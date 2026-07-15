US Open: S&P 500 zyskuje na fali niższej inflacji PPI 🔼 Sektor pamięci traci, PayPal szarżuje 15%

Indeksy na Wall Street po otwarciu środowej sesji nieznacznie rosną, wspierane przez zwyżki największych spółek technologicznych oraz kolejne sygnały słabnącej presji inflacyjnej w USA. S&P 500 zyskuje około 0,4%, Nasdaq Composite rośnie o 0,2%, a Dow Jones dodaje około 0,1%. Nastroje poprawiły słabsze od oczekiwań dane PPI, jak i komentarze prezesa Fed z Nowego Jorku Johna Williamsa, który wskazał na rosnące szanse dalszego spadku inflacji. Skala wzrostów pozostaje jednak ograniczona przez ponowną zwyżkę cen ropy po kolejnych amerykańskich atakach na cele w Iranie. Na tle kontraktów na technologiczny Nasdaq 100, gdzie tracą spółki z sektora pamięci wyraźnie lepiej tracą sobie kontrakty na S&P 500.

Tesla rośnie o około 2%, a akcje Amazonu, Apple, Microsoftu i Alphabetu zyskują ponad 1%, wspierając szeroki rynek.

Indeks cen producentów w USA spadł w czerwcu o 0,3% m/m wobec oczekiwanego braku zmian, wzmacniając sygnał płynący z wcześniejszego, niższego od prognoz odczytu CPI.

Prawdopodobieństwo podwyżki stóp Fed w lipcu spadło do 17% z 42% dzień wcześniej, choć rynek nadal zakłada możliwość ruchu we wrześniu.

Inwestorzy pozytywnie odebrali komentarz Johna Williamsa, według którego inflacja mogła już osiągnąć szczyt i powinna stopniowo obniżać się w kolejnych kwartałach.

Ropa WTI rośnie o około 1% powyżej 80 USD za baryłkę, a Brent zyskuje około 0,6% i utrzymuje się powyżej 85 USD po kolejnych atakach USA na Iran.

Akcje BlackRock rosną o ponad 6% po publikacji lepszych od oczekiwań wyników kwartalnych.

Mimo poprawy danych inflacyjnych rynek nadal zwraca uwagę na podwyższone ceny ropy oraz możliwą presję inflacyjną związaną z boomem inwestycyjnym w AI. Wykres US500 (interwał D1) Kontrakt rośnie dziś do prawie 7620 punktów, zbliżając się do strefy historycznych rekordów - mimo cofnięcia na niektórych waloratch z sektora tech. Kluczowym wsparciem pozostaje EMA50 przy 7500 punktów, na 200-sesyjna EMA200 przebiega w pobliżu 7000 punktów. Kluczowe dla byków będzie wybicie powyżej 7700 punktów, które mogłoby otworzyć drogę do 8000 punktów.

Źródło: xStation5

Początek sesji w USA - grafiki

Na początku sesji największym zwyżkom w indeksie Nasdaq 100 przewodzi PayPal, którego akcje rosną po doniesieniach o możliwym przejęciu przez Stripe i fundusz Advent. W gronie liderów znajdują się również Adobe, Workday oraz Strategy, natomiast po stronie spadków dominują producenci półprzewodników, m.in. Sandisk, Marvell, Western Digital i Micron, co wskazuje na realizację części zysków po bardzo silnym rajdzie sektora AI. Mimo słabości wybranych spółek pamięci i chipów, szeroki sentyment wobec technologii pozostaje pozytywny.

Źródło: XTB Research

Mapa sektorowa Dow Jones Industrial Average pokazuje przewagę spółek rosnących, a za wzrosty odpowiadają przede wszystkim największe firmy technologiczne i komunikacyjne, takie jak Apple, Microsoft, Alphabet oraz Amazon. Pozytywnie wyróżniają się również bank JPMorgan oraz Merck, podczas gdy presję na indeks wywierają m.in. UnitedHealth, Visa, Coca-Cola i Cisco. Obraz rynku pozostaje umiarkowanie byczy, z kapitałem koncentrującym się przede wszystkim na największych spółkach technologicznych i sektorach powiązanych z cyfryzacją.

Źródło: XTB Research

Wiadomości ze spółek

PayPal (PYPL.US) Akcje platformy płatniczej wzrosły o prawie 16% po informacji Reutersa, że Stripe i fundusz private equity Advent złożyły ofertę przejęcia spółki za 53 mld USD. Proponowana cena wynosi 60,50 USD za akcję. Według źródeł oferta została złożona wcześniej w tym miesiącu.

Johnson & Johnson (JJ.US): Akcje spółki traciły ponad 1% w handlu przedsesyjnym mimo lepszych od oczekiwań wyników za II kwartał. J&J wypracował skorygowany zysk na akcję na poziomie 2,90 USD wobec prognozy 2,85 USD. Przychody wyniosły 25,31 mld USD, przekraczając konsensus na poziomie 25,05 mld USD.

Alibaba (BABA.US) Amerykańskie ADR-y Alibaby rosły o około 5% po doniesieniach, że model Qwen AI zostanie zintegrowany z Apple Intelligence w Chinach. Informację podały chińskie media państwowe. Rynek odebrał to jako potencjalnie ważny impuls dla pozycji Alibaby w krajowym ekosystemie sztucznej inteligencji.

Sektor półprzewodników: Akcje producentów chipów rosły na początku sesji, a ETF VanEck Semiconductor (SMH) zyskiwał około 1,2%. Wzrostom przewodził ASML, którego akcje rosły o 3% po drugim w tym roku podniesieniu prognozy sprzedaży. Intel i Lam Research również zyskiwały ponad 3%, potwierdzając szeroką poprawę nastrojów w sektorze.

Akcje PayPal (interwał D1)

Akcje PayPal notowane są znów powyżej EMA200 (czerwona linia), ale do odwrócenia trendu musiałyby wybić się powyżej górnego ograniczenia wieloletniego kanału spadkowego. Skok powyżej 60 USD mógłby uprawdopodobnić taki scenariusz, natomiast spadek poniżej 50 USD za akcje, mógłby oznaczać, że walor może zostać znów zdominowany przez niedźwiedzie - implikowałoby to też scenariusz przejęcia, które nie doszłoby do skutku. Spółka może zostać przejęta z ok. 10% premią względem aktualnej ceny akcji.

Źródło: xStation5