US100 traci 0,5% 🚩

Kontrakty terminowe na indeks Nasdaq 100 (US100) tracą dziś blisko 0,5% na 45 minut przed otwarciem sesji giełdowej w USA. Nastroje inwestorów nieznacznie dziś słabną mimo postępu w zakresie otwarcia rządu Stanów Zjednoczonych. Powodem spadków wydaje się spadkowa reakcja na wyniki CoreWeave (CRWV.US), jednego z kluczowych dostawców układów GPU do centrów danych, należących do technologicznych gigantów, w tym Nvidia. CoreWeave, niegdyś duży gracz w wydobyciu Ethereum, przekształciło cały model biznesowy, by wykorzystać boom na sztuczną inteligencję. Obecnie spółka wynajmuje procesory graficzne i współpracuje z Meta Platforms czy OpenAI.
Dodatkowo dane NFIB z USA nieco zawiodły prognozy; sentyment wśród małych, amerykańskich przedsiębiorstw spadł. Dane wskazują, że nastroje wśród niewielkich amerykańskich przedsiębiorców (odpowiadających za prawie połowę amerykańskiej siły roboczej) pogorszyły się w październiku. Skala negatywnego zaskoczenia jest jednak relatywnie niewielka. US NFIB Business Optimism Index wyniósł 98.20, poniżej prognoz 98.3 i 98.80 w poprzednim odczycie
Akcje CoreWeave spadły o niemal 8% w handlu przedsesyjnym, ponieważ spółka obniżyła prognozę rocznych przychodów z powodu opóźnień w uruchomieniu kluczowego centrum danych – mimo silnego popytu na usługi AI.
Spółka zmaga się z rosnącymi kosztami infrastruktury, drożejącymi układami GPU oraz ostrzejszą konkurencją o moc obliczeniową, co obciąża rentowność spółki.
Według spółki problemy wynikły ze współpracy z jednym z głównych partnerów centrum danych, jednak klient zgodził się na przedłużenie kontraktu, dzięki czemu jego łączna wartość pozostaje bez zmian.
Barclays zwraca uwagę, że wyniki ujawniły obawy inwestorów dotyczące ryzyka operacyjnego w branży infrastruktury AI, przypominając, że budowa dużych centrów danych to skomplikowane przedsięwzięcia inżynieryjne.
Od debiutu giełdowego w marcu 2025 roku kurs akcji spółki wzrósł o ponad 150%, jednak w trzecim kwartale marża operacyjna spadła z 21% do 16%.
Przychody w III kwartale wyniosły 1,36 mld USD, powyżej prognozy analityków (1,29 mld USD), ale słabsza rentowność może być problemem, gdy popyt na AI zacznie słabnąć.
Kolejnym ryzykiem operacyjnym dla firmy jest relatywnie krótki cykl użyteczności chipów GPU, prawdopodobna cykliczność branży oraz ewentualne odpisy wartości z posiadanych chipów GPU. Kapitalizacja CoreWeave mimo 30% spadku od szczytów wynosi wciąż ok. 52 mld USD. Rozczarowujący obraz CoreWeave rzuca cień na szerszy sektor infrastruktury AI, co do którego wzrostu rynek powoli traci silne przekonanie. Kluczowe w najbliższych tygodniach będą dane makro z USA. Jeśli 'zaległe' publikacje okażą się bardzo słabe, inwestorzy mogą alergicznie reagować na perspektywę ryzyka recesji. Z drugiej strony szerszy obraz sezonu wyników w USA pozostaje solidny, a Fed wciąż może zdecydować o obniże stóp w grudniu. Jeśli zamknięcie rządu naprawdę zakończy się w najbliższych dniach, niewykluczone pozostaje wznowienie wzrostów na Wall Street.
Źródło: xStation5
US100 (Interwał H1, D1)
Spadki wróciły po tym jak indeks dotarł w okolice 25700 punktów i obecnie kontrakt zatrzymał się w okolicach EMA50 na interwale godzinowym. Okolice 25700 pkt pozostaną także istotnym oporem z punktu widzenia price action.
Źródło: xStation5
Indeks obronił kluczowego, krótkoterminowego wsparcia przy 25200 punktów (EMA50, pomarańczowa linia). Wskaźnik RSI jest neutralny w okolicach 53.
Źródło: xStation5
