US OPEN: Rynek pracy coraz słabszy, giełdy rosną

Amerykańskie rynki otwierają się na lekkim plusie po publikacji słabszych od oczekiwań danych z rynku pracy. Raporty ADP i Challenger Job Cuts potwierdzają znaczne ochłodzenie zatrudnienia. Futures na S&P 500 i Nasdaq pozostają lekko dodatnie, ale inwestorzy wyraźnie czekają z większym ruchem na jutrzejsze dane dotyczące payrolls.

Dane makroekonomiczne:

Dane ADP pokazały wolniejszy przyrost miejsc pracy niż zakładał konsensus:

54 tys. wobec oczekiwanych 71 tys.

Challenger Job Cuts wskazał na wyraźny wzrost planowanych zwolnień:

wzrost z 62 tys. do 85,9 tys.

Koszty jednostki pracy w drugim kwartale 2025 roku:

spadły do 1% (oczekiwano 1,1%, poprzednio 6,9%).

Całościowo, te dane pozwalają zaobserwować nie tylko coraz bardziej zacieśniający się rynek pracy, ale co ważniejsze, pogarszanie się sytuacji pracowników w tempie szybszym niż spodziewał się rynek. Presja na FED zwiększa się z kolejnymi odczytami. W obliczu tak złych danych należy zadać sobie pytanie, czy obniżki FED nie są spóźnione? Rynek jednak czeka na werdykt do momentu opublikowania jutrzejszych danych NFP.

Porażkę w dalszym ciągu ponosi polityka handlowa Donalda Trumpa. USA kolejny miesiąc z rzędu powiększa deficyt handlowy, głównie z Chinami, przede wszystkim w obszarach elektroniki i dóbr konsumpcyjnych. Presję na popyt na amerykańskie dobra wywiera głównie polityka ceł.

Świeżo opublikowany raport ISM dla sektora usług okazał się lepszy od oczekiwań, wskazując na utrzymującą się odporność gospodarki mimo słabości na rynku pracy. Indeks wzrósł powyżej prognoz, co sugeruje solidny popyt w usługach – kluczowym segmencie amerykańskiej gospodarki.

US500 (D1)

Źródło: Xstation

Cena na wykresie w dalszym ciągu trzyma się dolnego ograniczenia kanału wzrostowego, który najprawdopodobniej zmieni się w długoterminowy opór. Najbliższa linia trendu znajduje się dopiero na poziomie 6330 dolarów, jednak pierwszy opór jest bardzo blisko, bo na linii FIBO 23,6. Kupujący pokazują swoją siłę, kilkukrotnie broniąc ważnych poziomów i szybko odrabiając straty. W przypadku dalszych wzrostów najbliższym silnym oporem jest poziom ostatniego ATH w okolicach 6500.

Wiadomości ze spółek:

Broadcom (AVGO.US) — spółka publikuje dziś wyniki po sesji. Część inwestorów obawia się scenariusza „sprzedawaj fakty” w przypadku, choćby niewielkiego rozczarowania wynikami. Oczekiwania wobec producenta elektroniki są olbrzymie. Rynek widzi wzrost EPS o ponad 30%.

Tesla (TSLA.US) — spółka udostępniła aplikację robotaxi szerokiej publiczności w Austin, stolicy Teksasu. Cena rośnie o nieco ponad 1% na otwarciu.

Salesforce (CRM.US) — gigant oprogramowania e-commerce zawiódł prognozami sprzedaży, co zwiększyło obawy inwestorów o tempo implementacji i monetyzacji AI. W świetle tych informacji zastanawiający może być też fakt redukcji zatrudnienia przez firmę o 4000 osób. Kurs akcji rozpoczyna sesję dużymi spadkami, aż o 7%.

Apple (AAPL.US) — lider spółek technalogicznych z USA zapowiada udostępnienie własnego modelu AI mającego konkurować z ChatGPT oraz Perplexity. Cena akcji minimalnie spada.

Hewlett Packard (HPE.US) — producent i dystrybutor serwerów oraz komputerów PC opublikował wyniki. Spółce udało się pobić zarówno oczekiwania EPS, jak i przychodów. Dodatkowo pozytywnego sentymentu dostarczyły komentarze CEO zapewniającego o nowej erze dla firmy oraz o jej udziale w rynku AI. Kurs akcji notuje wzrost.