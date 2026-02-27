Block Inc. zwalnia 40% załogi i rośnie o 16% – czy to nowy paradygmat?

Block Inc. to spółka klasyfikowana jako „fintech”, która jest jedną z gwiazd dzisiejszej sesji. Po zamknięciu notowań 26 lutego opublikowała swoje wyniki. Same wyniki okazały się dobre: zysk znalazł się blisko oczekiwań rynku, rosnąc o 18% rok do roku.

Na co rynek zareagował jednak najsilniej, to ogromna redukcja zatrudnienia, aż o 4000 pracowników, przy sile roboczej liczącej 10 000 osób. CEO firmy z dumą i pewnością wypowiada się o sukcesach inicjatyw AI w firmie oraz o tym, jak pozwalają one redukować zatrudnienie, a co za tym idzie – koszty.

W ostatnich kwartałach coraz częściej i głośniej mówi się o zagrożeniu, jakie dla zatrudnienia stanowi AI; szczególnie dotyczy to tzw. „białych kołnierzyków”. Najnowsze zwolnienia w Block, redukcja o prawie połowę mimo świetnych wyników, idealnie wpisują się w tendencję stopniowej, a zarazem zdecydowanej erozji rynku pracy bez widocznego wpływu na wyniki spółek. Abstrahując jednak od szerokiego rynku pracy, czy właśnie to obserwujemy w Block?

Wszystko wskazuje na to, że historia Block wygląda zupełnie inaczej. Block nie jest właścicielem jedynie pojedynczych platform i powiązanych z nimi rozwiązań finansowych. Sprzedaje system wzajemnie komplementujących się produktów i rozwiązań. Systemy tego typu mają to do siebie, że potrzebują dużo pracy i kapitału, by się rozwinąć, a ich sukces zależy od osiągnięcia tzw. „efektu sieci”, czyli pewnej, mniej lub bardziej konkretnej – liczby użytkowników.

Tak jest w przypadku Block. Platformy takie jak „Square” czy „Cash App” potrzebowały wielu lat, by się rozwinąć i stworzyć doskonale zarabiającą oraz samonapędzającą się machinę, jaką są dzisiaj. Słowo „samonapędzająca” jest tutaj kluczowe. Block zbudował już swój produkt i sieć, więc zwyczajnie nie potrzebuje już tylu pracowników: do utrzymania oraz rozwoju istniejących rozwiązań nie potrzeba tak wielu ludzi jak do ich stworzenia. To naprawdę jest takie proste.

Co jednak z bardzo jasnymi deklaracjami odnośnie do AI oraz jej kluczowej roli w strategii spółki? Jak sama nazwa wskazuje, są to jedynie deklaracje. Block już wcześniej redukował istotną część załogi, na początku 2025 roku oraz w 2024 roku, a ze strony zarządu nie pojawił się wtedy komunikat o implementacji AI.

Co więcej, w strategii spółki, poza AI, można przeczytać też o „dystrybuowanym modelu pracy”, co stanowi eufemizm znanego wszystkim „offshoringu”. Dla inwestorów zainteresowanych tym, czy spółka faktycznie zredukowała liczbę pracowników, kluczowe będzie śledzenie, czy nastąpił wzrost zobowiązań z tytułu usług zewnętrznych . Byłby to jasny dowód na przeniesienie pracy poza spółkę „po kosztach”, zamiast jej automatyzacji.

XYZ.US (D1)

Źródło: xStation5

Mimo że dzisiejsza sesja przyniosła imponujący wzrost, spółka wciąż pozostaje bardzo daleko od postcovidowego szczytu wycen.