US OPEN: Umiarkowane spadki w cieniu ryzyk i danych

Czwartkowa sesja na Wall Street rozpoczyna się w negatywnym nastroju. Główne indeksy amerykańskiej giełdy tracą ok. 0,5%. Liderem spadków jest Russell 2000. Może to wskazywać, że rynek jest obecnie zaniepokojony ścieżką obniżek stóp procentowych. Na rynku nie brakuje obecnie ryzyk, które mogą wywierać presję na wyceny: Wczorajsze minutes Fed wyraźnie zaskoczyły rynek jastrzębim tonem.

Konfrontacja z Iranem wydaje się bliżej niż dalej.

Niepokojące sygnały płyną z rynku private credit. Dane makroekonomiczne: BLS opublikował tygodniowe dane o wnioskach o zasiłek. Wstępne wnioski okazały się poniżej oczekiwań, spadając do 206 tys. wobec oczekiwanych 223 tys. Wyższe okazały się jednak dane o ponownych wnioskach, które wzrosły do 1 869 tys.

Inwestorzy poznali też dane o handlu. Import wzrósł, eksport spadł, a deficyt handlowy wyraźnie się powiększył, osiągając 70,3 mld dolarów.

Indeks produkcyjny Fed z Filadelfii wzrósł do 16,3, co okazało się znacznie powyżej oczekiwań na poziomie 7,5 oraz poprzedniego odczytu 12,6. US100 (D1) Źródło: xStation5

Kupujący mają problem z odzyskaniem inicjatywy na indeksie. Odbicie od Fibo 61,8 zostało szybko sprowadzone w dół. Kurs utrzymuje się poniżej średnich EMA 50 oraz 100. Kluczowy do obrony jest poziom Fibo 50. Jeśli podaż sprowadzi kurs wyraźnie poniżej ok. 24 500, można oczekiwać dalszej korekty i ataku na EMA 200 oraz poziom Fibo 61,8. Wiadomości ze spółek: Walmart (WMT.US): Największa sieć marketów w USA opublikowała wyniki. Spółka minimalnie pobiła zarówno oczekiwania względem EPS, jak i przychodów. EPS wzrósł do 0,74 USD, a przychód wyniósł 190,7 mld dolarów. Spółka zobowiązała się też do skupu akcji własnych o wartości 30 mld dolarów. Prognozy przychodów na przyszły rok okazały się jednak poniżej oczekiwań rynku.

Carvana (CVNA.US): Sprzedawca używanych samochodów spada aż o 16% po rozczarowujących wynikach. Marże spółki są pod presją, a zyski na sprzedanej sztuce kurczą się zarówno w ujęciu brutto, jak i netto.

Deere (DE.US): Producent traktorów rośnie o ponad 4% po publikacji wyników powyżej oczekiwań oraz optymistycznych prognoz.

DoorDash (DASH.US): Platforma do zamawiania posiłków rośnie o ponad 12% po kwartalnych wynikach znacznie powyżej oczekiwań rynku. Analitycy wskazują głównie na wzrost liczby zamówień.

