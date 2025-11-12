US Open: Wall Street czeka na koniec shutdownu

Dzisiejsza środowa sesja na Wall Street upływa w atmosferze ostrożnego optymizmu. Inwestorzy wciąż reagują na doniesienia dotyczące możliwego zakończenia trwającego od tygodni shutdownu rządu USA, który zdążył już odcisnąć wyraźne piętno na rynku i danych makroekonomicznych. Nadzieje na polityczne porozumienie w Waszyngtonie są dziś jednym z głównych motorów poprawy nastrojów, ponieważ zakończenie paraliżu administracyjnego pozwoliłoby na wznowienie publikacji kluczowych raportów gospodarczych i przywróciło większą przejrzystość w ocenie kondycji amerykańskiej gospodarki.

Równolegle rynek uważnie śledzi sygnały płynące z Rezerwy Federalnej. Ostatnie słabsze dane z rynku pracy, w tym rozczarowujący raport ADP, wzmocniły oczekiwania, że Fed może już w grudniu zdecydować się na obniżkę stóp procentowych. Taki scenariusz byłby odebrany jako wyraźny sygnał wsparcia dla gospodarki po okresie zacieśniania polityki pieniężnej. Jednocześnie w łonie samego Fedu widoczne są rozbieżności co do dalszego kierunku działań, ponieważ część członków opowiada się za ostrożnością, obawiając się, że zbyt szybkie luzowanie mogłoby ponownie rozbudzić presję inflacyjną.

Z makroekonomicznego punktu widzenia gospodarka USA wciąż wykazuje zaskakującą odporność mimo trwającego impasu politycznego. Wzrost gospodarczy utrzymuje się na umiarkowanym poziomie, choć widoczne są już oznaki spowolnienia w niektórych sektorach, zwłaszcza w przemyśle i handlu zagranicznym. Dodatkowo niepewność wokół globalnych łańcuchów dostaw oraz słabsze dane z Chin stanowią czynnik ryzyka, który może ograniczać apetyt na ryzyko wśród inwestorów.

W tej chwili rynek balansuje między nadzieją na polityczne rozwiązanie kryzysu budżetowego a oczekiwaniami dotyczącymi decyzji Fed. Połączenie tych dwóch wątków tworzy mieszankę, która sprzyja umiarkowanemu optymizmowi, ale też przypomina, jak krucha jest obecna równowaga. Jeśli shutdown rzeczywiście dobiegnie końca, a Fed w grudniu zdecyduje się na łagodniejszy ton, amerykańska giełda może wejść w końcówkę roku z wyraźnie lepszym sentymentem. Na razie jednak inwestorzy pozostają ostrożni, świadomi, że każdy nowy komunikat z Waszyngtonu czy Fed może w jednej chwili odwrócić nastroje na rynku.

US500 (interwał H1)

Kontrakty na US500 obecnie zyskują, choć po ostatnim szczycie widać lekką korektę. Rynek utrzymuje się powyżej kluczowych średnich kroczących (EMA 25, 50 i 100), co technicznie wskazuje na przewagę byków i kontynuację trendu wzrostowego. Wskaźnik RSI pozostaje w neutralnej, nieco optymistycznej strefie, sugerując, że przestrzeń do dalszych wzrostów jest nadal otwarta. Rynki zachowują jednak umiarkowaną ostrożność, oczekując na zakończenie trwającego shutdownu rządu USA, który wciąż wpływa na nastroje i niepewność na rynku. Wsparcie przy średnich kroczących utrzymuje się mocne, ale najbliższe dane makroekonomiczne oraz rozwój sytuacji politycznej będą kluczowe dla dalszego kierunku indeksu.

Żródło: xStation5

Wiadomości ze spółek:

Akcje AMD(AMD.US) rosną na początku dzisiejszej sesji o ponad 8%, reagując na optymistyczne prognozy dotyczące rynku centrów danych AI, który według CEO Lisy Su może osiągnąć 1 bilion dolarów do 2030 roku. Spółka prognozuje szybki wzrost przychodów z centrów danych do dziesiątek miliardów dolarów do 2027 roku, wspierany nowymi układami GPU i systemami Helios. Inwestorzy pozytywnie odbierają także solidne wyniki AMD z III kwartału 2025, kiedy przychody wzrosły o 36% do 9,25 mld USD, a EPS wyniósł 1,20 USD, przekraczając oczekiwania analityków. Akcje od początku roku zyskały już ponad 90%, a spółka rozwija się także w sektorach aerokosmicznym, obronnym i telekomunikacyjnym, co wspiera jej długoterminowy potencjał wzrostu.

IBM(IBM.US) zyskuje podczas trwającej sesji giełdowej, notując wzrost o około 2,5%. Akcje firmy rosną na fali pozytywnych informacji dotyczących postępów w technologii kwantowej, w tym premiery nowego procesora Quantum Nighthawk, który pozwala obsługiwać o 30% bardziej skomplikowane układy.

Akcje Circle Internet Group(CRCL.US) notują spadki podczas dzisiejszej sesji o ponad 7%, po tym jak firma poinformowała o spadku stopy zwrotu rezerw w III kwartale. Mimo że spółka przekroczyła oczekiwania analityków w trzecim kwartale i prognozuje, że marża przychodów po uwzględnieniu kosztów dystrybucji w całym roku znajdzie się w górnym zakresie wcześniejszych prognoz, inwestorzy pozostają ostrożni. Circle Internet, działająca w obszarze technologii stablecoinów, jednocześnie sygnalizuje, że koszty operacyjne mogą wzrosnąć w porównaniu z wcześniejszymi prognozami, co tłumaczy spadki kursu.

Podczas dzisiejszej sesji akcje OKLO(OKLO.US) rosną o około 11%, napędzane informacjami o wzroście gotówki i jej ekwiwalentów w trzecim kwartale oraz nowym kierunku strategicznym firmy, skupiającym się na uzyskaniu zgody Departamentu Energii USA. Optymizm inwestoró odzwierciedla rosnące zaufanie do perspektyw spółki w sektorze technologii jądrowej i potencjału reaktorów nowej generacji. Wzrost notowań jest wyraźny, zwłaszcza w kontekście wcześniejszej zmienności kursu i dynamiki rynku.

Podczas dzisiejszej sesji akcje Bill Holdings(BILL.US) rosną o ponad 12%, napędzane informacjami, że firma rozważa różne opcje strategiczne, w tym potencjalną sprzedaż.