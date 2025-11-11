Wykres dnia - SILVER (11.11.2025)

Srebro notuje dziś prawie 1% wzrost i przekracza 50 USD za uncję, wsparte zwyżką cen złota. Co istotne, srebro zostało oficjalnie dodane do listy surowców krytycznych na rok 2025 opracowanej przez Amerykańską Służbę Geologiczną (U.S. Geological Survey). Teoretycznie, taki krok może wzmocnić popyt przemysłowy na metal i przekształcić globalny łańcuch dostaw.
- Nowa klasyfikacja może doprowadzić do zmian w amerykańskiej polityce handlowej lub wprowadzenia nowych ceł, co sprawia, że banki bulionowe z rezerwą podchodzą do uwalniania swoich zapasów srebra w obliczu rosnącej niepewności.
- Ceny metalu wzrosły w ubiegłym miesiącu do rekordowego poziomu 54,5 USD za uncję, gdy kurcząca się podaż spotkała się z rosnącym popytem przemysłowym i zainteresowaniem inwestorów detalicznych wobec ciasnego rynku sport.
- TD Securities wskazało, że choć ograniczenia podażowe nieco złagodniały, rynek pozostaje podatny na krótkoterminowe korekty. Według danych London Bullion Market Association zapasy srebra w londyńskich skarbcach wzrosły do 198 milionów uncji. To o 111 milionów więcej zaledwie dwa tygodnie po ostatnim dynamicznym wzroście cen.
- Znaczna część tej nowej podaży pochodziła prawdopodobnie z recyklingu i prywatnych magazynów, a nie z giełd czy funduszy ETF. Ewentualny „squeeze” na rynku może wystąpić, jeśli zapasy w Szanghaju i Nowym Jorku dalej będą spadały lub jeśli nowe ograniczenia eksportowe i taryfy zakłócą globalny handel metalem.
SILVER (interwał D1)
Srebro odrabia straty i utrzymało się powyżej 50-sesyjnej wykładniczej średniej kroczącej EMA50 (pomarańczowa linia) na dziennym interwale. Teraz poziom ten stanowi kluczowe wsparcie (okolice 47,5 USD). Najważniejszy opór to aktualnie okolice 52,5 USD za uncję, gdzie ostatnim razem został uruchomiony silny impuls spadkowy. Włączenie srebra na amerykańską listę surowców krytycznych może stanowić punkt zwrotny w długim terminie.
