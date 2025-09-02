US Open: US100 traci w oczekiwaniu na ISM przemysłu z USA📉Nvidia pod presją

Nastroje amerykańskiego rynku akcji słabną we wtorek, na chwilę przed publikacją raportu ISM z przemysłu, za sierpień. Inwestorów martwić mogą historycznie wysokie wyceny akcji, wobec rosnących rentowności i niepewności wokół piątkowego odczytu NFP. Wydaje się, że najgorszym 'mixem' makto dla Wall Street byłyby bardzo wysokie (i rosnące) subindeksy cen wobec słabszych danych z rynku pracy, jak i aktywności gospodarczej. US100 traci -1,7% 15 minut po otwarciu rynku w USA, głównie tracą spółki technologiczne i Nvidia (-2,7%)

Rentownosci 10-letnich treasuries rosną o ponad 4 punkty bazowe powyżej 4,27%

Rynek wciąż wycenia obniżkę stóp Fed we wrześniu jako niemal pewną (ok. 90% prawdopodnieństwo)

Euforia na akcjach United Therapeutics i Mineralis Therapeutics, akcje zyskują ponad 36% Stany Zjednoczone cofnęły Taiwan Semiconductor zezwolenie na swobodną wysyłkę kluczowego sprzętu do głównej bazy produkcji chipów w Chinach, co może ograniczyć możliwości produkcyjne; zwłaszcza układów starszej generacji. Amerykańscy urzędnicy poinformowali niedawno TSMC o decyzji o zakończeniu tzw. statusu validated end user (VEU) dla zakładu w Nankinie. Działanie to jest podobne do kroków podjętych wcześniej wobec fabryk w Chinach należących do Samsung Electronics Co. oraz SK Hynix Inc. Zwolnienia mają wygasnąć za około cztery miesiące. Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Źródło: xStation5 Źródło: xStation5 Wiadomości ze spółek Cytokinetics (CYTK) rośnie o ponad 20% po tym, jak deweloper leków kardiologicznych przedstawił dane z późnej fazy badań nad eksperymentalną terapią chorób serca, które zrobiły wrażenie na Wall Street.

rośnie o ponad 20% po tym, jak deweloper leków kardiologicznych przedstawił dane z późnej fazy badań nad eksperymentalną terapią chorób serca, które zrobiły wrażenie na Wall Street. Frontier Group (ULCC) zwyżkuje o 12% po tym, jak Deutsche Bank podniósł rekomendację dla przewoźnika niskokosztowego do „kupuj”, wskazując, że spółka jest najlepiej przygotowana do skorzystania na bankructwie konkurencyjnej linii Spirit.

zwyżkuje o 12% po tym, jak Deutsche Bank podniósł rekomendację dla przewoźnika niskokosztowego do „kupuj”, wskazując, że spółka jest najlepiej przygotowana do skorzystania na bankructwie konkurencyjnej linii Spirit. Ionis Pharmaceuticals (IONS) zyskuje ponad 20% po ogłoszeniu, że lek olezarsen zmniejszył poziom trójglicerydów i liczbę przypadków ostrego zapalenia trzustki w badaniach fazy 3 u pacjentów z ciężką hipertriglicerydemią.

zyskuje ponad 20% po ogłoszeniu, że lek olezarsen zmniejszył poziom trójglicerydów i liczbę przypadków ostrego zapalenia trzustki w badaniach fazy 3 u pacjentów z ciężką hipertriglicerydemią. PepsiCo (PEP) zyskuje 4% po doniesieniach Wall Street Journal, że fundusz Elliott Investment Management zbudował w spółce pakiet o wartości około 4 mld USD i planuje naciskać na zmiany w gigancie napojowym.

zyskuje 4% po doniesieniach Wall Street Journal, że fundusz Elliott Investment Management zbudował w spółce pakiet o wartości około 4 mld USD i planuje naciskać na zmiany w gigancie napojowym. Signet Jewelers (SIG) rośnie o 4% po podniesieniu prognozy skorygowanego zysku na akcję za cały rok.

rośnie o 4% po podniesieniu prognozy skorygowanego zysku na akcję za cały rok. Telus Digital (TIXT) zwyżkuje o 14% po tym, jak Telus Corp. zgodził się przejąć wszystkie pozostałe akcje spółki, których jeszcze nie posiada.

zwyżkuje o 14% po tym, jak Telus Corp. zgodził się przejąć wszystkie pozostałe akcje spółki, których jeszcze nie posiada. United Therapeutics (UTHR) skacze o 49% po ogłoszeniu, że badanie Teton-2 oceniające zastosowanie roztworu do inhalacji Tyvaso w terapii idiopatycznego włóknienia płuc (IPF) osiągnęło główny punkt końcowy skuteczności.

skacze o 49% po ogłoszeniu, że badanie Teton-2 oceniające zastosowanie roztworu do inhalacji Tyvaso w terapii idiopatycznego włóknienia płuc (IPF) osiągnęło główny punkt końcowy skuteczności. Mineralys Therapeutics (MLYS) rośnie o 37% po tym, jak AstraZeneca przedstawiła wyniki badań nad eksperymentalnym lekiem na nadciśnienie, które – zdaniem analityków Jefferies – wypadły „liczbowo gorzej” niż dane Mineralys. Constellation Brands (STZ) traci blisko 7% po obniżeniu prognozy zysku na rok fiskalny 2026. Słabość giganta napojowego komplikuje obraz kondycji amerykańskiego konsumenta Źródło: xStation5

