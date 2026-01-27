US Open: US500 w strefie historycznych szczytów📈Krach akcji UnitedHealth, zyskuje Micron i RTX Corp.

Amerykański rynek akcji notuje wzrosty na początku wtorkowej sesji, a inwestorzy przygotowują się powoli do jutrzejszej decyzji Fed i wystąpienia Jerome'a Powella, co prawdopodobnie wymusi pewne 'przetasowania' w pozycjonowaniu na indeksach czy doalrze. Od strony makro kluczowy dziś będzie indeks Conference Board, który pokaże nam nastroje konsumentów detalicznych za ocenaem. Dzisiejsze dane z rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych zaskoczyły wzrostem. Ceny domów wzrosły m/m o 0,6% wobec 0,3% prognoz i 0,4% poprzednio, a ceny nieruchomości w 20 największych aglomeracjach USA wskazały na 1,4% wzrost r/r wobec 1,2% oczekiwań i 1,3% poprzednio. Dodatkowo cotygodniowa zmiana zatrudnienia wg. raportu ADP wskazała 7,5 tys. etatów, wobec 8 tys. poprzednio. US500 zbliża się do 7000 punktów, gdzie w grudniu dwukrotnie uruchomił się impuls spadkowy.
Akcje UnitedHealth spadają ponad 17%, ale mieszane nastroje szerokiego rynku 'poprawia' wzrost BigTech, w tym Apple, Amazon, Alphabetu, MEta Platforms i Nvidia oraz dostawców technologii półprzewodnikowych: od Micron, przez Lam Research, aż po spółkę z sektora cybebezpieczeństwa, Cloudflare. Źródło: xStation5
Wiadomości z USA
Na rynku akcji w USA widać dziś wyraźną selektywność sektorową, a głównym źródłem presji jest segment ochrony zdrowia. Ubezpieczyciele zdrowotni mocno tracą po informacji, że administracja USA zaproponowała zamrożenie płatności dla prywatnych planów Medicare na przyszły rok. Rynek liczył na wzrosty rzędu kilku procent, więc rozczarowanie jest duże. Humana (HUM.US) spada o ok. 15%, UnitedHealth (UNH.US) traci 16%, a CVS Health (CVS.US) zniżkuje o 13%. Dodatkowo UnitedHealth zapowiedział spadek przychodów w 2026 roku, co byłoby pierwszym rocznym cofnięciem sprzedaży od ponad 30 lat.
- W segmencie technologii dla branży hotelarskiej Agilysys (AGYS.US) spada o 12% po słabszym od oczekiwań wyniku skorygowanego EPS za trzeci kwartał fiskalny. To klasyczna reakcja rynku na rozjazd między wyceną a realną dynamiką zysków.
- W lotnictwie widać mieszany obraz. American Airlines (AAL.US) zyskuje około 3% po publikacji wyników za czwarty kwartał, natomiast JetBlue (JBLU.US) traci 3%, raportując większą stratę niż oczekiwano i pokazując, że strategia przyciągania klientów premium nadal napotyka problemy.
- W obszarze AI i chmury CoreWeave (CRWV.US) rośnie o 4%, kontynuując poniedziałkowy rajd, po informacji o dodatkowej inwestycji Nvidii w wysokości 2 mld USD. Po tym ruchu Deutsche Bank podniósł rekomendację dla spółki do „kupuj”, co wzmacnia sentyment wokół całego segmentu infrastruktury AI.
- W sektorze motoryzacyjnym General Motors (GM.US) zyskuje około 4% po zapowiedzi, że zyski w tym roku mogą wzrosnąć nawet o 2 mld USD, a część tej nadwyżki trafi do akcjonariuszy poprzez wyższą dywidendę i skup akcji.
- W obronności Northrop Grumman (NOC.US) spada o 1% po przedstawieniu prognozy rocznego EPS poniżej oczekiwań rynku, natomiast Redwire (RDW.US) wystrzeliwuje o 15% po zdobyciu kontraktu w ramach programu obrony przeciwrakietowej USA.
- W przemyśle lotniczym i zbrojeniowym RTX Corp. (RTX.US) rośnie o 3% po solidnych wynikach za czwarty kwartał, które przebiły prognozy analityków.
- Negatywnie wyróżnia się Sanmina (SANM.US), która traci 8% po słabej prognozie przychodów na drugi kwartał, poniżej rynkowego konsensusu.
- Na koniec logistyka: United Parcel Service (UPS.US) zyskuje 3%, ponieważ spółka prognozuje sprzedaż w całym roku powyżej oczekiwań Wall Street, jednocześnie kontynuując strategię ograniczania mniej rentownego wolumenu przesyłek.
