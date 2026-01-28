US OPEN: Rekordy wszech czasów i oczekiwania na Fed

Sesja przed decyzją Fed otworzyła się w świetnych nastrojach, a indeks S&P 500 osiągnął swój rekord wszech czasów na poziomie 7000 punktów. Z czasem jednak inwestorzy stracili optymizm, wyceny wróciły w okolice otwarcia, a rynek wyraźnie czeka na decyzję Fed oraz komentarz FOMC.

Oczy inwestorów zwrócone są na Fed. Niemal pewne jest podtrzymanie obecnych poziomów stóp procentowych, a kluczowe znaczenie będzie miał komentarz FOMC po decyzji. Zarówno z rynku, jak i z gospodarki napływają różnorodne, nieraz sprzeczne sygnały. W tym samym czasie wyceny pozostają na rekordowych poziomach.

Zmienności dostarcza również rozpoczęty na dobre sezon wyników. Po wynikach banków czas na wyniki spółek technologicznych. Wynikami podzielił się już europejski ASML, który może być sygnałem dla inwestorów odnośnie do sentymentu rynkowego. Mimo świetnych wyników i optymistycznych prognoz spółka spadła o ok. 2%. Możliwe, że po drugiej stronie Atlantyku reakcje mogą okazać się zbliżone.

US500 (D1)

Źródło: xStation5

Cena na wykresie chwilowo znalazła się na swoim historycznym maksimum, jednak popyt szybko stracił impet i wycofał się poniżej szczytów z ostatnich sesji. Jeśli sprzedającym uda się odzyskać inicjatywę, pierwszym poważnym oporem dla korekty będzie poziom FIBO 23,6.

Wiadomości ze spółek: