US OPEN: Słabszy odczyt PPI rozpędza Wall Street!

Wall Street coraz wyraźniej zaczyna grać narrację deeskalacji ryzyk, a nie ich eskalacji, co w obecnym otoczeniu staje się głównym źródłem krótkoterminowego wsparcia dla wycen. Rynek sprawia wrażenie przechodzenia z trybu defensywnego do bardziej pro-wzrostowego, dyskontując scenariusz stopniowego wygaszania napięć geopolitycznych lub przynajmniej ich stabilizacji na poziomach, które nie generują dalszego szoku makroekonomicznego. Nie jest to jeszcze pełne przekonanie o trwałej poprawie fundamentów, lecz raczej szybka rewaluacja premii za ryzyko, która zaczyna się zmniejszać szybciej niż zmieniają się realne dane gospodarcze.
W tym kontekście szczególnie istotny jest dzisiejszy odczyt PPI, który okazał się wyraźnie niższy od oczekiwań. Presja cenowa na poziomie producentów nie przyspiesza w takim stopniu, jak zakładał konsensus, mimo utrzymujących się napięć w globalnym handlu i na rynku energii. Rynek interpretuje to jako sygnał, że wzrost kosztów nie przenosi się tak silnie na całą gospodarkę, jak wcześniej obawiano się w bardziej pesymistycznych scenariuszach. Nie oznacza to jeszcze pełnej dezinflacji, ale zmienia układ ryzyk w kierunku bardziej neutralnego, kontrolowanego środowiska cenowego.
Jednocześnie sezon wyników w sektorze bankowym dostarcza mieszanych sygnałów. Wyniki amerykańskich banków są ogólnie dobre, ale nie rewelacyjne, co pokazuje, że otoczenie pozostaje wymagające i dalekie od euforii. Widać wyraźnie kilka „łyżek dziegciu” w tych raportach, czy to w postaci bardziej ostrożnych prognoz, czy słabszej dynamiki w niektórych segmentach działalności, co studzi entuzjazm i przypomina, że obecne warunki rynkowe są nadal niejednoznaczne. Mimo to sektor finansowy wciąż utrzymuje solidną rentowność, szczególnie dzięki aktywności tradingowej i relatywnie stabilnym przepływom w bankowości inwestycyjnej, co zapobiega pogorszeniu nastrojów.
Po połączeniu tych elementów, czyli łagodniejszego od oczekiwań odczytu inflacyjnego z PPI, mieszanych, choć wciąż solidnych wyników banków oraz rosnących oczekiwań na deeskalację ryzyk geopolitycznych, otrzymujemy klasyczny układ sprzyjający ruchom wzrostowym. W takim środowisku rynek nie potrzebuje silnej rewizji wzrostu gospodarczego w górę, ponieważ wystarczy spadek skrajnych scenariuszy i redukcja premii za ryzyko, aby indeksy mogły kontynuować wzrosty.
Kluczowe pytanie na kolejne sesje dotyczy tego, czy obecny ruch jest początkiem trwałej zmiany reżimu rynkowego, czy raczej krótkoterminowym „wycenianiem nadziei”, w którym rynek zbyt szybko zakłada stabilizację geopolityczną i inflacyjną. Historia pokazuje, że takie fazy optymizmu opartego na deeskalacji mogą być bardzo dynamiczne, ale równie szybko potrafią się odwrócić, jeśli którykolwiek z kluczowych czynników, takich jak energia, geopolityka czy inflacja usługowa, ponownie zacznie eskalować.
Żródło: xStation5
Kontrakty na indeks S&P 500 (US500) notują dziś umiarkowane wzrosty, a jednym z kluczowych czynników wspierających nastroje jest niższy od oczekiwań odczyt PPI w USA. Dane wskazują, że presja cenowa na poziomie producentów nie przyspiesza w takim stopniu, jak zakładał konsensus, co ogranicza obawy o ponowną falę inflacji wynikającą z kosztów. Rynek interpretuje to jako sygnał, że inflacyjny impuls po stronie podażowej pozostaje pod kontrolą, co wspiera bardziej ryzykowne aktywa.
Żródło: xStation5
Wiadomości ze spółek
Wyniki Wells Fargo(WFC.US) rozczarowały rynek mimo wzrostu zysków, ponieważ ich jakość okazała się słabsza od oczekiwań i w dużej mierze opierała się na czynnikach jednorazowych oraz mniej równomiernej poprawie działalności. Dodatkowo inwestorzy zwracają uwagę na ostrożniejsze podejście do rezerw kredytowych i mieszane sygnały z poszczególnych segmentów biznesu. W efekcie notowania banku reagują spadkami.
Najważniejsze wyniki finansowe
Przychody: 21,45 mld USD, poniżej oczekiwań o około 340 mln USD
Zysk netto: około 5,3 mld USD, wzrost rok do roku
Zysk na akcję EPS: 1,60 USD, wyższy od prognoz o 0,02 USD
BlackRock(BLK.US) opublikował bardzo dobre wyniki za pierwszy kwartał 2026, wyraźnie przebijając oczekiwania rynku dzięki silnym napływom do ETF-ów oraz wyższym przychodom z opłat za zarządzanie aktywami. Dodatkowym wsparciem były także wyższe opłaty za wyniki oraz wzrost skali działalności, co przełożyło się na rekordowy poziom aktywów pod zarządzaniem.
Najważniejsze informacje finansowe:
Przychody: 6,7 mld USD; oczekiwania na poziomie ok. 6,4 mld USD
Przychody operacyjne: wzrost o 31% do 2,67 mld USD
Marża operacyjna: wzrost do 44,5%
EPS: 12,53 USD; oczekiwania na poziomie ok. 11,5 USD
JPMorgan Chase(JPM.US) w Q1 2026 pokazał wyniki wyraźnie lepsze od oczekiwań, wspierane silnymi przychodami z tradingu i bankowości inwestycyjnej oraz ogólną odpornością biznesu. Zysk i przychody pozytywnie zaskoczyły rynek, co potwierdza dobrą kondycję sektora finansowego w środowisku podwyższonej zmienności.
Jednocześnie raport nie był jednoznacznie pozytywny, ponieważ bank obniżył prognozę dochodu odsetkowego (NII) na cały rok, co studzi część optymizmu dotyczącego przyszłej dynamiki wyników. W efekcie mamy klasyczny obraz „dobrych wyników, ale gorszych perspektyw”, co ogranicza entuzjazm inwestorów mimo solidnego kwartalnego wykonania.
Najważniejsze informacje finansowe:
Przychody przekroczyły 50 mld USD wobec oczekiwań na poziomie 49,2 mld
EPS: 5,94 USD, oczekiwano ok. 5,45 USD.
Marża odsetkowa (NIM): 2,5% wobec oczekiwanych 2,57%
Akcje IonQ(IONQ.US) rośną po informacji o włączeniu do programu DARPA Quantum Benchmarking Initiative, który ma wspierać rozwój i ocenę technologii komputerów kwantowych. Nie jest to jeszcze duży, gwarantowany kontrakt, tylko udział w rządowym programie badawczo-rozwojowym z potencjałem na przyszłe zlecenia.
