US Open: Wall Street traci wobec rosnących cen ropy i PPI📉 Nasdaq pod presją

W piątek rynek w USA reaguje spadkiem na dane PPI. Odczyt przyszedł wyraźnie powyżej konsensusu, co od razu podbiło narrację o uporczywej inflacji i ryzyku, że Fed nie będzie miał przestrzeni do szybkiego luzowania. Dow spadł o 715 pkt (-1,5%), S&P 500 zjechał o 1,1%, a Nasdaq oddał 1,4%. Styczniowe dane PPI wyniosły +0,5% m/m (vs +0,3%), a bazowy PPI aż +0,8% (vs +0,3%). Właśnie ten komponent bazowy zrobił największą robotę w pogorszeniu nastrojów. Pod presją znów była technologia i software, a luty rynek domyka w kiepskim stylu; do tego dochodzi obniżenie rekomendacji dla USA przez UBS, który wyciąga na stół ryzyko dolara, wyceny i polityczny szum w Waszyngtonie. W tle mamy też ryzyka geopolityczne: wojnę Pakistanu z Afganistanem oraz potencjalną eskalację w Iranie. Stany Zjednoczone poleciły dyplomatom i ich rodzinom ewakuację z Izraela. PPI (inflacja producentów w USA): +0,5% m/m vs +0,3% oczekiwań; core PPI: +0,8% m/m vs +0,3% - mocno ryzykowny sygnał dla wzrostu inflacji.

Reakcja indeksów: Dow -1,5% (-715 pkt), S&P 500 -1,1%, Nasdaq -1,4%.

Tech znowu pod kreską: Nvidia -2% (po >-5% dzień wcześniej), słabiej też Amazon — rynek mniej „kupuje” hype wokół AI i finansowania OpenAI, bardziej liczy ryzyka i wyceny.

Software/cybersecurity pod ostrzałem: Salesforce traci 4%, Microsoft ok. -2%; Zscaler -11% po rozczarowujących wynikach; akcje CoreWeave nurkują prawie 20% po słabszym guidance.

Sentiment: klasyczne „risk-off” - inwestorzy redukują ekspozycję, zanim zaczną się zastanawiać; w tle obawy o wpływ AI na rynek pracy (m.in. duże zwolnienia w Block).

Podsumowanie lutego: Nasdaq na drodze do spadkuo ponad 3% m/m;; S&P 500 ok. -1% w lutym, Dow ok. -0,3%.

UBS zdegradował rekomendację akcji z USA: cięcie do „benchmark” - argumenty: słabszy dolar, wysokie wyceny, turbulencje polityczne; rynki poza USA w 2026 r. wyraźnie mocniejsze (MSCI World ex-US prawie 8% od początku roku vs S&P 500 blisko zera). US500 (interwał H1) Źródło: xStation5 Bardzo słabo rdzi sobie dziś sektor finansowy i banki, gdzie obawy wzbudza sektor private equity i ryzyko upadków spółek z branży oprogramowania. Błyszczą akcje Netflixa i Dell. Do spadku wraca sektor oprogramowania i usługi IT. Słabo wygląda Nvidia. Źródło: xStation5 Informacje ze spółek Netflix / Warner Bros. / Paramount Skydance: Netflix wycofał się z walki o przejęcie Warner Bros. Discovery, zostawiając pole Paramount Skydance, które ma sfinalizować transakcję o wartości 111 mld USD. Rynek wyraźnie odetchnął – akcje Netflixa +8% premarket, WBD -2%, Paramount +9%.

Live Nation: Kurs +1% po podniesieniu rekomendacji do „buy” przez Rothschild & Co. Redburn oraz podbiciu ceny docelowej do 193 USD (ok. 22% potencjału). Analitycy wskazują na stabilizację po wcześniejszym deratingu i mocny popyt (Q4 + guidance), przy mniejszej presji regulacyjnej.

Block: Spółka zapowiedziała redukcję ponad 4 tys. etatów (ok. połowa zatrudnienia). W handlu posesyjnym akcje wystrzeliły o 19%, co rynek odczytał jako zdecydowany ruch w kierunku poprawy efektywności.

Dollar Tree: Citi obniżył rekomendację do „neutral” z „buy”; kurs -2%. Bank wskazuje, że po podwojeniu ceny od dołka i podejściu pod cenę docelową relacja ryzyka do potencjału jest już zrównoważona, mimo postępów w strategii multi-price.

Amazon / Big Tech / OpenAI: Po ogłoszeniu przez OpenAI rundy finansowania o wartości 110 mld USD (wycena pre-money 730 mld USD) Big Tech był pod presją: Amazon -1%, Microsoft -2%, Meta -1%. Amazon uczestniczy w rundzie i rozwija wieloletnie partnerstwo z OpenAI, ale skala wyceny i dalsze nakłady na AI studzą krótkoterminowy entuzjazm inwestorów. Źródło: xStation5

