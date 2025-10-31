US Open: Wall Street wstrzymuje dynamiczne wzrosty mimo mocnych wyników BigTech

- Indeksy europejskie cofają się po wyższym otwarciu
- Indeksy europejskie cofają się po wyższym otwarciu
- Akcje Amazon zyskują 10% po wynikach; Apple wymazuje wzrosty
- Na wzrostowej fali są Oracle, Tesla i Palantir
- Rynek wycofuje agresywne zakłady na obniżki stóp w grudniu
Indeksy S&P 500 i Nasdaq 100 ponownie dziś wzrosły dzięki świetnym wynikom Amazona i Apple’a. Na tą chwilę jednak skala wzrostów jest relatywnie niewielka; US100 zyskuje 0,06%. Big Tech napędza cały rynek i jeśli zacznie spadać, może pociągnać ze sobą indeksy w dół. Dane z regionalnego indeksu Chicago PMI przekroczył prognozy, a rynek wycenia tylko ok. 50% szans na obniżkę stóp w grudniu wobec 90% przed posiedzeniem Fed i wystąpieniem Powella. Sekretarz ds. energii USA, Wright przekazał dziś, że: 'Istnieje duży potencjał do osiągnięcia sytuacji win-win w ramach bliższej współpracy energetycznej między Chinami a Stanami Zjednoczonymi (...) Celem jest ponowne zbliżenie Kanady i USA w rozmowach handlowych; chcemy, aby oba kraje ściślej współpracowały w sektorze ropy, gazu i surowców mineralnych (...) Stany Zjednoczone omawiały możliwość wysyłania większych ilości ropy i gazu do Europy.' Akcje amerykańskich spółek z sektora energetycznego dziś przeważnie rosną, w tym eksporter LNG, Cheniere Energy.
-
Amazon: dział chmurowy AWS odnotował najszybszy wzrost od 3 lat.
-
Apple: spodziewa się mocnej sprzedaży w sezonie świątecznym dzięki nowym iPhone’om.
-
Magnificent Seven Index zmierza do siódmego miesiąca wzrostów z rzędu, a S&P 500 zyskał już 40% od kwietnia, co stanowi jedną z najszybszych hoss w historii.
-
Pozytywne sygnały z frontu USA–Chiny – Trump ogłosił w tym tygodniu porozumienie w sprawie dostępu do chińskich metali ziem rzadkich.
-
Fed hamuje optymizm – bank centralny nie planuje dalszych obniżek stóp, a część członków sprzeciwia się luzowaniu polityki pieniężnej z obawy przed inflacją.
-
Rynek w euforii– opcje na S&P 500 wskazują na możliwe ograniczenie potencjału wzrostów (cel: 7000 pkt, +19% r/r).
-
Wyceny rosną – S&P 500 notowany przy 23x prognozowanych zysków (średnia historyczna 16x); spółki z Mag7 wyceniane na 31x.
-
Bank of America z niepopularną opinią wedle której najlepszym zabezpieczeniem przed przegrzaniem rynku mogą być złoto i akcje chińskie.
Źródło: xStation5
Dziś tracą akcje Google, Meta Platforms, Broadcomu i Microsoftu. Zyskują wyraźnie Oracle, Palantir, NetApp, Microstrategy, Robinhood i Amazon. Źródło:xStation5
MicroStrategy zaskakuje wynikami za III kwartał – 2,8 mld USD zysku
-
Zysk netto za Q3 2025: 2,8 mld USD – jeden z najlepszych kwartałów w historii spółki
-
Wartość posiadanych Bitcoinów: wzrost o 12,9 mld USD od początku roku, napędzany silnym umocnieniem BTC
-
Łączna liczba Bitcoinów w portfelu: 640 808 BTC, co czyni MicroStrategy największym publicznym posiadaczem kryptowaluty
-
Zwrot z posiadanych BTC w 2025 roku: 26%
Strategia Bitcoina przynosi ogromne efekty
Odważna strategia MicroStrategy dotycząca inwestycji w Bitcoina nadal przynosi imponujące rezultaty. Wyniki za III kwartał zostały w dużej mierze napędzone przez potężne, niezrealizowane zyski z posiadanych BTC, których wartość wzrosła w tym roku o niemal 13 miliardów dolarów. Agresywne gromadzenie ponad 640 tys. BTC umocniło pozycję MicroStrategy jako korporacyjnego lidera inwestycji w kryptowaluty. 26-procentowy zwrot z posiadanych Bitcoinów potwierdza zdolność firmy do przekuwania strategii wysokiego ryzyka w realne zyski – co jest rzadkością w świecie finansów korporacyjnych. Podczas gdy tradycyjne aktywa oferują umiarkowane stopy zwrotu, podejście MicroStrategy pokazuje, że strategiczne zaangażowanie w kryptowaluty może zrewolucjonizować zarządzanie kapitałem firm.
Znaczenie dla rynku
Kontynuowane zakupy Bitcoina przez spółkę umacniają jej reputację jako długoterminowego zwolennika aktywów cyfrowych i wysyłają pozytywny sygnał dla całego rynku kryptowalut. Inwestorzy postrzegają zyskowność MicroStrategy jako dowód na to, że Bitcoin może pełnić rolę wiarygodnego aktywa rezerwowego w bilansie firm. Z tak ogromnym portfelem spółka posiada obecnie realny wpływ na podaż i sentyment rynkowy Bitcoina. Uwaga inwestorów skupia się na tym, czy MicroStrategy będzie dalej zwiększać swoje rezerwy BTC, czy też zacznie realizować część historycznych zysków. Akcje MSTR dziś odbijają z wielomiesięcznych minimów.
Źródło: xStation5
Podsumowanie dnia: Wzrosty łapią zadyszkę mimo obniżek stóp w USA i umowy z Chinami
US100 traci 0.6% 📉Akcje Meta Platforms pogłębiają spadki
Bostic i Hammack z Fed komentują politykę monetarną USA🔍Podziały w Rezerwie Federalnej?
Scott Bessent podsumowuje umowę handlową z Chinami 💵Co się zmieni?
