że blue chipy pełnią wciąż rolę głównych liderów w kształtowaniu indeksów.

Piątkowa sesja przyniosła odreagowanie i powrót zieleni na GPW, co sugeruje, że czwartkowe tąpnięcie miało raczej charakter technicznej korekty niż początku głębszego trendu spadkowego. Indeksy odbiły, a większość spółek zakończyła tydzień na plusie. Ten wzrost końcowy pokazuje, że rynek potrafi szybko reagować na chwilowe przesilenia i utrzymywać ogólny trend wzrostowy, nawet jeśli poszczególne sesje przynoszą chwilowe spadki.

Pierwszy pełny tydzień stycznia można więc traktować jako preludium do tego, jak mogą wyglądać kolejne miesiące 2026 roku. Wzrosty powinny być umiarkowane, przeplatane okresowymi korektami, które nie zmienią ogólnego trendu wzrostowego. Pomimo że trudno będzie przebić rekordowy rok 2025, który przyniósł wyjątkowo wysokie stopy zwrotu, obecny rok ma szansę również okazać się solidny i przynieść inwestorom satysfakcjonujące zyski.

Warszawska giełda wchodzi w 2026 rok w dobrej kondycji zarówno technicznej, jak i fundamentalnej. Napływ kapitału do funduszy, rosnące zainteresowanie inwestorów indywidualnych, stabilna sytuacja makroekonomiczna Polski i regionu oraz solidne wyniki spółek tworzą fundamenty dla dalszego wzrostu. Pierwszy pełny tydzień stycznia pokazał dwie strony rynku: z jednej strony siłę i determinację inwestorów kupujących na początku roku, z drugiej strony podatność rynku na emocjonalne reakcje i gwałtowne korekty. Całość wskazuje na to, że rok 2026 może przynieść stabilny i umiarkowany wzrost wartości portfeli inwestorów, przy relatywnie ograniczonym ryzyku nagłych spadków.

Na godzinę 16:30 WIG20 rośnie o 0,9%, mWIG40 wzrasta o ponad 1%, natomiast najlepiej radzi sobie sWIG80, który zyskuje ponad 1,1%.

Mikołaj Sobierajski

Analityk Rynku Akcji XTB