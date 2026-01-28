US OPEN: Rekordy wszech czasów i oczekiwania na Fed

Sesja przed decyzją Fed otworzyła się w świetnych nastrojach, a indeks S&P 500 osiągnął swój rekord wszech czasów na poziomie 7000 punktów. Z czasem jednak inwestorzy stracili optymizm, wyceny wróciły w okolice otwarcia, a rynek wyraźnie czeka na decyzję Fed oraz komentarz FOMC.
Oczy inwestorów zwrócone są na Fed. Niemal pewne jest podtrzymanie obecnych poziomów stóp procentowych, a kluczowe znaczenie będzie miał komentarz FOMC po decyzji. Zarówno z rynku, jak i z gospodarki napływają różnorodne, nieraz sprzeczne sygnały. W tym samym czasie wyceny pozostają na rekordowych poziomach.
Zmienności dostarcza również rozpoczęty na dobre sezon wyników. Po wynikach banków czas na wyniki spółek technologicznych. Wynikami podzielił się już europejski ASML, który może być sygnałem dla inwestorów odnośnie do sentymentu rynkowego. Mimo świetnych wyników i optymistycznych prognoz spółka spadła o ok. 2%. Możliwe, że po drugiej stronie Atlantyku reakcje mogą okazać się zbliżone.
US500 (D1)
Źródło: xStation5
Cena na wykresie chwilowo znalazła się na swoim historycznym maksimum, jednak popyt szybko stracił impet i wycofał się poniżej szczytów z ostatnich sesji. Jeśli sprzedającym uda się odzyskać inicjatywę, pierwszym poważnym oporem dla korekty będzie poziom FIBO 23,6.
Wiadomości ze spółek:
- Amazon (AMZN.US): Amerykański lider e-commerce ogłasza, że zwolni kolejne 16 000 pracowników. Wskazuje, że obecna tura redukcji personelu ma skupić się głównie na kadrze kierowniczej i biurowej.
- Texas Instruments (TXN.US): Producent elektroniki specjalizujący się w technologii analogowej opublikował wyniki. Mimo że spółka wykazała rezultaty dalekie od oczekiwań rynku, jej akcje wzrosły o 8% na fali niezwykle optymistycznych prognoz.
- Eli Lilly (LLY.US): Gigant przemysłu farmaceutycznego podejmuje się wspólnej inicjatywy opracowania terapii genowej leczącej utratę słuchu, we współpracy z niemieckim Seamless Therapeutic. Spółka traci 2,5%.
- Starbucks (SBUX.US): Prezes spółki, mimo mieszanych wyników, zapewnił inwestorów o optymistycznych perspektywach na przyszłe kwartały. Spółka rośnie o 2%.
- AT&T (T.US): Lider telekomunikacji z USA pobił oczekiwania inwestorów zarówno w ujęciu przychodów, jak i EPS. Spółka rośnie o 5%.
Podsumowanie dnia: Historyczny dzień metali szlachetnych; SILVER traci 33% 💡
Bańka metali szlachetnych pękła❓SILVER traci ponad 33% w jeden dzień 🚨
Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (30.01.2026)
Komentarz Giełdowy: Big Techy, rekordowy Capex i Fed. Tydzień próby dla rynku
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.