US100 rośnie w oczekiwaniu na ISM usług z USA 🗽SUI20 dominuje wzrosty w Europie

Kontrakty terminowe na Nasdaq 100 (US100) zyskują dziś po słabej wczorajszej sesji, próbując odwrócić niedźwiedzi układ techniczny głowy z ramionami. Główna strefa oporu znajduje się na poziomach 23 700 i 24 000, a jeśli momentum się utrzyma, w krótkim terminie możemy spodziewać się odbicia w kierunku 23 700. O godzinie 14:15 poznamy raport ADP z USA, a zaraz po nim, o 14:30, dane o wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych. Oba odczyty mogą mieć znaczenie dla rynków przed jutrzejszym raportem NFP z USA.

Najważniejszą publikacją dnia będzie jednak raport US Services ISM, zaplanowany na 14:00 GMT. Rynki czekają również na wyniki spółki Broadcom (AVGO.US), które zostaną opublikowane po sesji na Wall Street. Analitycy Evercore ISI podnieśli rekomendację dla amerykańskiego giganta AI w segmencie chipów, zwiększając cenę docelową do 342 USD, wskazując na silny popyt w centrach danych. Ten raport może poruszyć niemal cały sektor technologiczny, ponieważ rynki pozostają wrażliwe po ostatnich wynikach Nvidii, które okazały się nieco słabsze od oczekiwań (przychody z centrów danych poniżej prognoz).

Źródło: xStation5

Na europejskich parkietach dziś najsilniejszym indeksem jest SUI20, rosnący o ponad 2% dzięki spółkom takim jak Roche, Givaudan, Lindt, ABB, ams i Barry Callebaut. Niemal wszystkie szwajcarskie akcje notują dziś wzrosty, a jak widzimy poniżej, kontrakty terminowe na SUI20 wzrosły powyżej średniej EMA200 (czerwona linia), co sygnalizuje, że popyt winduje wiodący szwajcarski indeks giełdowy na najwyższe poziomy od czerwca.

Źródło: xStation5