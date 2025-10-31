US Open: Wall Street wstrzymuje dynamiczne wzrosty mimo mocnych wyników BigTech

Indeksy S&P 500 i Nasdaq 100 ponownie dziś wzrosły dzięki świetnym wynikom Amazona i Apple’a. Na tą chwilę jednak skala wzrostów jest relatywnie niewielka; US100 zyskuje 0,06%. Big Tech napędza cały rynek i jeśli zacznie spadać, może pociągnać ze sobą indeksy w dół. Dane z regionalnego indeksu Chicago PMI przekroczył prognozy, a rynek wycenia tylko ok. 50% szans na obniżkę stóp w grudniu wobec 90% przed posiedzeniem Fed i wystąpieniem Powella. Sekretarz ds. energii USA, Wright przekazał dziś, że: 'Istnieje duży potencjał do osiągnięcia sytuacji win-win w ramach bliższej współpracy energetycznej między Chinami a Stanami Zjednoczonymi (...) Celem jest ponowne zbliżenie Kanady i USA w rozmowach handlowych; chcemy, aby oba kraje ściślej współpracowały w sektorze ropy, gazu i surowców mineralnych (...) Stany Zjednoczone omawiały możliwość wysyłania większych ilości ropy i gazu do Europy.' Akcje amerykańskich spółek z sektora energetycznego dziś przeważnie rosną, w tym eksporter LNG, Cheniere Energy.

Amazon : dział chmurowy AWS odnotował najszybszy wzrost od 3 lat.

Apple : spodziewa się mocnej sprzedaży w sezonie świątecznym dzięki nowym iPhone’om.

Magnificent Seven Index zmierza do siódmego miesiąca wzrostów z rzędu , a S&P 500 zyskał już 40% od kwietnia , co stanowi jedną z najszybszych hoss w historii.

Pozytywne sygnały z frontu USA–Chiny – Trump ogłosił w tym tygodniu porozumienie w sprawie dostępu do chińskich metali ziem rzadkich.

Fed hamuje optymizm – bank centralny nie planuje dalszych obniżek stóp, a część członków sprzeciwia się luzowaniu polityki pieniężnej z obawy przed inflacją.

Rynek w euforii – opcje na S&P 500 wskazują na możliwe ograniczenie potencjału wzrostów (cel: 7000 pkt, +19% r/r).

Wyceny rosną – S&P 500 notowany przy 23x prognozowanych zysków (średnia historyczna 16x); spółki z Mag7 wyceniane na 31x .

Bank of America z niepopularną opinią wedle której najlepszym zabezpieczeniem przed przegrzaniem rynku mogą być złoto i akcje chińskie.

Źródło: xStation5

Dziś tracą akcje Google, Meta Platforms, Broadcomu i Microsoftu. Zyskują wyraźnie Oracle, Palantir, NetApp, Microstrategy, Robinhood i Amazon. Źródło:xStation5

MicroStrategy zaskakuje wynikami za III kwartał – 2,8 mld USD zysku

Zysk netto za Q3 2025: 2,8 mld USD – jeden z najlepszych kwartałów w historii spółki

Wartość posiadanych Bitcoinów: wzrost o 12,9 mld USD od początku roku , napędzany silnym umocnieniem BTC

Łączna liczba Bitcoinów w portfelu: 640 808 BTC , co czyni MicroStrategy największym publicznym posiadaczem kryptowaluty

Zwrot z posiadanych BTC w 2025 roku: 26%

Strategia Bitcoina przynosi ogromne efekty

Odważna strategia MicroStrategy dotycząca inwestycji w Bitcoina nadal przynosi imponujące rezultaty. Wyniki za III kwartał zostały w dużej mierze napędzone przez potężne, niezrealizowane zyski z posiadanych BTC, których wartość wzrosła w tym roku o niemal 13 miliardów dolarów. Agresywne gromadzenie ponad 640 tys. BTC umocniło pozycję MicroStrategy jako korporacyjnego lidera inwestycji w kryptowaluty. 26-procentowy zwrot z posiadanych Bitcoinów potwierdza zdolność firmy do przekuwania strategii wysokiego ryzyka w realne zyski – co jest rzadkością w świecie finansów korporacyjnych. Podczas gdy tradycyjne aktywa oferują umiarkowane stopy zwrotu, podejście MicroStrategy pokazuje, że strategiczne zaangażowanie w kryptowaluty może zrewolucjonizować zarządzanie kapitałem firm.

Znaczenie dla rynku

Kontynuowane zakupy Bitcoina przez spółkę umacniają jej reputację jako długoterminowego zwolennika aktywów cyfrowych i wysyłają pozytywny sygnał dla całego rynku kryptowalut. Inwestorzy postrzegają zyskowność MicroStrategy jako dowód na to, że Bitcoin może pełnić rolę wiarygodnego aktywa rezerwowego w bilansie firm. Z tak ogromnym portfelem spółka posiada obecnie realny wpływ na podaż i sentyment rynkowy Bitcoina. Uwaga inwestorów skupia się na tym, czy MicroStrategy będzie dalej zwiększać swoje rezerwy BTC, czy też zacznie realizować część historycznych zysków. Akcje MSTR dziś odbijają z wielomiesięcznych minimów.

Źródło: xStation5