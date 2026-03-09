US Open: Ropa za droga dla Wall Street!

Indeksy na Wall Street rozpoczęły tydzień wyraźnymi spadkami. Dow Jones traci ponad 1,3%, S&P 500 spada o około 1,2%, a Nasdaq notuje spadek około 1,1%. Nastroje inwestorów pogorszyły się po weekendowej eskalacji konfliktu w regionie Zatoki Perskiej, gdzie napięcia między Stanami Zjednoczonymi, Izraelem i Iranem ponownie wzrosły. Doniesienia o kolejnych atakach na infrastrukturę energetyczną oraz rosnące ryzyko dalszej destabilizacji regionu znacząco zwiększyły awersję do ryzyka na rynkach finansowych.

Zatoka Perska odpowiada za dużą część światowej produkcji i eksportu ropy, a przez Cieśninę Ormuz transportowana jest znacząca część globalnych dostaw surowców energetycznych. Nawet ograniczone zakłócenia w tym regionie natychmiast przekładają się na ceny energii, co widzimy obecnie bardzo wyraźnie.

Rynek ropy zareagował gwałtownie. Cena surowca ponownie przekroczyła poziom 100 dolarów za baryłkę, osiągając najwyższe wartości od kilku lat. Wzrost cen energii wpływa na nastroje inwestorów, ponieważ zwiększa ryzyko powrotu silnej presji inflacyjnej w gospodarce światowej. Wyższe koszty energii oznaczają wzrost wydatków dla przedsiębiorstw i konsumentów, co w dłuższym okresie może spowalniać tempo wzrostu gospodarczego. Jednocześnie droższa energia utrudnia bankom centralnym walkę z inflacją, zwiększając ryzyko dalszego przyspieszenia wzrostu cen. W takich warunkach rynki zaczynają ograniczać oczekiwania dotyczące łagodzenia polityki monetarnej w największych gospodarkach świata.

Rosnące napięcia geopolityczne powodują także przesunięcie kapitału w kierunku aktywów uznawanych za bezpieczne. W takich warunkach dolar zyskuje na wartości, a inwestorzy podchodzą ostrożniej do bardziej ryzykownych segmentów rynku akcji. Wzrost zmienności jest szczególnie widoczny w sektorach wrażliwych na koszty energii i globalny handel.

Wszystko wskazuje na to, że Bliski Wschód pozostanie w centrum uwagi rynków na dłużej. Jeśli napięcia w regionie Zatoki Perskiej będą się utrzymywać lub dalej eskalować, rynek energii może pozostawać pod presją przez dłuższy czas. W takim scenariuszu geopolityka ponownie stanie się jednym z najważniejszych czynników kształtujących zachowanie globalnych rynków finansowych w najbliższych tygodniach.

Żródło: xStation5

Dzisiaj kontrakty na US500 (S&P 500) nieznacznie rosną. Inwestorzy liczą na to, że najgorsze już jest za nimi i że konflikt na Bliskim Wschodzie nie będzie dalej eskalował. Dodatkowo rynki wspierają informację o możliwym skoordynowanym uwolnieniu rezerw ropy przez państwa G7.

Żródło: xStation5

Wiadomości ze spółek

Firmy z sektora ropy i gazu kontynuują wzrosty w trakcie obecnych zawirowań na rynku energii. Wśród liderów zwyżek znajdują się Chevron(CVX.US), Exxon(XOM.US), a także APA(APA.US).

Akcje Hims & Hers(HIMS.US) znacząco zyskują w poniedziałkowych notowaniach po pojawieniu się raportów, że Novo Nordisk planuje sprzedawać swoje popularne leki na otyłość i cukrzycę przez platformę telemedyczną Hims, co sugeruje zakończenie niedawnego sporu prawnego i możliwą nową współpracę między firmami. Ta wiadomość spotkała się z ciepłą reakcją rynku i wzrostem kursu Hims, ponieważ potencjalne partnerstwo zwiększa szanse na większe przychody i rozwój dla spółki.

Nasdaq(NDAQ.US) ogłosił partnerstwo z giełdą kryptowalutową Kraken wokół tokenizacji akcji, czyli projektu, który ma umożliwić tworzenie i handel cyfrowymi tokenami akcji i produktów notowanych na giełdzie, reprezentującymi te same prawa jak tradycyjne papiery wartościowe. Platforma oparta na technologii blockchain ma pozwolić inwestorom trzymać tokeny akcji z tymi samymi prawami głosu i dywidendami, co standardowe akcje, oraz umożliwić przejście między rynkiem regulowanym a rynkiem on‑chain w sposób płynny.

Akcje Applied Optoelectronics(AAOI.US) rosną po ogłoszeniu pierwszego dużego zamówienia na transceivery 1,6T do centrów danych od jednego z kluczowych, długoterminowych klientów z segmentu hyperscale. Urządzenia te mają zwiększyć przepustowość sieci potrzebną do obsługi obciążeń związanych ze sztuczną inteligencją.

Akcje Dianthus Therapeutics (DNTH.US) rosną o około 20% po ogłoszeniu obiecujących wstępnych wyników badania fazy trzeciej leku.