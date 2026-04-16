US Open: S&P 500 na szczytach 📈Akcje Charles Schwab spadają mimo wzrostu zysków

Amerykańskie indeksy w czwartek notowane są płasko, oddając część wcześniejszych wzrostów; odbicie w sektorze technologicznym zaczęło nieco słabnąć, choć sektor oprogramowania radzi sobie dziś w dalszym ciągu dobrze. Korekta pojawia się zaledwie dzień po tym, jak indeks S&P 500 przebił symboliczny poziom 7000 punktów. Inwestorzy balansują obecnie między wydarzeniami geopolitycznymi, sezonem wyników oraz mieszanymi sygnałami makroekonomicznymi. Mimo to ogólny sentyment pozostaje bardzo silny, a S&P 500 osiągnął nowe historyczne maksimum.

Nasdaq i Dow Jones spadły o około 0,2%, podczas gdy S&P 500 obniżył się o około 0,1% po wyższym otwarciu. Ruch ten następuje po bardzo mocnej poprzedniej sesji, która wyniosła S&P 500 na rekordowe zamknięcie powyżej 7000 punktów.

Słabość koncentrowała się w sektorze Big Tech, gdzie segment „Magnificent Seven” przeszedł na minus, ciągnąc w dół szerszy sentyment rynkowy.

ETF Roundhill Magnificent Seven spadł, co sygnalizuje wyhamowanie momentum w kluczowej grupie liderów rynku.

Akcje Alphabet (Google) niemal niezareagowały na doniesienia The Information, który wskazał, że firma omawia omawia z Pentagonem niejawny plan zacieśnienia współpracy

Geopolityka pozostaje jednym z głównych czynników: rynki uważnie obserwują negocjacje USA–Iran dotyczące przedłużenia zawieszenia broni po 22 kwietnia.

Trwające działania dyplomatyczne wspierają sentyment risk-on, jednak brak jasności ogranicza dalszy potencjał wzrostowy w krótkim terminie.

Umowa między Iranem a Stanami Zjednoczonymi pozostaje niepewna; Iran sugeruje, że w dalszym ciągu chce pobierać opłaty od statków w cieśninach i robić to za pośrednictwem irańskich banków.

Sezon wyników nabiera tempa

Taiwan Semiconductor i PepsiCo przekroczyły oczekiwania zarówno pod względem przychodów, jak i zysków.

Charles Schwab przebił prognozy zysków, ale rozczarował na poziomie przychodów.

Wyniki Netflixa publikowane po zamknięciu sesji w USA są postrzegane jako potencjalny krótkoterminowy katalizator dla nastrojów.

Dane makroekonomiczne dają mieszany obraz

Liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych spadła do 207 tys., co wskazuje na utrzymującą się odporność rynku pracy.

Produkcja przemysłowa spadła w marcu o 0,5%, nie spełniając oczekiwań i budząc obawy o tempo wzrostu gospodarczego.

Indeks Nasdaq nadal testuje rekordowe poziomy, przedłużając historyczną serię wzrostów. Akcje spółek półprzewodnikowych cofają się, przerywając jeden z kluczowych motorów ostatniej hossy. Małe spółki technologiczne zaczynają relatywnie przewyższać rynek, osiągając nowe intradayowe maksima. Udział szerokiego rynku pozostaje ograniczony, ponieważ duże spółki nie nadążają z ustanawianiem nowych rekordów. Ogólnie rzecz biorąc, rynek przechodzi od wzrostów napędzanych momentum do fazy, opartej na danych i wydarzeniach, przy czym zmienność prawdopodobnie będzie powiązana zarówno z publikacjami makro, jak i niespodziankami w wynikach spółek. Uwagę przyciągają publikowane dziś po sesji w USA wyniki Netflixa.

Źródło: xStation5

Wyniki Charles Schwab lepsze od oczekiwań

Akcje Charles Schwab tracą dziś ponad 4%, po publikacji mieszanych wyników za pierwszy kwartał 2026 roku, w których zysk przekroczył oczekiwania, natomiast przychody okazały się nieco niższe od prognoz. Spółka odnotowała skorygowany zysk na akcję na poziomie 1,43 USD, powyżej oczekiwań wynoszących 1,39 USD i wyraźnie więcej niż 0,99 USD rok wcześniej.

Łączne przychody netto wyniosły 6,48 mld USD, nieznacznie poniżej oczekiwanych 6,51 mld USD. Przychody odsetkowe netto również rozczarowały, osiągając 3,14 mld USD, a marża odsetkowa netto wyniosła 2,88% wobec oczekiwanych 2,94%. Mimo to Schwab odnotował silny wzrost aktywności klientów oraz napływu aktywów.

Zaangażowanie klientów pozostało wysokie; nowe aktywa netto wyniosły 140 mld USD, a łączna wartość aktywów klientów wzrosła o 19% rok do roku do 11,77 bln USD. Depozyty bankowe przekroczyły oczekiwania, osiągając 253 mld USD wobec prognozowanych 245,19 mld USD. Spółka pozyskała również 1,3 mln nowych rachunków maklerskich, powyżej oczekiwanych 1,19 mln. Całościowo wyniki pokazują solidny wzrost bazy klientów i aktywów, mimo że niektóre wskaźniki przychodowe nieznacznie odbiegały od oczekiwań rynku.

Źródło: xStation5