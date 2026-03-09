Kolejne pęknięcia na rynku prywatnego kredytu: BlackRock ogranicza wypłaty

Rynek prywatnego kredytu zalicza słaby początek roku. Po tym jak kilka tygodni temu Blue Owl ograniczył wypłaty z jednego ze swoich funduszy prywatnego kredytu, rynek zaczął głośno zadawać pytania o wypłacalność oraz wyceny wielu funduszy.

W ten weekend do podmiotów budzących obawy inwestorów dołącza BlackRock .

Źródło: Bloomberg Finance LP

Wycofywanie się kapitału z rynku prywatnego kredytu przybiera bezprecedensowe rozmiary. Ze względu na charakter tego rynku oraz brak płynności stawia to fundusze w trudnej sytuacji

Źródło: Bloomberg Finance LP

Ta trudna sytuacja jest dobrze widoczna również w wycenach.

Spółki takie jak BlackRock i Blue Owl są obecnie ofiarami błędów własnej strategii. Pomysłem na rozwój rynku prywatnego kredytu było rozszerzenie oferty na inwestorów detalicznych, jednak ci mają zupełnie inny profil ryzyka oraz inną tolerancję na długoterminowe „zamrażanie” kapitału. Obawy inwestorów nie są też bezpodstawne: rynek prywatnego kredytu odgrywa fundamentalną rolę w finansowaniu rozbudowy infrastruktury AI, infrastruktury, której obiecywana rentowność budzi coraz większe wątpliwości.

Co ukrywają fundusze?

Brak płynności rynku prywatnego kredytu nie jest sam w sobie powodem do paniki. Jest on fundamentalną cechą tego rynku, a nie czymś nadzwyczajnym. Potencjalnie dużym problemem, budzącym skojarzenia z rokiem 2007, jest jednak to, że jak wynika ze śledztwa Bloomberg, wiele funduszy oraz pozycji na rynku prywatnego kredytu ma większą ekspozycję na rynek oprogramowania, niż same raportują.

W praktyce oznacza to, że część funduszy może maskować pełną ekspozycję na rynek oprogramowania, aby pozyskiwać finansowanie bez płacenia premii za ryzyko. Samo istnienie takiej premii oraz potwierdzenie działań mających ją ukryć sugeruje, że sytuacja spółek technologicznych oraz rynku prywatnego kredytu może być gorsza, niż wskazywałyby na to wskaźniki finansowe wielu z nich.

BLK.US (D1)

Źródło: xStation5

O ile problemy rynku prywatnego kredytu nie znikną z dnia na dzień i mogą z czasem okazać się poważniejsze, niż przypuszczano, o tyle nie zmienia to faktu, że na dziś sytuacja na wykresie bardziej przypomina korektę o emocjonalnym i tymczasowym charakterze. RSI na poziomie ok. 25 sygnalizowało „dołek” w przypadku poprzednich epizodów spadkowych.