US Open 🗽Wall Street kontynuuje wzrost przed otwarciem sesji w USA

Kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy nieznacznie zyskują przed otwarciem sesji w Stanach Zjednoczonych. Indeks S&P 500 odnotował wczoraj najlepszą sesję od maja, ubiegłego roku, a inwestorzy próbują ocenić, czy nadal istnieje miejsce do kontynuacji odbicia. Kontrakt na S&P 500 rośnie 0,6%, na DJIA o 0,5% a na US100 o prawie 0,9%. Dolar amerykański nieznacznie umocnił się po mocniejszych, od oczekiwań danych ADP z USA - dane o zmianie zatrudnienia na rynku prywatnym okazałys się lepsze, od prognoz (62 tys. vs 40 tys. oczekiwań).
- Fundusze hedgingowe redukowały ekspozycję na globalne akcje przez 6 kolejnych tygodni, głównie poprzez krótką sprzedaż, a wyprzedaż objęła wszystkie główne regiony. W Europie krótkie pozycje w instrumentach makro osiągnęły około 11%, najwyższy poziom od 10 lat. W ujęciu 6-tygodniowym sprzedaż netto akcji w USA była trzecią największą w ostatniej dekadzie, zbliżając się do poziomów z okresu covidowego. Inwestorzy typu CTA sprzedali w ostatnim miesiącu akcje o wartości około 190 mld USD i utrzymują krótką pozycję netto około 50 mld USD. Goldman Sachs oszacował, że CTAs mogą być kupującymi w każdym scenariuszu w ciągu najbliższego miesiąca.
- Goldman Sachs oczekuje, że fundusze emerytalne będą kupować akcje w związku z rebalancingiem na koniec miesiąca i kwartału. Około 7 mld USD negatywnej gammy opcyjnej wygasa z końcem miesiąca, co zmniejsza presję na rynek. Nasdaq 100 spadł o ponad 10% od szczytu, wchodząc w formalną korektę. S&P 500 znajduje się blisko poziomu korekty. Indeks Stoxx 600 spadł w marcu o około 9%, zmierzając do najgorszego miesiąca od 6 lat. Rynki akcji zbliżyły się do poziomów technicznego wyprzedania. Goldman Sachs wskazywał w poniedziałek na oznaki kapitulacji funduszy hedgingowych oraz bardzo wysoki poziom pesymizmu.
US500 (interwał H1)
Źródło: xStation5
Wiadomości z amerykańskiego rynku akcji
- ETF sektora energetycznego XLE spada o prawie 2% po wypowiedzi Donalda Trumpa, że USA mogą opuścić Iran w ciągu dwóch do trzech tygodni.
- Nike traci 11 po słabym guidance; spółka została też obniżona przez JPMorgan, Goldman Sachs i Bank of America.
- Akcje RH spadają o ponad 20% po wynikach poniżej oczekiwań na poziomie zysku, przychodów i prognoz.
- Cal-Maine Foods rośnie o 4% po lepszych od oczekiwań wynikach na poziomie EPS i przychodów.
- nCino zyskuje 23,2%, ponieważ kwartalne wskaźniki i guidance przebiły oczekiwania rynku.
- Target Hospitality rośnie o 33,4% po zabezpieczeniu kontraktu na hub centrum danych o wartości ponad 550 mln USD.
- Bank of America rośnie o 1,2%, a Wells Fargo o 1,5% po podniesieniu rekomendacji dla banków przez HSBC z „Hold” do „Buy”.
- UnitedHealth zyskuje 1,3% po podniesieniu rekomendacji przez Raymond James z „Market Perform” do „Outperform”.
- Rivian rośnie o 2,6% po podniesieniu rekomendacji przez DA Davidson z „Underperform” do „Neutral”.
Akcje Bank of America (BAC.US), interwał D1
Źródło: xStation5
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.