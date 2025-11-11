US100 traci 0,5% 🚩

Kontrakty terminowe na indeks Nasdaq 100 (US100) tracą dziś blisko 0,5% na 45 minut przed otwarciem sesji giełdowej w USA. Nastroje inwestorów nieznacznie dziś słabną mimo postępu w zakresie otwarcia rządu Stanów Zjednoczonych. Powodem spadków wydaje się spadkowa reakcja na wyniki CoreWeave (CRWV.US), jednego z kluczowych dostawców układów GPU do centrów danych, należących do technologicznych gigantów, w tym Nvidia. CoreWeave, niegdyś duży gracz w wydobyciu Ethereum, przekształciło cały model biznesowy, by wykorzystać boom na sztuczną inteligencję. Obecnie spółka wynajmuje procesory graficzne i współpracuje z Meta Platforms czy OpenAI.

Dodatkowo dane NFIB z USA nieco zawiodły prognozy; sentyment wśród małych, amerykańskich przedsiębiorstw spadł. Dane wskazują, że nastroje wśród niewielkich amerykańskich przedsiębiorców (odpowiadających za prawie połowę amerykańskiej siły roboczej) pogorszyły się w październiku. Skala negatywnego zaskoczenia jest jednak relatywnie niewielka. US NFIB Business Optimism Index wyniósł 98.20, poniżej prognoz 98.3 i 98.80 w poprzednim odczycie

Akcje CoreWeave spadły o niemal 8% w handlu przedsesyjnym, ponieważ spółka obniżyła prognozę rocznych przychodów z powodu opóźnień w uruchomieniu kluczowego centrum danych – mimo silnego popytu na usługi AI.