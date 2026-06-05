🚨 US100 traci 0.8% - wzrosty akcji spółek AI w końcu łapią zadyszkę?

Kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy spadają, ponieważ inwestorzy ograniczają ekspozycję na spółki związane z AI - kontrakt S&P 500 traci 0,5%, a kontrakty na Nasdaq 100 spadają o ponad 0.8%. Przde otwarciem sesji tracą przeważnie spółki podpięte do trendu infrastrukturalnej AI, które potężnie rosły wiele tygodni z rzędu.
- S&P 500 może przerwać historyczną serię 10 tygodni wzrostów z rzędu, a presja na sektor technologiczny nasiliła się po czwartkowej wyprzedaży akcji producentów półprzewodników.
- Nastroje pogorszyły się po prognozie sprzedaży chipów Broadcom, która nie spełniła wysokich oczekiwań rynku. W efekcie inwestorzy zaczęli ponownie oceniać wyceny spółek technologicznych po silnym rajdzie AI.
- Rynek czeka na majowe dane z amerykańskiego rynku pracy, które poznamy o 14:30 i które mogą wpłynąć na oczekiwania wobec polityki Fed
- Rentowność 10-letnich obligacji USA pozostaje blisko 4,47%, a mocny rynek pracy mógłby wzmocnić scenariusz utrzymania wyższych stóp procentowych przez dłuższy czas.
- Ceny ropy nadal wspiera niepewność wokół negocjacji na Bliskim Wschodzie i ryzyko zakłóceń podaży. Główne tematy końcówki tygodnia to trwałość rajdu AI oraz pytanie, czy dane makro uzasadnią scenariusz „higher for longer”.
Wykres US100 (interwał godzinowy)
Patrząc na wykres US100 widzimy, że kontrakt spadł poniżej 200-sesyjnej wykładniczej średniej kroczącej EMA200 (czerwona linia) - pierwszy raz od blisko dwóch tygodni. Wskaźniki RSI i MACD ochłodziły się i na ten moment cofnięcie wciaż może okazać się tylko korektą 1:1 w trendzie wzrostowym. Spadek poniżej 29750 punktów mógłby wskazywać na ryzyko głębszej zadyszki.
Źródło: xStation5
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